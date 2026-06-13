Óriásiak a háborús károk az ukrán energiarendszerben – A kihívások kezelése modell lehet másutt is

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Az orosz–ukrán háború nemcsak a frontvonalakon, hanem Ukrajna energiarendszerében is pusztító károkat okozott. Az ottani tapasztalatok ugyanakkor túlmutatnak a háború keretein: az ukrán energiaszektor kihívásai fontos tanulságokkal szolgálnak minden ország számára, amely fel kíván készülni a háborúkhoz hasonló következményekkel járó egyéb válsághelyzetekre, például kibertámadásokra vagy szélsőséges időjárási eseményekre.

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Óriási károk

A tavaly év végi adatok szerint az ukrajnai épületekben és infrastruktúrában keletkezett teljes károk mértéke 195,1 milliárd dollárt tesz ki – derül ki a Világbank, az ukrán kormány, az Európai Bizottság és az ENSZ által közösen végzett gyors kár- és igényértékelés (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA) legfrissebb, ötödik kiadásából (RDNA5), amely közel négy évnyi (2022. február és 2025. december 31. közötti) időszakot lefedve becsülte meg a károkat. Az RDNA5-ben kimutatott károk mértéke megduplázódott az RDNA1 által vizsgált, a háború első három hónapját lefedő időszak (2022. február 24. és június 1. között) óta.

A károk nagymértékben koncentrálódnak néhány kulcsfontosságú szektorra. Az ország lakásállományának körülbelül 14%-a becslések szerint megrongálódott vagy megsemmisült több mint 3 millió háztartást érintve.

A lakáságazat 61,1 milliárd dolláros kárt szenvedett (a teljes kár 31,3%-a), ezt követi a közlekedés (40,3 milliárd dollár, 20,6%), az energia- és nyersanyag-kitermelés (24,8 milliárd dollár, 12,7%), valamint a kereskedelem és az ipar (19,2 milliárd dollár, 9,8%). Az egyéb, jelentős kárterhet viselő ágazatok közé tartozik az oktatás és a tudomány (a teljes kár 7,1%-a), a mezőgazdaság (6,2%), valamint a vízellátás és a szennyvízelvezetés (4%), amelyek mindegyike a közintézmények és a szolgáltatásnyújtó eszközök széles körű megsemmisülését tükrözi.

A háborús veszteségek fő ágazatonként (milliárd dollár) (Forrás: RDNA5 jelentés)

Folyamatos támadás alatt az energiainfrastruktúra

Az orosz támadások mértéke és szisztematikus jellege az ukrán energiainfrastruktúra ellen – amelyet gyakran súlyos téli időjárási körülmények is súlyosbítanak – komoly kihívást jelent. A 2022-ben megkezdődött teljes körű invázió óta Oroszország jól használja az ukrán energiarendszerről – a szovjet korszakból örökölt – részletes ismereteit, hogy stratégiailag olyan kritikus csomópontokat támadjon meg, mint például az elektromos alállomások.

2026 januárja óta Ukrajna súlyos fenyegetésekkel szembesült, amelyek katasztrofális humanitárius és energiaválságot idéztek elő. Az orosz rakéták és drónok által az áram- és gázinfrastruktúrára mért csapások fokozódtak, és hatásukat az utóbbi évek egyik legkeményebb tele még tovább súlyosbította. Az áramellátó rendszert különösen súlyosan érintették a támadások. Az ukrán háztartások súlyos áramkimaradásokkal küzdöttek, egyes területeken – köztük a fővárosban, Kijevben – naponta 17 órán át vagy annál is hosszabb ideig nem volt áramellátás.

Az ukrán energiaügyi minisztérium 2025. decemberben közzé tett adatai szerint Ukrajna energiaipari infrastruktúráját csak 2025-ben 4 500 alkalommal támadták meg, 1 800 rakétával és 50 000 drónnal. A négyéves háború során Oroszország megsemmisítette, elfoglalta vagy megrongálta az ukrán energiaágazat infrastruktúráját, beleértve az olajfinomítókat, az olaj- és gáztárolókat, a hő-, vízerőműveket és atomerőműveket, valamint a gáz-, fűtés- és áramellátó hálózatokat.

Az ukrajnai energiainfrastruktúra ellen indított orosz rakéták és drónok száma, 2022. szeptembertől 2026. januárig (Forrás: IEA)

Az ukrán energiaágazatban keletkezett teljes közvetlen károk (24,8 milliárd dollár) kiterjednek a villamosenergia-termelésre, az átviteli és elosztási infrastruktúrára, a gáz- és távfűtési hálózatokra, az olajipari létesítményekre, valamint a szénbányászati eszközökre. A károk legnagyobb részét az villamosenergia-szektor adja (körülbelül 70%, 17,1 milliárd dollár), amelyen belül a termelőeszközök jelentik a domináns elemet (14,2 milliárd dollár), majd az átvitel (2,3 milliárd dollár) és az elosztás (0,7 milliárd dollár) következik.

