Kiadták a tavaszi jelentést: a megszokottnál melegebb és szárazabb volt a május Magyarországon

A HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai alapján a májusi középhőmérséklet 16,8 Celsius-fok volt, ami 0,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak 16,1 fokos harmincéves átlagát. Területileg jelentős különbségek alakultak ki, ugyanis míg az Alföldön sokfelé a 17 fokot is meghaladta a havi átlag, addig a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között alakult a hőmérséklet. Ennél hűvösebb, 16 fok alatti átlagértéket csak az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain és a fagyzugos völgyekben regisztráltak.

Bár a rendkívül száraz áprilist követően májusban már több csapadék érkezett, az 52,8 milliméteres országos átlag így is 18 százalékkal elmaradt a 64,5 milliméteres éghajlati normától.

A legcsapadékosabb területeknek az Őrség és a Mecsek bizonyultak, ahol helyenként a 100 millimétert is meghaladta a havi mennyiség.

Az ország nagy részén általában 40 és 60 milliméter közötti eső hullott, ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegye több pontján még a 30 millimétert sem érte el a csapadékösszeg.

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