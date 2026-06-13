Ömlik a kínai tőke Európába, Magyarország a listavezető

Miközben a médiában egyre-másra azt hallhatjuk, hogy az Európai Unió versenytársként tekint Kínára, és szeretné csökkenteni a kitettségét,
a kínai működőtőke-befektetések (FDI) tavaly 7 éve nem látott szintre ugrottak a kontinensen.
A kínai közvetlen befektetések Európában – az EU-t és az Egyesült Királyságot is beleértve – 2024-hez képest 67 százalékkal, 16,8 milliárd euróra nőttek a MERICS–Rhodium Csoport 2025-ös évet vizsgáló jelentése szerint. Ezzel a második egymást követő évben láthattunk növekedést, ami arra utal, hogy a kínai vállalatok hosszú ideig tartó visszaesést követően ismét aktívabban tekintettek Európára.
A fellendülés azonban nem a 2010-es évek beruházási boomjához való egyszerű visszatérést jelent, azóta a beruházások összetétele jelentősen megváltozott.
- A fúziók és felvásárlások (M&A) volumene 2025-ben jelentősen fellendült: 89 százalékkal, 7,9 milliárd euróra emelkedett. Ezt a fellendülést részben néhány nagy volumenű ügylet hajtotta olyan ágazatokban, mint a fogyasztási cikkek és a szerencsejáték.
- A zöldmezős beruházások ugyanakkor továbbra is a kínai FDI legfontosabb csatornáját jelentették Európában, és rekordszintű, 8,9 milliárd eurós értéket értek el.
A beruházások listáját böngészve szembetűnő, hogy azok leginkább olyan ágazatokban történtek, amik az EU stratégiai célját, a zöld átállást szolgálják. 2025-ben az autóipar maradt a korábbi évekhez hasonlóan a kínai közvetlen külföldi befektetések legnagyobb kedvezményezettje, 7,6 milliárd eurót bevonzva, ami a kínai európai befektetések teljes összegének 45 százalékát tette ki. Ezen ágazaton belül az elektromos járművek ellátási lánca egyértelműen dominált, az autóipari beruházások 93 százalékát adta.
A lendületes növekedést mutató 2025-ös év ellenére vannak jelek arra, hogy a jelenlegi befektetési hullám lendülete csökkenhet. Bár a befejezett zöldmezős beruházások 2025-ben új csúcsot értek el, az újonnan bejelentett zöldmezős projektek értéke 5,2 milliárd euróra csökkent. Ez kissé elmaradt a 2024-es szinttől, és eltörpült a 2023-ban bejelentett 16,9 milliárd euróhoz képest. Ez arra utal, hogy bár számos nagy projekt még építés alatt áll, a jövőbeli projektállomány egyre szűkül. A trend nem véletlen: az európai befektetési környezet bizonytalanabbá vált a geopolitikai feszültségek, a szabályozói ellenőrzés erősödése és a elektromos járművek iránti változó kereslet miatt, így kevésbé nyújt vonzó befektetési célpontot.
Ennek egy fontos lehetséges következménye, hogy Kína egyre inkább az exportra támaszkodhat az EU-ban létrehozott áruk helyett.
A Kínából Európába irányuló export 2025-ben is meredeken nőtt, azokban az ágazatokban is, amelyek korábban jelentős kínai beruházásokat vonzottak. Így például az akkumulátorok exportja meredeken emelkedett, az autóipari export is nőtt, és a szélerőmű-berendezések kivitele is ugrásszerűen megnőtt.
A trend Brüsszelnek is fejtörést okoz. Európa természetesen szeretne olyan beruházásokat vonzani, amelyek hozzájárulnak a technológiai fejlődéshez és munkahelyeket teremtenek, valamint segítik a zöld átállást. Ugyanakkor az unió egyre óvatosabbá válik a stratégiai ágazatokban fennálló függőségekkel kapcsolatban. Ennek eredményeként a kínai beruházásokat ma már nem csupán gazdasági szempontból, hanem az ipari biztonság, a versenypolitika és a geopolitikai kockázatok szempontjából is egyre alaposabban vizsgálják.
Az általános európai tendenciát tehát leginkább szelektív nyitottságként lehet jellemezni. A kínai FDI ismét egyre nagyobb szerepet játszik, de Európa már nem ugyanolyan feltétel nélküli lelkesedéssel fogadja, mint az elmúlt évtizedekben. A központi kérdés nem egyszerűen az, hogy mennyi kínai tőke áramlik Európába, hanem hogy milyen befektetéseket hoz magával, ki ellenőrzi a kulcsfontosságú technológiákat, és hogy a helyi európai iparágak profitálnak-e ebből, vagy ellehetetlenülnek a kínai versenytől.
