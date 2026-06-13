Népszavazást tartanak Svájcban, 10 millió fős népességplafonról döntenek

A vasárnapi népszavazás előzménye, hogy Svájc lakossága 2025 végére meghaladta a 9,1 millió főt,
ami tíz év alatt mintegy 10 százalékos növekedést jelent.
Az állandó lakosok 32,5 százaléka első generációs bevándorló, miközben további nagyjából 340 ezer uniós állampolgár naponta ingázik az országba dolgozni. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a megkérdezettek 52 százaléka elutasítja a népességplafont, míg 45 százalékuk támogatja azt.
Amennyiben a szavazók elfogadják a kezdeményezést, a szövetségi kormánynak és a parlamentnek 2050-ig intézkedéseket kell hoznia a népességnövekedés fékezésére. Ha a lakosság létszáma meghaladná a 9,5 milliót, a megszorítások elsőként a menekültügyi és családegyesítési programokat érintenék.
A 10 milliós küszöb átlépése esetén pedig a személyek szabad mozgásáról szóló, az Európai Unióval kötött megállapodás is veszélybe kerülne.
A jobboldali Svájci Néppárt (SVP) szerint a népességnövekedés komoly nyomást gyakorol a közszolgáltatásokra, a bérekre, a lakbérekre és a munkaerőpiacra, ugyanakkor a felső határ bevezetése mellett is évente mintegy 40 ezer ember költözhetne az országba. Ezzel szemben a svájci székhelyű nagyvállalatok úgy vélik, hogy a bevándorlás drasztikus korlátozása aláásná az ország versenyképességét, különösen egy olyan időszakban, amikor az amúgy is lassú gazdasági növekedéssel, az erős frankkal és az amerikai vámokkal kell megküzdeniük.
Az Economiesuisse gazdasági érdekképviseleti szervezet – amelynek tagjai között szerepel az Amazon Web Services, a Roche, a Google és a Johnson & Johnson is – nyíltan szembefordult a kezdeményezéssel. Rudolf Minsch főközgazdász szerint Svájc jóléte a nyitottságon, az innováción és az Európával fenntartott szoros gazdasági kapcsolatokon alapszik. Úgy véli, a merev bevándorlási korlátok nem jelentenek megoldást, különösen ha azok veszélyeztetik az Európai Unióval kötött kétoldalú megállapodásokat. Philipp Navratil, a Nestlé vezérigazgatója a Svájci Gazdasági Fórumon hangsúlyozta, hogy az ország vonzerejét nem szabad magától értetődőnek tekinteni, míg Sergio Ermotti, a UBS vezérigazgatója a "szélsőséges kezdeményezésektől" óvott.
João B. Duarte, a lisszaboni Nova School of Business and Economics közgazdászprofesszora szerint a népességplafon már a tényleges jogi küszöb elérése előtt elbizonytalaníthatja a befektetőket. Duarte a brexitet hozta fel párhuzamként, rámutatva, hogy a szabad mozgás megszüntetése Nagy-Britanniában sem vezetett a belföldi munkaerő önellátásához, hanem súlyos munkaerőhiányt és növekvő költségeket idézett elő az uniós munkavállalókra támaszkodó ágazatokban. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy az Európai Unió Svájc legfőbb kereskedelmi partnere, és mivel a szabad mozgás egy szélesebb kétoldalú keretrendszer része, annak felmondása a teljes svájci–uniós gazdasági kapcsolatrendszerre negatív hatással lenne.
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