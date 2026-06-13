Budapest leszakad a régiós versenytársaktól, és ezt az egész ország megfizeti

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A magyar gazdaság motorja ma a túlélésért küzd, miközben a régiós versenytársak elhúznak mellettünk. Amíg Budapest nem kerül vissza a fejlődési pályára, az országos felzárkózás is illúzió marad. A Fővárosi Önkormányzat kritikus pénzügyi helyzetén azonban az ad hoc mentőövek nem segítenek: a probléma gyökere rendszerszintű.

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Azt mindenki tudja, hogy a főváros pénzügyi helyzete katasztrofális. Azt viszont már kevesebben, hogy az anyagi mozgástér javítása önmagában nem elég. Ma nincs érdemi közös gondolkodás Budapest jövőképéről és az országban betöltött szerepéről. A közbeszéd sokszor leragad a főváros és a vidék mesterséges szembeállításánál, miközben a kettő fejlődése kölcsönösen függ egymástól.

A város nagy stratégiai kérdéseiben – milyen gazdasági szerepet szánunk Budapestnek, hová pozicionáljuk a régióban, milyen turizmust, lakhatási és fejlesztéspolitikát akarunk – nincsenek kijelölt fejlődési irányaink.

A főváros évek óta kiszorult az állami fejlesztéspolitika fókuszából.

Ezzel összefüggésben Budapest működését több szinten is strukturális problémák gátolják. A bevételi szerkezet nemhogy a fejlesztéseket, de sokszor az alapvető szinten tartást sem finanszírozza. A belső működés nem hatékony, lassú, és évtizedek óta elmarad az átfogó modernizáció, miközben az állam és a város között nincs kiépített, érdemi partnerség. A várostérség – Budapest és a vele a gyakorlatban egységesen működő agglomeráció – fejlesztésére nincs kijelölt szervezet és koordináció, a kétszintű önkormányzatiság pedig mára 23, egymástól elszigetelten működő kerületet eredményezett, ami a fejlesztést és az üzemeltetést egyaránt gátolja.

Rendszerszintű változásra van szükség. Cikksorozatom 12 pontban veszi végig Budapest jövőjének legfontosabb dilemmáit:

először a működési alapokat – a finanszírozást, a belső működést, az állam–főváros együttműködést és a kétszintű önkormányzatiságot –,

majd a főváros nemzetközi pozícióját és vonzerejét meghatározó területeket, a turizmustól a kultúrán és a kreatíviparon át a gazdaságfejlesztésig.

Ezt követik a nagy fejlesztéspolitikai ügyek – a közlekedés, az épített örökség, a rozsdaövezetek és a lakhatás, valamint az ingatlangazdálkodás kérdései –,

végül a város mindennapi élhetőségét és otthonosságát meghatározó témák: a történeti belváros megújítása, a külvárosi alközpontok megerősítése, a közterületi komfort, a köztisztaság, a közbiztonság, valamint a köztereken is megjelenő szociális problémák átfogó kezelése.

Minden területnél a strukturális problémák feltárásából indulok ki, majd a nemzetközi példák tanulságait beépítve szakpolitikai javaslatcsomagot vázolok fel. A javaslatok azonban addig nem lehetnek sikeresek, amíg a működési alapok nincsenek a helyükön. Hiába készül új turisztikai koncepció vagy átgondolt mesterterv a rozsdaövezetekre, ha az intézményrendszer rosszul működik, a partnerségek és a koordináció hiányoznak – a tervek könnyen a fiókban végezhetik.

Ez visszavezet a több pénz kérdéséhez is. Ha egy motor szerkezetileg hibás, hiába öntünk bele több üzemanyagot: felgyorsulás helyett csak drágábban fog egy helyben vesztegelni. Az elemzést ezért a legmagasabb intézményi szintről indítom, mert minden későbbi szakpolitikai javaslat erre épül.