A károk földrajzilag Zaporizzsja, Harkiv, Kirovohrad, Dnyipropetrovszk, Donyeck és Odessza megyékre, valamint Kijev városára és Kijev megyére koncentrálódnak. A szektorban a háborúval kapcsolatos veszteségeket 88,2 milliárd dollárra becsülik, ami az energiaigény csökkenését és a rendszerüzemeltetés korlátozottságát tükrözi.

Ezek a hatások jelentősen korlátozták a megbízható villamosenergia-, fűtés- és vízellátáshoz való hozzáférést, és 2025 végén az ország egész területén több millió fogyasztót érintettek az ismétlődő, hosszú ideig tartó áramkimaradások.

A Brookings Institution elemzése szerint

Ukrajna energiaszektora az Oroszországgal zajló háború egyik legfontosabb, stratégiai fontosságú harctere.

Oroszország célzott rakéta- és drón-, valamint kibertámadásai nem csupán a fizikai infrastruktúra rombolására irányulnak, hanem az ukrán lakosság és a gazdaság ellenállóképességének megtörésére is. Az elemzés kitér a szovjet örökségre és sebezhetőségre, hiszen Ukrajna energiahálózatának jelentős része a szovjet időszakban épült. Akkoriban túlméretezett, jelentős tartalékokkal rendelkező rendszert hoztak létre, hogy kibírja egy esetleges nagyhatalmi háború terhelését. A függetlenség elnyerése után azonban a hálózat elöregedett, átláthatatlanná vált, és sokáig az orosz politikai befolyásolás, valamint a hazai oligarchák és a korrupció melegágyaként működött.

A 2022-es teljes körű invázió óta Oroszország szisztematikusan rombolja az ukrán elektromos-, gáz- és fűtési hálózatot. Különösen a téli időszakok előtt felerősödő támadások célja, hogy elviselhetetlen körülményeket teremtsenek a civilek számára és megbénítsák a hadiipart.

Decentralizált rendszer

A folyamatos csapásokra reagálva Kijev kénytelen volt az energiabiztonságot a nemzeti védelmi stratégia szerves részévé tenni.

A korábbi centralizált, könnyen sebezhető hálózat helyett Ukrajna a rendszer gyors decentralizációjába kezdett.

Ez a megújuló energiaforrások (nap- és szélenergia), a helyi akkumulátortelepek és a kisebb, rugalmas gázturbinás generátorok elterjesztését jelenti, amelyek elszórt elhelyezkedésük miatt sokkal ellenállóbbak a légitámadásokkal szemben.

Ukrajna elvágta a korábbi egyoldalú orosz függőséget. Rohamos léptekkel szinkronizálta elektromos hálózatát az európai kontinentális rendszerrel (ENTSO-E), és piaci reformokat vezetett be az uniós szabályozással összhangban. Ez a nyugati integráció kulcsfontosságú az áramimport biztosításához a kritikus időszakokban.

A Brookings hangsúlyozza, hogy Ukrajna energiarendszerének fenntartása és újjáépítése nemcsak humanitárius és gazdasági kérdés, hanem a regionális stabilitás fontos záloga is. A nyugati partnerek légvédelmi rendszerekkel és infrastrukturális segélyekkel nyújtott támogatása elengedhetetlen a „második frontvonal” megtartásához. A modern hadviselésben az energia feletti ellenőrzés és a hálózatok védelme ugyanolyan sorsdöntő tényezővé vált, mint a közvetlen katonai erő.

A fentieket a Világgazdasági Fórum (WEF) egy régebbi (a háború előtti) elemzése is megerősíti, rávilágítva arra, hogy Ukrajna kulcsszerepet játszik Európa energiabiztonságában. Hatalmas földgáztároló kapacitása és kiterjedt tranzitútvonalai stabilizálják az európai piacot, különösen a téli csúcsidőszakokban. Bár a háború jelentős infrastrukturális károkat okozott, az ország integrációja az európai villamosenergia-hálózatba (ENTSO-E) és a megújuló energiában (zöld hidrogén, biomassza) rejlő potenciálja elengedhetetlen az EU diverzifikációs és dekarbonizációs törekvéseihez.

