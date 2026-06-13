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Jó hírt kaptak a Római-part látogatói
Gazdaság

Jó hírt kaptak a Római-part látogatói

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Budapest Főváros Kormányhivatala a 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a harmadik kerületi Római-parti Plázson. Az ingyenes dunai fürdőhely június 19. és augusztus 23. között, mindennap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, miután a terület és a vízminőség is megfelelt az összes egészségügyi és biztonsági előírásnak - írta meg Óbuda honlapja.

A hatósági szemle és a benyújtott dokumentumok alapján a fürdőhely állapota a 2025-ös évhez képest nem változott, így semmi nem akadályozza a szabadvízi fürdőzést. A biztonságos üzemeltetés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízirendészet és a katasztrófavédelem előírásait.

A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen négy alkalommal, június 2-án, június 30-án, július 21-én és augusztus 11-én ellenőrzik.

A helyszíni vizsgálatok során nemcsak a víz tisztaságát mérik, hanem figyelik az esetlegesen felbukkanó hulladékot, valamint az algák és a vízinövények elszaporodását is.

A fürdőzők biztonsága érdekében a kijelölt fürdőhelyet és a parti védőövezetet jól látható táblákkal jelzik, az ehhez szükséges eszközöket, lépcsőket és bójákat pedig a nyitás előtt felújítják és folyamatosan karbantartják.

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A látogatók kényelmét a közeli, Kossuth Lajos üdülőpart 15–17. szám alatti sporttelep biztosítja, ahol ingyenes ivóvíz, mosdó, pelenkázó, zuhanyzó, napágy és kerékpártároló is rendelkezésre áll. Nyitvatartási időben vízimentő-szolgálat és fövenygondnok felügyel a területre, este hét órától másnap reggelig pedig éjszakai őrség vigyázza a partszakaszt.

A házirend értelmében a fürdőzés kizárólag saját felelősségre, a bójákkal határolt területen belül megengedett. A tizennégy éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett mehetnek a vízbe, a fürdőhely területére pedig szigorúan tilos állatot bevinni.

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