Leszakadó főváros, lassuló ország

A fővárosi fejlesztési források csökkenése és a nemzetgazdaság stagnálása nem függetleníthető egymástól. Budapest a magyar gazdaság közel 40%-át adja, a hazai gazdasági szerkezet pedig mélyen Budapest-centrikus. A főváros húzóereje nélkül az országos felzárkózás korlátozott marad. Ha a centrum leáll, a periféria is megreked. Ma éppen ez látszik.

Miközben a sikeres európai nagyvárosokban a helyi bevételeket stabil, kiszámítható állami transzferek és megosztott adók egészítik ki, Budapest gyakorlatilag kiszorult az állami finanszírozásból.

A meglévő bevételek egyre nagyobb részét is visszaszedi a központi költségvetés. A 2017-ben bevezetett szolidaritási hozzájárulás a kezdeti néhány milliárdos tételből 2026-ra közel százmilliárdos elvonássá nőtt:

ma minden harmadik megtermelt fővárosi iparűzési adóforint egyenesen az államkasszába kerül.

A főváros felhalmozási kiadása – vagyis a fejlesztésekre és beruházásokra fordítható forrás – a 2018-as 23%-ról 2024-re alig 4%-ra zuhant. Egy budapesti lakosra évente így nagyságrendileg 685 euró fővárosi bevétel jut. Varsóban ez az összeg ennek több mint háromszorosa, 2390 euró, Prágában több mint hatszorosa, 4250 euró.

Mindezt tetézi, hogy az országos beruházáspolitika évek óta nem kezeli kiemelt fejlesztési térségként a központi régiót, Budapest túlfejlettségére hivatkozva. A Modern Városok Program és a Magyar Falu Program vidéki fókuszú, miközben a tervezett fővárosi állami nagyberuházásokat – a Galvani hídtól a Dél-budai Centrumkórházon át a nagyvasúti hálózat fejlesztéséig – sorra törölték vagy elhalasztották. Az állami fejlesztések jelentős része így olyan presztízsberuházásokra szűkült, mint a Budai Várnegyed rekonstrukciója vagy a Liget Projekt, miközben az általános fővárosi infrastruktúra állapota egyre kritikusabbá válik.

A válságos állapotokra a hitelminősítők is reagáltak. A Moody's a kiszámíthatatlan intézményi környezet és az alig 1,5%-ra apadt likviditás miatt 2025 decemberében bóvliszintre minősítette Budapestet, majd 2026 márciusában – a kormánnyal való viszony további romlására hivatkozva – ezen belül is rontott a város pozícióján.

Ennek messze nem csak finanszírozási következménye van. Befektetői oldalról, különösen a magas hozzáadott értékű szegmensekben, a város hitelképessége és intézményi kiszámíthatósága döntő szempont abban, hogy egy beruházás Budapestet vagy valamelyik régiós vetélytársát – például Prágát – választja.

Nem minden a pénz

Budapest rendbetételét nemcsak a forráshiány akadályozza, hanem az is, hogy a fővárosi intézményrendszer két szinten is hibásan működik. Egyrészt nincs valódi koordináció a városüzemeltető cégek között. A közműcégek formailag beolvadtak a Budapesti Közművek alá, a takarításért felelős FKF, a zöldfelületekért felelős FŐKERT és a közvilágításért felelős BDK azonban a gyakorlatban továbbra is külön, ágazati alapon dolgozik. Nincs olyan szereplő, aki egy adott közterület egészéért felelne, és a cégek munkáját területi alapon összehangolná.

A BKM-en belüli koordináció hiánya ráadásul csak az első szint. A közterületek működtetésében a BKM mellett önálló szereplőként jelenik meg a burkolatokért és az utcabútorokért felelős Budapest Közút, a közlekedési területeket üzemeltető BKV, valamint az ingatlanvagyon egy részét kezelő fővárosi vagyonkezelő is.

Másrészt a főváros tulajdonosként sem támaszt elég világos és számonkérhető követelményeket a saját cégeivel szemben. Nincs egységes szolgáltatási szintmegállapodás, teljesítménymutató-rendszer, és sok területen a hatékony stratégiai felügyelet is hiányzik. A cégek így nem mérhető elvárásokhoz, hanem eseti jelzésekhez igazodnak.

Erre jó példa, hogy a BKM 2025-ös üzleti terve szerint az aluljárói mennyezetek pókhálómentesítése „eseti tulajdonosi jelzésre" történik. Ugyanezt a működési hiányt mutatja, hogy Budapestnek 2024 óta nincs hatályos, többéves útfelújítási programja. Ha nagyobb összegű fejlesztési forrás érkezne a városba, ma nem állna mögötte világos prioritási lista és előkészített projektállomány, amelyre támaszkodva azonnal be lehetne avatkozni.

A működési zavarok a város alapvető állapotában is megmutatkoznak: koszos felületek, töredezett burkolatok, bezárt üzlethelyiségek, elavult utcabútorok és alacsony biztonságérzet. Ezek együtt keltik azt a benyomást, hogy a város legfontosabb közterületeinek nincs valódi gazdája.

Sajnos példa erre többek között az aluljárók működtetése, ahol egyetlen területen belül más-más szereplőhöz tartozik a takarítás, a burkolat, a világítás, az utasforgalmi terület, az üzlethelyiségek kezelése és a rendészet. A rendszert tovább bonyolítják az állami kezelők – például a MÁV –, valamint a kerületekkel kötött eseti megállapodások. Koordinációs rések keletkeznek, ahol akár évekig is körözhet egy kérés arról, kinek feladata egy kiégett lámpa, egy törött burkolat vagy egy elhanyagolt felület rendbetétele.

Ugyanígy a proaktív, megoldásorientált szemlélet hiánya látszik a fővárosi vagyon kezelésében is. A közel ötven százalékos üresedéssel működő Rákóczi téri vásárcsarnoktól a szocializmusban ragadt Flórián téri üzletházon át a turistabazárrá alakult Nagyvásárcsarnokig sorra állnak az alulhasznosított ingatlanok, fejlesztési elképzelések és ösztönzők nélkül. Ez annak is következménye, hogy a főváros évek óta nem fogadott el vagyongazdálkodási tervet – saját rendeleteit és törvényi kötelezettségeit is megsértve –, és friss vagyonkatasztere sincs, amelyben egyben látná a vagyona állapotát.

A passzivitás számszerű eredménye is látványos. A vagyonkezelő BFVK 2024-ben mindössze 81,3 millió forintos adózott eredményt termelt, a következő évre pedig már csak közel 30 millió forinttal számolt, miközben bevételeinek 92,7%-a közfeladat-ellátási szerződésekből származik. Működési stabilitása alig függ attól, hogy érdemben hasznosítja-e a rábízott vagyont. (A vagyongazdálkodási terület részletes elemzését a cikksorozat későbbi része tárgyalja.)

Állam és főváros viszonya

A működési válság nem ér véget a belső koordináció hiányánál. Budapest és az állam között ma nem létezik stabil, intézményesített együttműködési modell: a közös tervezést és a hosszú távú fejlesztéspolitikát eseti politikai alkuk és konfliktusalapú működés váltotta fel.

Budapest fejlődéstörténete pedig éppen azt mutatja, hogy

a főváros akkor fejlődött nagy léptékben, amikor az állam és a város partnerségben építette a várost.

A mai történeti belváros kiépüléséhez nagyban hozzájárult a dualizmusban létrejött Fővárosi Közmunkák Tanácsa, amely közel nyolc évtizeden át koordinálta a fővárosi nagyberuházásokat – az Andrássy úttól a Nagykörúton át a Duna-hidak soráig.

A közelmúltban részben hasonló logikával kísérelték meg ennek felélesztését: így jött létre a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, mint döntéshozó fórum, majd a nagy közlekedési és városfejlesztési projektek szakmai koordinációját végző Budapest Fejlesztési Központ. Ezek az intézmények azonban átpolitizált környezetben jöttek létre, és a jó elképzelés ellenére rövid idő alatt kiüresedtek vagy megszűntek.

Fontos kiindulópont, hogy Budapest nem kezelhető egyszerűen általános önkormányzati logika mentén. Egyszerre az ország fővárosa, egy városrégió központja, a kerületek fölött álló fővárosi szint és a magyar gazdaság legfontosabb motorja. E szerepek betöltésére azonban – a történeti előzmények ellenére – a rendszerváltás óta nem jött létre tartós, intézményesített együttműködési keret.