Az energia- és nyersanyag-kitermelő ágazatban a helyreállítási és újjáépítési igényeket összesen 90,6 milliárd dollárra becsülik, amely összeg elsősorban az áramellátó hálózat (70,8 milliárd dollár), valamint a távfűtési rendszerek, a gáz- és olajinfrastruktúra nagyszabású újjáépítéséből adódik. Ezeknek az igényeknek a kielégítése összehangolt, beruházásvezérelt megközelítést igényel, amelynek középpontjában a decentralizált termelés, a megújuló energiaforrások fejlesztése, a rugalmas kapacitás helyreállítása, a kritikus eszközök fizikai védelme, valamint az EU-csatlakozáshoz és az Ukrajna-tervben vállalt kötelezettségekhez igazodó intézményi és szabályozási reformok állnak.

Az energiabiztonság fenntartása mind hosszú távon, mind rövid távon folyamatosan megoldandó feladat. A hosszú távú dimenzió a megfelelő infrastrukturális beruházások és a sokszínű, így „ütésálló” ellátási források biztosítását jelenti. A rövid távú dimenzió (a reziliencia) a rendszerek azon képességére összpontosít, hogy megbirkózzanak a szokásos tervezési feltételeket meghaladó eseményekkel, és újjá lehessen szervezni az ellátóhálózatokat.

Tanulságok

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése feltárja azokat a tanulságokat, amelyeket Ukrajna a rendszer rezilienciájának megerősítése során szerzett, és meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek számos nagy hatással járó eseményre – például kibertámadásokra, az infrastruktúra elleni fizikai támadásokra, szélsőséges és súlyos időjárási eseményekre, valamint váratlan infrastrukturális meghibásodásokra – alkalmazhatók, és amelyeket a politikai döntéshozók és szabályozók világszerte átvehetnek a költségek és kockázatok kiértékelését követően, figyelembe véve az adott országra jellemző körülményeket.

Az IEA szorosan együttműködött Ukrajnával, mint társult országgal az energiarendszer ellenálló képességének fejlesztése terén, és a 2024–2025-ös tél előtt közzétett egy 10 pontos tervet, valamint egy 2025–2026-os frissítést és egy útitervet Ukrajna villamosenergia-rendszerének decentralizálására vonatkozóan. Ez kritikus segítséget nyújtott Ukrajnának, ugyanakkor felbecsülhetetlen értékű, a valós életből származó tanulságokat is nyújtott, amelyek alapul szolgálhatnak az IEA tagországok és más országok rezilienciatervezéséhez.

Az európai és más régiók iparága már együttműködik az ukrán magánszektorral, és a támogatás nyújtása egyben arra is lehetőséget nyújt, hogy tanulhassunk a szélsőséges körülmények között kialakult gyakorlatokból.

Az energiarendszerek ellenálló képességének biztosítása – vagyis az a képességük, hogy felkészüljenek a váratlan zavarokra, a működés fenntartása mellett ellenálljanak a sokkhatásoknak, vagy gyorsan helyreállítsák a szolgáltatást – kulcsfontosságú szerepet játszik számos új biztonsági kockázat kezelésében, az időjárási zavaroktól a geopolitikai feszültségekig.

Az energiabiztonság magában foglalja mind az infrastrukturális beruházásokon és a sokszínű ellátási forrásokon keresztül biztosított hosszú távú megfelelőséget, mind pedig a szokásos tervezési feltételeken túlmutató eseményekre való rövid távú ellenállóképességet. Noha az országok különböző fenyegetésekkel szembesülnek – az extrém és szélsőséges időjárástól a kibertámadásokig és az infrastrukturális meghibásodásokig –, közös kihívás az olyan alkalmazkodóképes rendszerek megtervezése, amelyek gyorsan reagálnak, elszigetelik az érintett alkotórészeket, és zavarok esetén gyorsan helyreállítják az ellátási szolgáltatásokat.

Az Ukrajnában kidolgozott rezilienciaintézkedések, amelyek célja egy rendkívüli terhelésnek kitett rendszer megerősítése, olyan általános tanulságokat nyújtanak, amelyek túlmutatnak a fegyveres konfliktus konkrét keretein.

Az IEA 10 tanulságot fogalmazott meg, amelyek Ukrajna szélsőséges körülmények között szerzett tapasztalataiból vonhatók le. Ezek olyan rezilienciaintézkedések eszköztárát kínálják, amelyeket a világ országainak döntéshozói saját körülményeikhez és költség-haszon elemzésükhöz igazítva alkalmazhatnak és végrehajthatnak. A jelentés minden egyes tanulsághoz áttekintést ad arról, Ukrajna miképpen kezelte ezeket a kihívásokat, valamint gyakorlati ajánlásokat is tartalmaz, amelyeket a döntéshozók és a szabályozó hatóságok saját országuk kockázati profiljához és prioritásaihoz igazíthatnak.

