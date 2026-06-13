CAN
Kanada 1 1 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
B csoport
USA
Egyesült Államok 4 1 Paraguay
PAR
 Vége
D csoport
QAT
Katar Svájc
SUI
 Ma 21:00
B csoport
BRA
Brazília Marokkó
MAR
 Vasárnap 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Kiadták a tavaszi jelentést: a megszokottnál melegebb és szárazabb volt a május Magyarországon
Gazdaság

Kiadták a tavaszi jelentést: a megszokottnál melegebb és szárazabb volt a május Magyarországon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az idei május a sokéves átlagnál melegebb, ugyanakkor szárazabb időjárást hozott Magyarországon. Bár áprilishoz képest több eső esett, a havi csapadékmennyiség országos átlagban továbbra is elmaradt a megszokottól, miközben a középhőmérséklet kismértékben meghaladta a normál értéket - közölte az Időkép.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai alapján a májusi középhőmérséklet 16,8 Celsius-fok volt, ami 0,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak 16,1 fokos harmincéves átlagát. Területileg jelentős különbségek alakultak ki, ugyanis míg az Alföldön sokfelé a 17 fokot is meghaladta a havi átlag, addig a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között alakult a hőmérséklet. Ennél hűvösebb, 16 fok alatti átlagértéket csak az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain és a fagyzugos völgyekben regisztráltak.

Bár a rendkívül száraz áprilist követően májusban már több csapadék érkezett, az 52,8 milliméteres országos átlag így is 18 százalékkal elmaradt a 64,5 milliméteres éghajlati normától.

A legcsapadékosabb területeknek az Őrség és a Mecsek bizonyultak, ahol helyenként a 100 millimétert is meghaladta a havi mennyiség.

Az ország nagy részén általában 40 és 60 milliméter közötti eső hullott, ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegye több pontján még a 30 millimétert sem érte el a csapadékösszeg.

Még több Gazdaság

Szennyezhette a talajvizet egy iPhone-alkatrészeket gyártó üzem

Merész állítás: szinte csak elektromos autókra lesz kereslet 2035-ben az EU-ban

Megkongatta a vészharangot a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter - Bemutatta az előző kormány titkos tervét
Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések
Tisza-kormány: módosítanák a médiatörvényt, hivatalosan is megállapodás született a kárpátaljai kisebbségek jogairól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility