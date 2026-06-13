Megkongatta a vészharangot a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet legújabb kutatása szerint a glifozát gyomirtó szer megzavarhatja a nagy mocsári csiga embrióinak növekedését, viselkedését és anyagcseréjét, ami arra utal, hogy a hatóanyag különböző élőlények alapvető életfolyamatait is befolyásolhatja. A kutatók szerint a jelenlegi kockázatértékelési rendszerek nem vizsgálják kellő mélységben ezeket a hatásokat, ezért szükségesnek tartják a szabályozási gyakorlat újragondolását. Az intézet támogatja a glifozát használatának fokozatos kivezetését vagy szigorúbb korlátozását célzó nemzetközi kezdeményezéseket. Az Európai Unió 2033-ig meghosszabbította ugyan a hatóanyag engedélyét, de a tagállamok saját hatáskörben is bevezethetnek szigorúbb korlátozásokat.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a glifozát gyomirtó szer hatásai túlmutathatnak a gyomirtáson, ezért a kutatók indokoltnak tartják a hatóanyaggal kapcsolatos szabályozási és monitorozási gyakorlatok újraértékelését. Az intézet friss kutatási eredményei arra utalnak, hogy a szer olyan biológiai folyamatokat is befolyásolhat, amelyeket a jelenlegi kockázatértékelési rendszerek nem feltétlenül vizsgálnak kellő mélységben.

A glifozát körüli tudományos és társadalmi vita évek óta tart. A hatóanyag lehetséges környezeti és egészségügyi hatásai miatt számos kutatás készült az elmúlt évtizedekben, miközben az Európai Unió 2033-ig meghosszabbította az engedélyét. A fokozódó érdeklődés hatására az utóbbi időszakban újabb vizsgálatok indultak különböző élőlénycsoportokon.

Csigákon vizsgálták

A kutatóintézet vizsgálata a nagy mocsári csiga embrióira fókuszált. Az eredmények szerint a glifozát megzavarhatja az embriók növekedését, viselkedését, valamint az anyagcserével és az oxidatív stresszel összefüggő folyamatokat. A kutatók szerint ezek a változások hosszabb távon a kikelés utáni teljesítményre és az alkalmazkodóképességre is hatással lehetnek.

Az intézet megállapítása szerint az eredmények összhangban állnak több közelmúltbeli kutatás következtetéseivel, amelyek arra utalnak, hogy

a glifozát különböző élőlények alapvető életfolyamatait is befolyásolhatja.

Szabályozás felülvizsgálata

A kutatók úgy látják, hogy létezhetnek olyan biológiai következmények, amelyeket a jelenlegi vizsgálati és kockázatértékelési rendszerek nem vesznek kellő mértékben figyelembe. Emiatt szükségesnek tartják a glifozáttal kapcsolatos szabályozási és ellenőrzési gyakorlatok újragondolását.

Álláspontjuk szerint a jövőbeni engedélyezési és kockázatbecslési eljárások során nagyobb figyelmet kellene fordítani a nem célzott élőlényekre gyakorolt hatásokra, a krónikus környezeti terhelés vizsgálatára, valamint a hosszú távú ökológiai következmények feltárására.

Szigorításokat sürgetnek

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet támogatja azokat a nemzetközi tudományos és társadalmi kezdeményezéseket, amelyek a glifozát használatának fokozatos kivezetését vagy szigorúbb korlátozását szorgalmazzák. Az intézet arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai szabályozás lehetőséget biztosít az engedély korábbi felülvizsgálatára, amennyiben új tudományos eredmények ezt indokolják, emellett a tagállamok saját hatáskörben is bevezethetnek szigorúbb korlátozásokat egyes felhasználási területeken.

A glifozát a világ egyik legelterjedtebb gyomirtó hatóanyaga, amelyet főként mezőgazdasági területeken használnak a gyomnövények visszaszorítására. Megítélése évek óta vitatott: környezetvédő és egészségügyi szervezetek a lehetséges egészségügyi és ökológiai kockázatok miatt a betiltását sürgetik, míg az uniós kockázatértékelő hatóságok szerint a jelenlegi tudományos adatok alapján nem indokolt a teljes tilalom. Az Európai Unió ezért nem tiltotta be a glifozátot: az Európai Bizottság 2023-ban további tíz évre, 2033. december 15-ig meghosszabbította az engedélyét, ugyanakkor a felhasználását szigorúbb feltételekhez és tagállami ellenőrzéshez kötötte. Ez azt jelenti, hogy az EU-ban továbbra is használható, de az egyes országok saját hatáskörben korlátozhatják bizonyos területeken, például közterületeken, lakott környezetben vagy természetvédelmi szempontból érzékeny helyeken.

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