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Gazdaság

Leomlott egy XV. századi műemlék Erdélyben

MTI
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Leomlott a XV. századi evangélikus erődtemplom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán (Mosna), a szombat virradóra történt incidensnek nincsenek áldozatai - közölte szombaton Facebook-oldalán a román kormány kulturális minisztériuma.

A Szeben megyei községben éjszaka, 1.40 óra körül történt a falomlás - közölte a szaktárca. Mint írták, a helyi hatóságok arról értesítették őket, hogy a templom körüli, egykor védelmi funkciókat szolgáló kőfal északi, park felőli oldala omlott le, áldozatok nincsenek.

Közölték, hogy a polgármesteri hivatal illetékesei és a helyi rendőrség az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítette a falomlás helyszínét.

Az értékes műemléképület látogatására betervezett hétvégi vezetett túrákat is törölték.

Az egykoron szászok lakta Muzsna műemlék erődtemploma a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma.

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