Az energiaellátó rendszer tervezésének középpontjába az ellenállóképességet kell állítani. Az ellenállóképességre tervezett villamosenergia-rendszerek szélsőséges események során sokkal gyorsabban térnek vissza a normál működéshez, és elkerülhetik a katasztrofális társadalmi hatásokat és költségeket. Az ellenállóképesség beépítése a tervezési szakaszba – az üzemeltetők, a szabályozó hatóságok és az energiaügyi minisztériumok bevonásával végzett átfogó kockázatértékelések révén – csökkenti az utólagos átalakításhoz képest a teljes költségeket, és szisztematikus beépítés esetén nem lassíthatja a tervezési folyamatokat. Végre kell hajtani a fizikai megerősítési és védelmi intézkedéseket. A fizikai megerősítés védi az infrastruktúrát mind a szándékos fenyegetésektől, mind a természeti veszélyektől, és számos technika átfogó védelmet nyújt függetlenül a fennálló fenyegetéstől. Átfogó vészhelyzeti reagálási képességeket kell kialakítani, amelyek többféle fenyegetési forgatókönyvet is lefednek. A hatékony vészhelyzeti reagáláshoz képzett csapatokra, műszaki szakértelemre, speciális felszerelésre és olyan koordinációs mechanizmusokra van szükség, amelyek szélsőséges körülmények között is gyors reagálást tesznek lehetővé. Gondoskodni kell hatékony vészhelyzeti kommunikációs mechanizmusokról a polgárok eléréséhez. Szélsőséges válságok idején egyetlen kommunikációs csatorna sem tökéletesen megbízható. A többszintű rendszerek, ahol a tartalékcsatornák függetlenül működnek – az akkumulátorral működtetett erősítőktől és rádióktól a szirénákig és a közösségi hálózatokig –, biztosítják, hogy a kritikus információk eljussanak a lakossághoz, ha a digitális infrastruktúra meghibásodik. A decentralizációt és az elosztott erőforrásokat stratégiai biztonsági eszközként kell használni. Az elosztott erőforrásokat eleve nehezebb célba venni, és sérülés esetén könnyebb helyreállítani őket. Emellett lehetővé teszik bizonyos alapvető szolgáltatások fenntartását akkor is, ha az összekapcsolt rendszerek megsérülnek, és segíthetnek azok újraindításában zavarok esetén. Bár a decentralizált erőforrások sem mentesek a zavaroktól, jelentősen ellenállóbbnak bizonyultak. Ukrajna központosított energiatermelő kapacitásának több mint fele megsérült vagy megsemmisült, szemben a decentralizált termelés mindössze 7%-ával. Az elosztott termelőeszközöket gyorsabban lehet javítani és újjáépíteni, mint a központosított termelő létesítményeket. Vészhelyzeti olajkészleteket kell fenntartani, amelyek puffert biztosítanak, amikor az üzemanyag-ellátás megszakadása veszélyezteti az alapvető szolgáltatásokat, támogatva a kritikus mobilitást, és lehetővé téve a tartalék generátorok működését a kórházak, a vízellátó vállalatok, a távközlés és a mentőszolgálatok ellátásának fenntartása érdekében hosszan tartó áramkimaradások idején. A kritikus berendezések szabványosítása és készletezése. A berendezések szabványosítása jelentősen lerövidíti a javítási időt, mivel lehetővé teszi a kompatibilis alkatrészek gyors bevetését, míg a stratégiai és nyomon követett készletek biztosítják a rendelkezésre állást vészhelyzetekben. Az adatok stratégiai jószágként kezelése és gyűjtésük folytatása vészhelyzetekben. A válságok éppen akkor zavarják meg az adatgyűjtést, amikor az információk a legkritikusabbak a károk felméréséhez, a helyreállítás prioritásainak meghatározásához, a reagálás hatékonyságának értékeléséhez, valamint a rövid- és középtávú igények partnerek felé történő közléséhez A kiberbiztonsági ellenállóképességet be kell építeni a rendszertervezés és -üzemeltetés minden területébe. Mivel az elosztott architektúrák több ezer potenciális behatolási pontot hoznak létre, elengedhetetlenül fontossá válik a szigorú hálózati szegmentációval, folyamatos felügyelettel és a nemzetközi fenyegetési információk megosztásával kiegészített többszintű biztonsági rendszer. Határokon átnyúló együttműködési mechanizmusok kiépítése. Az országok gyakran nem tudnak egyedül reagálni a nagy hatással járó eseményekre. A nemzetközi együttműködés lehetővé teszi a szükséges felszerelések, szakértelem és erőforrások elosztását.

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