A mutató, amiben Németországot is magunk mögé utasítottuk
A kontinensen belül Magyarországnak kitüntetett szerepe van a kínai FDI bevonzásában. 2025-ben is hazánkba érkezett a legnagyobb értékű kínai működőtőke egész Európában, jelentős részben az elektromos autó- és akkumulátorgyáraknak köszönhetően.
A Magyarországra irányuló kínai befektetések összege a 2024-es 3,2 milliárd euróról 2025-re 3,9 milliárd euróra nőtt, ezzel megtartottuk a vezető pozíciónkat.
Ez a bődületes összeg erősen koncentrált: 3,8 milliárd kapcsolódott az elektromos járművek ellátási láncához. Az Európában futó 10 legnagyobb kínai projekt közül 3 – CATL, BYD és a kisebb figyelmet kapó Sunwoda Electronic beruházásai – Magyarországon zajlik. Hazánk tehát európai szinten is a legfontosabb célpont lett a kínai elektromos autó projektek terén.
|A 2025-ben folyamatban lévő top 10 legnagyobb értékű kínai beruházás Európában
|Kínai befektető
|A beruházás
|Ország
|szektor
|érték (millió euró)
|CATL
|akkumulátorgyár, Debrecen
|Magyarország
|autóipar
|7405
|BYD
|elektromos autó gyár, Szeged
|Magyarország
|autóipar
|4208
|Red Rock Power
|Inch Cape tengeri szélerőműpark, Skócia
|Egyesült Királyság
|energia
|2264
|CALB
|akkumulátorgyár, Sines
|Portugália
|autóipar
|1959
|Sunwoda Electronic
|Akkumulátorgyár, Nyíregyháza
|Magyarország
|autóipar
|1548
|HongShan Capital
|M&A a Marshall Group-pal
|Svédország
|fogyasztási cikkek
|1152
|Tencent
|M&A az Ubisoft/Vantage Studios-szal
|Franciaország
|szórakoztatóipar, média
|1149
|Tencent
|M&A az Easybrain-nel
|Ciprus
|szórakoztatóipar, média
|1140
|Avolon Aerospace
|M&A a Castlelake Aviation-nel
|Írország
|pénzügyi és üzleti szolgáltatás
|771
|Global new Material
|M&A a Merck-kel
|Németország
|nyersanyagok
|664
|Forrás: MERICS
Bár Magyarország továbbra is a kínai közvetlen külföldi befektetések legnagyobb befogadója maradt Európában, részesedése a teljes európai kínai befektetésekből 2024-ben mért 32 százalékról 2025-re 23 százalékra csökkent. A kínai befektetések földrajzilag tehát egyre diverzifikáltabbá válnak Európán belül, és Németország, Franciaország és Spanyolország egyre nagyobb súlyt kap.
A változás másik jele, hogy 2025-ben már nem jelentettek be új, milliárd eurós kínai beruházásokat hazánk kapcsán.
Inkább kisebb léptékű bejelentések voltak, ideértve például a BYD tervezett kutatási-fejlesztési központját és a Halms Hungary elektromos járműalkatrész-gyárba történő beruházását.
Emellett azt is fontos megemlíteni, hogy a beruházások terén sem egyenlő a több a jobbal. A hatalmas kitettség egy ágazat felé jelentős kockázatot jelent, ami valószínűleg nem meglepetés az olvasóknak sem, hiszen a magyar gazdaság már több éve nyögi, hogy visszaesett az akkumulátorok iránti kereslet. Vannak jelek arra, hogy ezen a téren elindulhat egy lassú fordulat, azonban ez sem változtatna azon, hogy mennyire összekötöttük az ország szerencséjét az ágazatéval.
Egy másik kockázat, hogy az EU egyre inkább ferde szemmel néz a kínai beruházásokra. A figyelem egyre inkább az ellátási láncok stratégiai függetlenségére és az európai ipar védelmére irányul, a BYD magyarországi gyárának állami támogatása kapcsán már vizsgálatot is lengetett be az Európai Bizottság.
Végül az is fontos kérdés, hogy csak a gyártás történik-e helyben, vagy valódi hozzáadott érték is születik itthon: tehát hogy a kutatás, a technológiai fejlesztés és a beszállítói hálózat is ideköltözik-e, vagy csupán a végső összeszerelés és az importált alapanyagokból történő akkumulátorgyártás zajlik majd Magyarországon.
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