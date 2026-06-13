Nagy változások történtek Rómában, ezt minden turistának tudnia kell

A legkézzelfoghatóbb változás a Pantheonnál tapasztalható, ahol július 1-jétől a belépőjegy ára 5-ről 7 euróra emelkedett. Az áremelés az olasz kulturális minisztérium és a római egyházmegye közötti megállapodáson alapul, az így keletkező többletbevétellel pedig a hátrányos helyzetű területek könyvtárait támogatják. A kedvezmények köre nem változott, így a 18 és 25 év közöttiek továbbra is 2 euróért válthatnak jegyet, míg a helyi lakosok, a 18 év alattiak és a fogyatékossággal élők ingyen látogathatják a műemléket. A Pantheon egyébként csak 2023 júliusa óta kér belépődíjat.
Trevi-kút
A Trevi-kút idén éli az első teljes nyári szezonját a februárban bevezetett regisztrációs és jegyrendszerrel. A turistáknak 2 eurós belépőt kell fizetniük, ha szeretnének belépni a kút közvetlen környezetébe kialakított kordonok mögé. Ez a rendszer naponta 9 és 22 óra között működik, kivéve hétfőn és pénteken, amikor az érmék begyűjtése miatt csak 11:30-kor nyitnak. A római lakosok lakcímkártyával ingyen léphetnek be, a kút körüli tér és a magasabban fekvő kilátópontok pedig továbbra is szabadon látogathatók. Az első hónapban 230 ezer látogatót regisztráltak.
A medencébe ugrásért továbbra is 450 eurós bírság és ideiglenes kitiltás jár, a környéken pedig a hatóságok fokozott óvatosságra intenek a zsebtolvajok miatt.
Colosseum
A Colosseum déli oldalán márciusban adták át a Stefano Boeri által tervezett új közteret. Az 1300 négyzetméteres területet tivoli travertinnel burkolták – ugyanabból a kőbányából, ahonnan az amfiteátrum eredeti kövei is származnak –, a feltárt ókori alapkövek mellett pedig hatalmas kőtömbök jelzik az egykori ívek helyét. A látogatók így jobban érzékelhetik az épület eredeti méreteit, és pihenőhelyeket is találnak. A tavaly karácsony előtt megnyitott C metróvonal Colosseum állomása szintén újdonságnak számít a régészeti leleteket bemutató, látványos kialakításával, amelyet több idegenvezető is beépített már a programjába. Ugyancsak idén nyártól látogatható az a közeli kilátóterasz, amely tizenkét évig zárva tartott a nagyközönség előtt.
Több nagyszabású fejlesztés is a befejezéséhez közeledik. Az Augustus-mauzóleum körüli tér tavaly nyáron készült el, a síremlék múzeummá alakítása pedig a holland Rem Koolhaas tervei alapján, a Bulgari ékszerház támogatásával várhatóan 2027 végére fejeződik be. Eközben a Labics építésziroda által tervezett Új Régészeti Sétány elnevezésű projekt keretében a Forum Romanum, a Colosseum, a Caracalla-termák és a Circus Maximus környékén alakítanak ki összefüggő gyalogos- és kerékpáros útvonalakat 18,8 millió eurós költségvetésből. A 2024-ben indult építkezés eredménye várhatóan 2027 nyarára válik majd igazán láthatóvá. Emellett a Caelius-dombon egy 2,4 millió eurós beruházás keretében egy 4000 négyzetméteres parkot hoznak létre, amely új kilátópontot kínál a Colosseumra.
A kerékpáros infrastruktúra is folyamatosan bővül, így új bicikliút létesült a Via di San Gregorión, épül a sáv a Via dei Cerchi mentén, és újabb szakaszokat adnak át az Aurelianus-falak mentén is. Az ivóvízellátás fejlesztéseként a hagyományos, úgynevezett "nasoni" öntöttvas kutak mellett új, ingyenes ivókutak is megjelentek, amelyek szénsavas vizet és telefontöltési lehetőséget is biztosítanak a járókelőknek. Róma megújulását nagymértékben az Európai Unió helyreállítási alapja, valamint a jubileumi szentév projektjei finanszírozzák, és a beruházások eredményei, különösen a Colosseum környékén, már most is szembetűnőek.
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