Kiderülhet a gyűlölt vérszívók sok titka

A szúnyogok apró méretük miatt régóta komoly kihívás elé állítják a kutatókat. Bár a madarak, a halak és a nagyobb rovarok – például a bogarak, a méhek vagy a darazsak – esetében már az 1980-as évek óta sikeresen alkalmazzák a harmonikus radaros jeladókat, a szúnyogok még a korábban vizsgált legkisebb fajoknál is legalább háromszor apróbbak. A PNAS Nexus című tudományos folyóiratban közzétett tanulmány szerzői azonban most bebizonyították, hogy ez a technológia mikroszkopikus léptékben is kiválóan működik.
Hogy működik?
A kézzel készített, rendkívül olcsó jeladók mindössze két hajlékony drótból és egy apró félvezető diódából állnak. A szúnyogokra ragasztott eszközök visszaverik a rádiófrekvenciás jeleket, amelyeket a kutatók egy kézi adó-vevő készülék segítségével, hangjelzések alapján követnek nyomon. A módszer elve nagyban hasonlít a hegyi mentőcsapatok által használt lavinakereső-rendszerek működéséhez. A szúnyogokra rögzített diódák ráadásul olyan aprók, hogy egy szabványos, 12-es betűméretű nyomtatott pontban akár három-négy darab is elférne belőlük.
A szakemberek összesen tizenkét kísérletet hajtottak végre laboratóriumokban, szabadtéri hálós ketrecekben, kávéültetvényeken, valamint árnyékos parkokban. A megfigyelésekhez ázsiai tigrisszúnyogokat használtak alanyként, amelyek Hawaiin és Delaware államban is veszélyes invazív fajnak számítanak.
A kávéültetvényen végzett vizsgálatok szerint a rovarok akár kétméteres magasságba is felrepültek, ám pihenőhelyet keresve többnyire egy méter alatti magasságban szálltak le.
Az eredmények megerősítették azt a korábbi feltételezést, hogy a tigrisszúnyogok viszonylag kis területen mozognak, ám ezt most első alkalommal sikerült valós körülmények között, egyedi nyomkövetéssel is bizonyítani.
Az új eljárásnak egyelőre megvannak a maga korlátai, hiszen a jeladók felhelyezését követő első 24 órában a szúnyogok 60 százaléka elpusztult, és a vékony drótok is nehezíthetik a repülést. Ugyanakkor a már vért szívott nőstények lényegesen nagyobb terhet képesek elviselni, mint az üres potrohú egyedek. A fejlesztők éppen ezért a technológia finomhangolását és optimalizálását tűzték ki a következő kutatási szakasz céljául.
Jennifer K. Peterson, a Delaware-i Egyetem orvosi rovartani kutatója kifejtette, hogy a miniatűr jeladók segíthetnek megválaszolni azt a kulcsfontosságú kérdést, hogy
- mit csinálnak a betegségterjesztő rovarok a csípések közötti időszakban,
- hol rejtőzködnek, merre vándorolnak,
- és mi ösztönzi őket a helyváltoztatásra.
Peterson laboratóriumában a technológiát már a csókolózó poloskák nyomon követésére is használják. Ezek a rovarok terjesztik a Chagas-kórt okozó parazitát, amely súlyos szív- és emésztőrendszeri megbetegedéseket idézhet elő. A csókolózó poloskákon tavaly nyáron, floridai lakóövezetekben tesztelték először a harmonikus radaros jelölőket. Hanna Cortes mesterszakos hallgató kutatása megerősítette, hogy a technológia ennél a fajnál is hatékonyan működik, a szakember pedig most kontrollcsoportos kísérletekkel vizsgálja, hogyan befolyásolják a jeladók a rovarok természetes mozgását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újra itt az IPO-láz – De mi jön utána?
A Concorde elemzőjének cikke.
Nagy változások történtek Rómában, ezt minden turistának tudnia kell
Összeszedték a tudnivalókat.
Szakképzés: megszűnik a kancellári rendszer
A kettős vezetési modellt egyszemélyi vezetés váltja fel.
Budapest leszakad a régiós versenytársaktól, és ezt az egész ország megfizeti
Nemcsak a pénzhiány a gond.
7,2-es UV-B sugárzás is lehet vasárnap
A Dél-Dunántúlon lesz a legmagasabb.
Rendkívüli bejelentés érkezett az iráni háborúról: 24 órán belül aláírhatnak egy megállapodást
Pakisztán miniszterelnöke szerint a szöveg is kész van már.
Kiadták a tavaszi jelentést: a megszokottnál melegebb és szárazabb volt a május Magyarországon
Voltak területi különbségek.
Merész állítás: szinte csak elektromos autókra lesz kereslet 2035-ben az EU-ban
Letarolják a piacot.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Szeptember végén tényleg véget érhet a jelzáloghitelek kamatstopja
Hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata? Mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek? Milyen lehetőségek állnak az érintett adósok előtt? Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jo
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?