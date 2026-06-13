Érkezik a nagy zuhé - megszólaltak a meteorológusok

Vasárnap hidegfront vet hullámot térségünkben, de így is átvonul még ezen a napon hazánk fölött. Ismét kedvezővé válnak a feltételek záporok, zivatarok kialakulásához - de nem mindenütt fog esni! A jövő hét folyamán pedig fokozatos melegedésre, a hét közepétől egyre többfelé kánikulára számíthatunk - írja a HungaroMet Zrt.
Vasárnapra virradó éjszaka nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugatias szél mérséklődik. A minimum-hőmérséklet általában általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Vasárnap észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik, de közben több helyen erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Délelőtt még kevés, délutántól viszont egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar.
Délnyugaton heves zivatar is lehet.
A nyugati, északnyugati szelet elsősorban hazánk északkeleti, északi felén kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű.
Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő, főleg arrafelé valószínű eső, zápor, esetleg zivatar is. A nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, délnyugaton, délen gyenge vagy mérsékelt maradhat a légmozgás. Hajnalban 7, 16, délután 20, 26 fokra számíthatunk.
Kedden napos idő várható az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő zápor, nyugaton egy-egy zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6, 15, délután 23, 28 fok valószínű.
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