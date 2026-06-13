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Itt vannak az új pedagógusbérek: módosulnak a sávhatárok is
Gazdaság

Itt vannak az új pedagógusbérek: módosulnak a sávhatárok is

Portfolio
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A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. A tervezet szerint a januártól már végrehajtott 10 százalékos béremelést további 0,4 százalékponttal egészítenék ki visszamenőlegesen 2026. január 1-jéig, mivel a legfrissebb statisztikai adatok alapján a pedagógusbérek még nem érik el az Európai Unió felé vállalt szintet.
Back to Europe 2026
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Információ és jelentkezés

A módosítás hátterében az a vállalás áll, amely szerint 2031 végéig a pedagógusok átlagbére legalább a diplomás átlagkereset 80 százalékát kell hogy elérje. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-ös pedagógus átlagbér 840 753 forint volt, a 2026-os béremelés azonban a számítások alapján nem bizonyult elegendőnek a vállalás teljesítéséhez, ezért vált szükségessé az utólagos korrekció.

Visszamenőleges emelés

A tervezet alapján a köznevelésben dolgozó pedagógusok illetményét január 1-jéig visszamenőlegesen emelnék meg. Az intézményeknek az év elején végrehajtott béremelésen felül további bérfejlesztést kellene végrehajtaniuk, amelynek eredményeként intézményi szinten átlagosan 0,4 százalékponttal nőnének a bérek.

Az emelés a pedagógusok alapilletményén túl érintené a különböző megbízási díjakat és egyes pótlékokat is, amelyek összege az illetményhez kapcsolódik.

Augusztusi kifizetés

A munkáltatóknak legkésőbb augusztus 19-ig kellene közölniük az érintettekkel az új illetményeket tartalmazó kinevezési vagy szerződésmódosító dokumentumokat. A január és augusztus közötti időszakra járó különbözetet egy összegben fizetnék ki. A tervezet szerint erre augusztusban, külön kifizetésként vagy az augusztusi bérrel együtt kerülhet sor.

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Emelkednek a sávhatárok

A rendelettervezet a pedagógus életpálya-rendszerhez kapcsolódó illetménysávokat is módosítaná. A gyakornoki fokozathoz tartozó havi illetmény 707 600 forintra emelkedne.

A pedagógusok különböző fokozataihoz tartozó illetménysávok alsó és felső határai szintén nőnének.

  • A Pedagógus I. kategóriában a havi illetmény 720 ezer és 1,406 millió forint között alakulhatna,
  • míg a Pedagógus II. fokozatban 727 ezer és 1,496 millió forint közötti összeg lenne adható.
  • A Mesterpedagógus fokozatban a bérek 787 ezer és 1,797 millió forint között mozoghatnának,
  • a Kutatótanárok esetében pedig 918 ezer és 1,938 millió forint közötti illetménysávot határozna meg a rendelet.

A kormány a szakképzésben dolgozó oktatók bérezését is hozzáigazítaná a köznevelésben végrehajtott emeléshez. A tervezet szerint az oktatók ugyancsak 0,4 százalékpontos béremelést kapnának, amelyet szintén visszamenőlegesen, a január és augusztus közötti időszakra járó különbözet egyösszegű kifizetésével rendeznének.

A módosítás célja, hogy a szakképzésben dolgozók bérezése továbbra is összhangban maradjon a pedagógusbérek alakulásával.

Uniós vállalás

A kormány indoklása szerint a korrekcióra azért van szükség, mert az Európai Bizottság felé tett vállalások teljesítése feltétele az érintett uniós támogatások lehívásának. A vállalás szerint a pedagógusbéreknek folyamatosan el kell érniük a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát.

A kabinet szerint amennyiben a szükséges bérrendezésről nem születne döntés június végéig, az uniós támogatásokkal kapcsolatban akár visszafizetési kötelezettség is felmerülhetne.

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