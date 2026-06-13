Ömlik a kínai tőke Európába, Magyarország a listavezető

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A kínai működőtőke-befektetések 2025-ben 16,8 milliárd euróra ugrottak Európában, ami 67 százalékos növekedés és hétéves csúcs. A beruházások közel felét az autóipar, azon belül is az elektromos járművek ellátási lánca szívta fel. Magyarország a tavalyi évhez hasonlóan ismét a kontinens legnagyobb kedvezményezettje volt 3,9 milliárd eurós kínai tőkével, ám a koncentrált kitettség és az EU szigorodó hozzáállása komoly kockázatokat rejt. Az újonnan bejelentett projektek száma már csökkenőben van, és Brüsszel egyre inkább a stratégiai függőségek és a geopolitikai kockázatok szemüvegén keresztül vizsgálja a kínai befektetéseket.

Miközben a médiában egyre-másra azt hallhatjuk, hogy az Európai Unió versenytársként tekint Kínára, és szeretné csökkenteni a kitettségét,

a kínai működőtőke-befektetések (FDI) tavaly 7 éve nem látott szintre ugrottak a kontinensen.

A kínai közvetlen befektetések Európában – az EU-t és az Egyesült Királyságot is beleértve – 2024-hez képest 67 százalékkal, 16,8 milliárd euróra nőttek a MERICS–Rhodium Csoport 2025-ös évet vizsgáló jelentése szerint. Ezzel a második egymást követő évben láthattunk növekedést, ami arra utal, hogy a kínai vállalatok hosszú ideig tartó visszaesést követően ismét aktívabban tekintettek Európára.

A fellendülés azonban nem a 2010-es évek beruházási boomjához való egyszerű visszatérést jelent, azóta a beruházások összetétele jelentősen megváltozott.

A fúziók és felvásárlások (M&A) volumene 2025-ben jelentősen fellendült: 89 százalékkal, 7,9 milliárd euróra emelkedett. Ezt a fellendülést részben néhány nagy volumenű ügylet hajtotta olyan ágazatokban, mint a fogyasztási cikkek és a szerencsejáték.

volumene 2025-ben jelentősen fellendült: 89 százalékkal, 7,9 milliárd euróra emelkedett. Ezt a fellendülést részben néhány nagy volumenű ügylet hajtotta olyan ágazatokban, mint a fogyasztási cikkek és a szerencsejáték. A zöldmezős beruházások ugyanakkor továbbra is a kínai FDI legfontosabb csatornáját jelentették Európában, és rekordszintű, 8,9 milliárd eurós értéket értek el.

Az Európába áramló kínai működőtőke értékének alakulása millió euróban. Pirossal a fúziók és felvásárlások (M&A), kékkel a zöldmezős beruházások. A zöldmezős beruházások arányának növekedése is mutatja, hogy Kína mennyit lépett előre technológiailag az utóbbi években. Forrás: MERICS.

A beruházások listáját böngészve szembetűnő, hogy azok leginkább olyan ágazatokban történtek, amik az EU stratégiai célját, a zöld átállást szolgálják. 2025-ben az autóipar maradt a korábbi évekhez hasonlóan a kínai közvetlen külföldi befektetések legnagyobb kedvezményezettje, 7,6 milliárd eurót bevonzva, ami a kínai európai befektetések teljes összegének 45 százalékát tette ki. Ezen ágazaton belül az elektromos járművek ellátási lánca egyértelműen dominált, az autóipari beruházások 93 százalékát adta.

A lendületes növekedést mutató 2025-ös év ellenére vannak jelek arra, hogy a jelenlegi befektetési hullám lendülete csökkenhet. Bár a befejezett zöldmezős beruházások 2025-ben új csúcsot értek el, az újonnan bejelentett zöldmezős projektek értéke 5,2 milliárd euróra csökkent. Ez kissé elmaradt a 2024-es szinttől, és eltörpült a 2023-ban bejelentett 16,9 milliárd euróhoz képest. Ez arra utal, hogy bár számos nagy projekt még építés alatt áll, a jövőbeli projektállomány egyre szűkül. A trend nem véletlen: az európai befektetési környezet bizonytalanabbá vált a geopolitikai feszültségek, a szabályozói ellenőrzés erősödése és a elektromos járművek iránti változó kereslet miatt, így kevésbé nyújt vonzó befektetési célpontot.

Ennek egy fontos lehetséges következménye, hogy Kína egyre inkább az exportra támaszkodhat az EU-ban létrehozott áruk helyett.

A Kínából Európába irányuló export 2025-ben is meredeken nőtt, azokban az ágazatokban is, amelyek korábban jelentős kínai beruházásokat vonzottak. Így például az akkumulátorok exportja meredeken emelkedett, az autóipari export is nőtt, és a szélerőmű-berendezések kivitele is ugrásszerűen megnőtt.

