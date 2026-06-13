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Gazdaság

Még este is sok korlátozás van érvényben a főbb utakon

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Balesetek, meghibásodások és útfelújítási munkálatok nehezítik a közlekedést az ország több pontján. Több forgalmas autópályán és főúton sávlezárásokra kell készülni, a záhonyi határátkelőhelyen pedig technikai probléma miatt teljesen leállt a forgalom.

Az M1-es autópálya Győr térségében lévő terelt szakaszán egy lerobbant teherautó akadályozza a haladást, emiatt Budapest irányába a 115-ös kilométernél jelenleg csak egyetlen sáv járható. Szintén a főváros felé tartókat érinti, hogy az M4-es autóúton, az M0-s csomópontnál egy személygépkocsi szalagkorlátnak ütközött, így a 25-ös kilométernél lezárták a belső sávot. Az M80-as autóúton, Rábafüzes közelében egy kigyulladt autó miatt vezettek be félpályás korlátozást a 187-es kilométernél.

A főutakon közlekedőknek is több helyen kell akadályokra számítaniuk. A 37-es főúton, Sárospatak térségében vadgázolás történt, a 63-as kilométernél a helyszínelés idejére a fél útpályát lezárták. Barcs belterületén, a 68-as főút Erkel Ferenc utcai szakaszán pedig csőtörés miatt járható csak a fél útpálya az 1-es kilométernél.

Az 52-es főúton megkezdődött az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó híd építése. A munkálatok miatt az 5-ös kilométernél lezárták a Kecskemét belvárosa, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat. Mindezek mellett a 4-es főút végén található záhonyi közúti határátkelőhelyen egy műszaki hiba következtében jelenleg szünetel az átléptetés.

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