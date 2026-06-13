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Megszólalt a Széchenyi István Egyetem a vitnyédi migránstábor-ügyben
Gazdaság

Megszólalt a Széchenyi István Egyetem a vitnyédi migránstábor-ügyben

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A Széchenyi István Egyetem reagált azokra az információkra, amelyek a vitnyéd-csermajori ingatlannal kapcsolatban kerültek nyilvánosságra. Az intézmény közlése szerint a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum fenntartói feladatait 2023-ban vette át, az ehhez kapcsolódó ingatlanegyüttes pedig 2024-ben került részben a tulajdonába, részben a vagyonkezelésébe.

Az egyetem tájékoztatása szerint a sajtótájékoztatón említett beruházás kizárólag a mintegy hat hektáros, állami tulajdonban lévő területet érintette. A Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az intézményt, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint az épületek állagának megóvása érdekében végeznek felújítási munkálatokat.

Az egyetem szerint a kivitelezés idején még nem birtokolta az érintett ingatlanrészt.

Az állam ezt követően bruttó 2 milliárd forint célzott támogatást biztosított az egyetemnek. Ebből 1,474 milliárd forintot az állam által elvégzett munkálatok finanszírozására fordítottak, 347 millió forintot további fejlesztésekre költöttek a csermajori épületegyüttesben, míg 178 millió forint a győri Budai úti egyetemi szálláshelyek kialakítását szolgálta.

Az intézmény közlése szerint a vitnyéd-csermajori ingatlanrész jelenleg is állami tulajdonban van, az egyetem pedig vagyonkezelőként működik közre. Az épületegyüttest ideiglenesen a Győri Egyházmegye fenntartásában működő kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda használja, amíg saját intézményének felújítása zajlik.

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A csermajori ingatlan azért került a figyelem középpontjába, mert Magyar Péter szombati sajtótájékoztatóján azt állította, hogy az előző kormány 2024-ben egy Vitnyéd melletti migránstábor kialakítását készítette elő a területen. A miniszterelnök szerint miközben az Orbán-kormány nyilvánosan azt hangsúlyozta, hogy nem hajtja végre az Európai Bíróság menekültügyi ítéletét, a háttérben annak végrehajtásán dolgozott.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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