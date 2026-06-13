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Földrengés volt Mexikóban
Gazdaság

Földrengés volt Mexikóban

Portfolio
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Szombaton 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Mexikó Guerrero államát a Német Földtudományi Kutatóközpont jelentése szerint. A földmozgás fészke tíz kilométeres mélységben volt.

A Német Földtudományi Kutatóközpont jelentése szerint szombaton földrengés rázta meg Mexikó Guerrero államát.

A szervezet mérései alapján az 5,2-es magnitúdójú földmozgás fészke tíz kilométeres mélységben volt.

Forrás: Reuters

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