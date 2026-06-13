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Megúszhat egy gigantikus lakóparképítést a XII. kerület
Gazdaság

Megúszhat egy gigantikus lakóparképítést a XII. kerület

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Megállapodás született a XII. kerületi és a Fővárosi Önkormányzat között a Mátyás király út 3–7. szám alatti ingatlan jövőjéről: a területen nem épülhet lakópark. A településrendezési szerződés értelmében egy épületben legfeljebb két lakás alakítható ki, a minimális telekméretet pedig 2000 négyzetméterben határozták meg. A megállapodást mind a kerületi képviselő-testület, mind a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta. A korábbi tervek szerint akár 12–16 új lakás is épülhetett volna a területen, az új szabályozás azonban a környék kertvárosias jellegéhez igazodó, visszafogottabb beépítést tesz lehetővé.

Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere bejelentette, hogy megállapodás született a Fővárosi Önkormányzattal a Mátyás király út 3–7. szám alatti ingatlan jövőjéről, amelynek eredményeként

nem épülhet lakópark a területen.

A döntés egy olyan településrendezési szerződés része, amely jelentősen korlátozza a beépítés lehetőségeit, és csökkenti az ott kialakítható lakások számát.

A polgármester szerint azért volt szükség az egyeztetésekre, mert a főváros értékesíteni kívánja a nagyrészt beépítetlen, lakóövezeti besorolású telket, így fennállt a veszélye annak, hogy a területen egy nagyobb lakópark valósulhat meg. A megállapodás értelmében egy épületben a korábbi négy helyett legfeljebb két lakás alakítható ki.

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Kevesebb lakás épülhet

A változtatások részeként a minimális telekméretet 2000 négyzetméterben határozták meg, ami lehetővé teszi az ingatlan több, különálló telekre bontását. A polgármester szerint ez megakadályozza, hogy egyetlen beruházó nagy léptékű lakóparkot építsen a területen.

Az elképzelések alapján a kialakított telkeken egy-egy családi ház kaphat helyet, miközben a területen található, védett épület önálló ingatlanként értékesíthető. Ez növelheti annak esélyét, hogy a műemléki értékű épületet olyan tulajdonos vásárolja meg, aki vállalja annak felújítását is.

Megszavazták a szerződést

Kovács Gergely közlése szerint a településrendezési szerződést már mind a XII. kerületi képviselő-testület, mind a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta.

A Mátyás király út elején található ingatlan hosszabb ideje viták tárgya volt. Korábbi elképzelések szerint a helyi védelem alatt álló villaépület mellett több társasház is épülhetett volna, amelyek összesen 12–16 új lakást hozhattak volna létre. A most elfogadott megállapodás azonban ennél jóval visszafogottabb beépítést tesz lehetővé, igazodva a környék kertvárosias karakteréhez.

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