Ennek hiányában nincs gazdája annak, hogyan pozícionálja magát Budapest a régiós versenyben. A fejlesztéspolitika így politikai ciklusok, személyes viszonyok és eseti alkuk függvénye marad: a részérdekek könnyen felülírják a stratégiai léptékű döntéseket, a nagy infrastruktúra-projektek pedig újra és újra megtorpannak, újraterveződnek vagy teljesen leállnak.

A torz ösztönzők ezt a logikát csak erősítik. A többlet-iparűzésiadó elvonása, a tartós politikai konfliktusok és a hiányzó stratégiai elképzelések együtt oda vezettek, hogy az önkormányzatok egyre inkább a beruházásellenes, NIMBY-pozíció („not in my backyard/ne az én kertem alatt") felé tolódnak. Fővárosi oldalon erre számos példa volt: a Galvani híd és a Déli Körvasút körüli viták, vagy a többletinfrastruktúrát igénylő lakásépítések körüli egyre sűrűsödő ellenállások.

A város túlnőtt a közigazgatási határain

A közigazgatási értelemben vett fővárosban körülbelül 1,7 millióan élnek, a funkcionális várostérség viszont több mint 3 milliósra nőtt, és folyamatosan terjeszkedik. Az olyan nagyberuházások, mint a vasútfejlesztés, a repülőtér, a rozsdaövezetek és a lakhatás, ezért csak várostérségi léptékben kezelhetők. A tét nem csupán a beruházások sorsa: a várostérség egységes fejlesztésén múlik a főváros népességcsökkenésének megállítása és az agglomeráció féktelen terjeszkedésének mérséklése is.

A tétet az uniós források szűk időablaka tovább növeli. A helyreállítási alap magyar kerete 10,4 milliárd euró – 6,5 milliárd támogatás és 3,9 milliárd hitel –, a beruházásokat 2026. augusztus 31-ig kell teljesíteni, az utolsó kifizetési kérelmet pedig 2026. szeptember 30-ig lehet benyújtani. 2026 májusának végén az új kormány és az Európai Bizottság megállapodása nyomán a korábban befagyasztott források döntő része megnyílt, a határidők ugyanakkor változatlanok – a szűk keresztmetszet ma már nem a politikai alku, hanem a határidőre elvégzendő és elszámolandó projektportfólió. Budapesten a 2021–2027-es ciklusban 300 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás áll rendelkezésre, az IKOP Plusz 1500 milliárd forintos keretének nagyjából fele pedig Budapestet és az agglomerációt érinti, főként vasúti és HÉV-fejlesztéseken keresztül.

Ezek a források csak akkor válnak valódi városfejlesztési eszközzé, ha mögöttük erős végrehajtási kapacitás, állam–főváros együttműködés és közös vízió áll. A következő uniós költségvetési ciklus 2028-ban indul, de a 2028–2034-es keret előkészítése során a főbb stratégiai irányok várhatóan már 2026–2027-ben eldőlnek. Ha Budapest addig sem tud egységes fejlesztéspolitikai keretet felmutatni, nemcsak beruházásokat veszít, hanem tovább mélyíti azt a leszakadást, amelynek árát végső soron az egész magyar gazdaság fizeti meg.

Zárszó

Budapest pénzügyi válsága mögött tehát három, egymást erősítő intézményi probléma áll:

a fejlesztési érdekeltség torzulása,

a fővárosi működés ágazati széttagoltsága

és az állam–főváros együttműködés tartós kereteinek hiánya.

Amíg ezek nem rendeződnek, minden egyszeri pénzügyi beavatkozás tüneti kezelés marad.

A sorozat következő része ezért a megoldásokra fókuszál: azokra a nemzetközi modellekre és adaptálható eszközökre, amelyekkel a főváros finanszírozása, intézményi működése és az állammal való viszonya újraszervezhető – hogy Budapest ismét az ország felzárkózásának motorja legyen.

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