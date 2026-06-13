Földrengés volt Mexikóban

A Német Földtudományi Kutatóközpont jelentése szerint szombaton földrengés rázta meg Mexikó Guerrero államát.
A szervezet mérései alapján az 5,2-es magnitúdójú földmozgás fészke tíz kilométeres mélységben volt.
Forrás: Reuters
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