A trend Brüsszelnek is fejtörést okoz. Európa természetesen szeretne olyan beruházásokat vonzani, amelyek hozzájárulnak a technológiai fejlődéshez és munkahelyeket teremtenek, valamint segítik a zöld átállást. Ugyanakkor az unió egyre óvatosabbá válik a stratégiai ágazatokban fennálló függőségekkel kapcsolatban. Ennek eredményeként a kínai beruházásokat ma már nem csupán gazdasági szempontból, hanem az ipari biztonság, a versenypolitika és a geopolitikai kockázatok szempontjából is egyre alaposabban vizsgálják.

Az általános európai tendenciát tehát leginkább szelektív nyitottságként lehet jellemezni. A kínai FDI ismét egyre nagyobb szerepet játszik, de Európa már nem ugyanolyan feltétel nélküli lelkesedéssel fogadja, mint az elmúlt évtizedekben. A központi kérdés nem egyszerűen az, hogy mennyi kínai tőke áramlik Európába, hanem hogy milyen befektetéseket hoz magával, ki ellenőrzi a kulcsfontosságú technológiákat, és hogy a helyi európai iparágak profitálnak-e ebből, vagy ellehetetlenülnek a kínai versenytől.

A mutató, amiben Németországot is magunk mögé utasítottuk

A kontinensen belül Magyarországnak kitüntetett szerepe van a kínai FDI bevonzásában. 2025-ben is hazánkba érkezett a legnagyobb értékű kínai működőtőke egész Európában, jelentős részben az elektromos autó- és akkumulátorgyáraknak köszönhetően.

A Magyarországra irányuló kínai befektetések összege a 2024-es 3,2 milliárd euróról 2025-re 3,9 milliárd euróra nőtt, ezzel megtartottuk a vezető pozíciónkat.

Ez a bődületes összeg erősen koncentrált: 3,8 milliárd kapcsolódott az elektromos járművek ellátási láncához. Az Európában futó 10 legnagyobb kínai projekt közül 3 – CATL, BYD és a kisebb figyelmet kapó Sunwoda Electronic beruházásai – Magyarországon zajlik. Hazánk tehát európai szinten is a legfontosabb célpont lett a kínai elektromos autó projektek terén.

A 2025-ben folyamatban lévő top 10 legnagyobb értékű kínai beruházás Európában Kínai befektető A beruházás Ország szektor érték (millió euró) CATL akkumulátorgyár, Debrecen Magyarország autóipar 7405 BYD elektromos autó gyár, Szeged Magyarország autóipar 4208 Red Rock Power Inch Cape tengeri szélerőműpark, Skócia Egyesült Királyság energia 2264 CALB akkumulátorgyár, Sines Portugália autóipar 1959 Sunwoda Electronic Akkumulátorgyár, Nyíregyháza Magyarország autóipar 1548 HongShan Capital M&A a Marshall Group-pal Svédország fogyasztási cikkek 1152 Tencent M&A az Ubisoft/Vantage Studios-szal Franciaország szórakoztatóipar, média 1149 Tencent M&A az Easybrain-nel Ciprus szórakoztatóipar, média 1140 Avolon Aerospace M&A a Castlelake Aviation-nel Írország pénzügyi és üzleti szolgáltatás 771 Global new Material M&A a Merck-kel Németország nyersanyagok 664 Forrás: MERICS

Bár Magyarország továbbra is a kínai közvetlen külföldi befektetések legnagyobb befogadója maradt Európában, részesedése a teljes európai kínai befektetésekből 2024-ben mért 32 százalékról 2025-re 23 százalékra csökkent. A kínai befektetések földrajzilag tehát egyre diverzifikáltabbá válnak Európán belül, és Németország, Franciaország és Spanyolország egyre nagyobb súlyt kap.

A változás másik jele, hogy 2025-ben már nem jelentettek be új, milliárd eurós kínai beruházásokat hazánk kapcsán.

Inkább kisebb léptékű bejelentések voltak, ideértve például a BYD tervezett kutatási-fejlesztési központját és a Halms Hungary elektromos járműalkatrész-gyárba történő beruházását.

Emellett azt is fontos megemlíteni, hogy a beruházások terén sem egyenlő a több a jobbal. A hatalmas kitettség egy ágazat felé jelentős kockázatot jelent, ami valószínűleg nem meglepetés az olvasóknak sem, hiszen a magyar gazdaság már több éve nyögi, hogy visszaesett az akkumulátorok iránti kereslet. Vannak jelek arra, hogy ezen a téren elindulhat egy lassú fordulat, azonban ez sem változtatna azon, hogy mennyire összekötöttük az ország szerencséjét az ágazatéval.

Egy másik kockázat, hogy az EU egyre inkább ferde szemmel néz a kínai beruházásokra. A figyelem egyre inkább az ellátási láncok stratégiai függetlenségére és az európai ipar védelmére irányul, a BYD magyarországi gyárának állami támogatása kapcsán már vizsgálatot is lengetett be az Európai Bizottság.

Végül az is fontos kérdés, hogy csak a gyártás történik-e helyben, vagy valódi hozzáadott érték is születik itthon: tehát hogy a kutatás, a technológiai fejlesztés és a beszállítói hálózat is ideköltözik-e, vagy csupán a végső összeszerelés és az importált alapanyagokból történő akkumulátorgyártás zajlik majd Magyarországon.

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