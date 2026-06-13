Nemzetbiztonsági riasztás: azonnali leállítást parancsoltak a Claude új modelljére

Az Anthropic a honlapján közzétett közleményében kifejtette, hogy hatósági utasításra tiltotta le a Fable 5-öt a külföldi felhasználók elől. A cég szerint az intézkedés következtében a Fable 5-öt és a Mythos 5-öt minden ügyfelük számára azonnali hatállyal le kellett kapcsolniuk. A vállalat hozzátette, hogy az amerikai nemzetbiztonsági szervek konkrét fenyegetést nem neveztek meg, de tudomásuk szerint a kormányzat olyan módszert azonosított, amellyel megkerülhetők – azaz kijátszhatók – a modell biztonsági korlátai.

Az Anthropic közölte, hogy megvizsgálta a bemutatott technikát, amely véleménye szerint mindössze néhány korábban ismert, kisebb biztonsági rés feltárására alkalmas. A vállalat állítása szerint más, nyilvánosan elérhető modellek is képesek hasonló sebezhetőségek azonosítására a biztonsági korlátok megkerülése nélkül.

A Fable 5-öt már a megjelenése előtt is komoly viták övezték

Az Anthropic áprilisban néhány szervezetnek előzetes hozzáférést biztosított a modellhez, amelyről maga a cég állította, hogy

túl erős a nyilvános kiadáshoz,

mivel képes számítógépes rendszerek feltörésére és a biztonsági rések kiaknázására. A kritikusok szerint ez csupán túlzó marketingfogás volt. A brit kormány MI-biztonsági intézetének tesztjei szerint azonban a modell az esetek 73 százalékában képes volt kijátszani a védelmi rendszereket, ami Gina Neff, a londoni Queen Mary Egyetem felelős mesterséges intelligenciával foglalkozó professzora szerint "minőségi ugrást jelent a kiberbiztonsági képességek terén".

Az Európai Unió, amely júniusban kapott hozzáférést a Mythoshoz, az ügy kapcsán Európa technológiai szuverenitásának fontosságát hangsúlyozta. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy értékelik a helyzetet, miközben a testület éppen ebben a hónapban jelentett be intézkedéseket az amerikai és ázsiai technológiai függőség csökkentésére.

Az Anthropic és a Trump-kormányzat viszonya egyébként is feszült. Donald Trump nyilvánosan bírálta a vállalatot, Pete Hegseth korábbi védelmi miniszter pedig "ellátásilánc-kockázatnak" minősítette a céget.

Ilyen besorolást amerikai vállalat korábban még soha nem kapott, ezt eddig jellemzően a rivális vagy ellenséges országok cégeinek tartották fenn.

Az Anthropic pert indított a Pentagon ellen a minősítés miatt, egy amerikai bíró pedig kimondta, hogy a Pentagon utasítása nem hajtható végre, így a kormányzati szervek a per ideje alatt továbbra is használhatják a cég eszközeit.

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