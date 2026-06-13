Merész állítás: szinte csak elektromos autókra lesz kereslet 2035-ben az EU-ban

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A tavalyi rekord év után 2026-ban ismét csúcsot dönthetnek az elektromos autók globális értékesítései. A villanyautók piaca már 2025-ben erőteljes lendületet vett, és az eladások közel 100 országban emelkedtek korábban nem látott magasságba. A közel-keleti háborús helyzet által okozott újabb fosszilis energiapiaci válság pedig további növekedést eredményezhet a kulcsfontosságú piacokon, így az elektromos járművek újautó-piaci részedése a tavalyi 25%-ról közel 30%-ra emelkedhet idén a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint.

2025-ben 20%-kal több új villanyautót regisztráltak világszerte, mint a megelőző évben, a több mint 20 milliós értékesítési darabszám pedig azt jelentette, hogy

négyből egy új autó már elektromos volt a globális újautó-piacon

- derül ki a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) témában publikált legutóbbi jelentéséből.

E szerint a nagy piacok közül a legerősebb növekedést tavaly Európa produkálta, ahol éves összevetésben több mint 30%-kal emelkedtek az értékesítések, az elektromos autók piaci részesedése pedig elérte a 28%-ot.

Az idei kilátásokat erőteljesen befolyásolják a 2026 február végén az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háború, illetve a Hormuzi-szoros blokádja, miután ezek jelentős zavart idéztek elő a globális olaj- és gázellátásban. Mivel a teljes olajkereslet közel felét ma a közúti szállítási ágazat teszi ki, az új energiaválságra születő politikai válaszok a következő években a globális autópiacot is átalakíthatják - vélik az IEA elemzői.

A jelenlegi energiaválságra adott válaszként világszerte számos ország igyekszik fokozni a megújuló energiaforrásokra, illetve az egyéb tiszta technológiákra - például elektromos autókra - való átállás, valamint a villamosítás tempóját.

Az elektromos autók üzemeltetési költségei általában alacsonyabbak, mint a belső égésű motorral hajtott járműveké, főként nagyobb hatékonyságuk miatt. A közel-keleti konfliktus miatti olajár-emelkedés tovább növelte az elektromos járművek költségmegtakarító potenciálját: például az áprilisi átlagos olajárakkal számolva az Európai Unióban az elektromos járművekkel elérhető éves üzemanyagköltség-megtakarítás 35%-kal nőtt a 2025-ös értékhez képest, a nagy távolságokat megtevő vállalati flották esetében pedig az üzemeltetési költségmegtakarítás a többszöröse lehet az átlagfogyasztóénak.

A villanyautó-értékesítések számos piacon rekordot döntöttek 2026 első negyedévében is



- például Európában az eladások közel 30%-kal nőttek éves szinten -, noha a globális eladások 3,9 milliós száma 8%-os csökkenést jelez, ami elsősorban a kínai és az amerikai eladások szakpolitikai változások miatti visszaesésével magyarázható. Márciusban körülbelül 30 országban - köztük Magyarországon - döntöttek rekordot a havi eladások, és további 60 országban regisztráltak növekedést éves összevetésben.

Az előzetes áprilisi adatok azt mutatják, hogy az elektromos autók havi eladásai Kínában rekordmagas szintre, a teljes autóeladások több mint 60%-ára nőttek (bár ezzel az idei eladások száma továbbra is alacsonyabb az időarányos tavalyinál).

A globális elektromosautó-értékesítések darabszáma 2026-ban várhatóan eléri a 23 milliót, ami a teljes újautó-piac 28%-át teheti ki.

A főbb piacok közül Európa teljesítheti a legnagyobb növekedést, így az eladások várhatóan mintegy 20%-os bővülésével az itt regisztrált új autók egyharmada már elektromos lesz. A növekedés Kínában is folytatódhat, bár az előzeknél kisebb ütemben, így a villanyautók piaci részesedése az év egészében is közel 60%-os lehet.

Az elektromos modellek keresletét lokálisan erőteljesen befolyásolhatja, hogy az egyes országok hogyan, mikor és milyen intézkedéseket vezetnek be az energiaválság közepette.

Az elektromos járművek globális flottája új szakpolitikai bejelentések nélkül is több mint hatszorosára bővülhet 2035-ig 2025-höz képest, és darabszáma a két- és háromkerekűeket nem számolva is elérheti az 510 milliót. Növekvő költségversenyképességük és a szigorúbb CO2- és üzemanyag-takarékossági előírások várhatóan még inkább előmozdítják a villanyautók előretörését, így újautó-piaci részesedésük globálisan 50% körüli szintre, Kínában és az EU-ban pedig több mint 90%-ra emelkedhet 2035-ig.

Kína továbbra is a világ legnagyobb elektromos járműgyártó központja, amely a 2025-ben gyártott elektromos autók közel 75%-át adja.



Az ország elektromosautó-exportja 2025-ben megkétszereződött és több mint 2,5 millió darabos rekordszintre nőtt, miután 2024-ben megelőzte az EU-t, és a világ legnagyobb autóexportőre lett.

Kína az akkumulátorcellák globális gyártását is több mint 80%-os részaránnyal dominálta 2025-ben, az akkukban található aktív anyagok termelésében pedig még nagyobb a részesedése. Annak ellenére, hogy a lítiumion-akkumulátorok gyártókapacitása az Európai Unióban és az Egyesült Államokban tavaly gyorsabban nőtt, mint Kínában, a kitűzött politikák alapján 2035-ben is az ázsiai ország lesz az akkumulátorok és akkumulátor-anyagok legnagyobb gyártója.

Az akkumulátor-innováció valószínűleg a következőkben is folytatódik, legalábbis erre utal, hogy az energiaszektor összes szabadalmának közel felét az akkumulátorokkal kapcsolatos szabadalmak teszik ki. A technológiai fejlődés egyebek mellett javítja az elektromos járművek töltési idejét, és lehetőséget teremt a hálózat csúcsidejű igénybevételének csökkentésére, de új kockázatokat is maga után von.

A technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia átalakítja az autóipart, élükön az elektromos járműiparral: a tisztán elektromos járművek gyártóinak példáját követve ma már a legtöbb nagy autógyártó is központosítottabb szoftverrendszerekkel rendelkező járműveket fejleszt, amelyek lehetővé teszik a kulcsfontosságú funkciók és rendszerek távoli frissítését is, ezért a kiberbiztonsági kockázatok kezelése egyre fontosabbá válik az autógyártók számára.

Címlapkép forrása: Richard Baker/In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images