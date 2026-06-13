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Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter
Gazdaság

Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter

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Különleges időpontban tart sajtótájékoztatót Magyar Péter: szombat reggel 9 órakor érkezik a rendkívüli bejelentés. Az eseményről élőben a helyszínről tudósítunk.
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2024 nyári események

2024. júlis 7-én és 25-én is összefoglalók készülnek az ítélet okozta helyzetről, hogyan hajtják végre azt az ítéletet, amiről korábban nyilvánosan azt kommunikálta az Orbán-kormány hogy nem hajtják végre.

A migrációs paktumot is tervezte végrehajtani az előző kormány, de ennek a részleteit a jövő héten mutatjuk be - ismertette Magyar Péter, majd egy idővonalat vetített fel, hogy ennek az ügynek mik voltak a fontosabb állomásai, amely az előző kormány hozzáállását érzékeltette.

Ismertetése szerint az első kormányülés után egy munkacsoport alakult az ítélet végrehajtására, melyben több minisztérium szerepet kapott.

A menedékkérőket a menekültügyi eljárás időtartamára a magyar-osztrálk határ közvetlen közelében, nyílt táborban (vagy olyan zárt táborban, amelyet bizonyos időszakokban lehetséges elhagyni), szükséges elhelyezni

- idézte Magyar Péter a prezentációjában az előző kormány üléséről készült feljegyzést.

A miniszterelnök ezzel azt mutatta be példákkal alátámasztva, hogy milyen ellentmondás volt az előző kormány nyilvános kommunikációja, valamint a háttérben zajló tényleges döntéselőkészítés között.

Majd jött a 2024. augusztus 21-i kormányülés: 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni - idézte fel a korábbi kormányülés egyik döntését Magyar Péter.

A kormány felhatalmazta a belügyminisztert a vitnyédi ingatlan kapcsán olyan beruházások megvalósítására, amelyek célja annak alkalmassá tétele menekültek fogadására - volt a prezentáción az előző kormány 2 évvel ezelőtti döntése.

Majd 2024. augusztus 30-én volt egy belügyminisztériumi ülést, amelyben Pintér Sándort idézték, hogy a vitnyédi állami ingatlan felújításáról beszél, a menekültek befogadása céljából.

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Büntetés

Valahol 1 milliárd euró körül jár a kártérítés az ítélet miatt - ismertette Magyar Péter.

Van olyan megoldás, amivel lehet teljesíteni az EU szabályokat büntetés nélkül és az illegális bevándorlók beengedésével - jelezte a miniszterelnök. A cél továbbra is, hogy ne legyenek migránstáborok Magyarországon és ne kelljen fizetni a büntetést - tette hozzá Magyar Péter, majd behozta Vitnyéd példáját, ahol van egy jelentős állami szállásegyüttes.

2022 után ezek az épületek a kárpátaljai magyar családok befogadását szolgálta - emlékeztetett. Ez az épületegyüttes 5 km-re van Vitnyédtől, egy erdő takarja el a lakott területtől - részletezte.

Majd sorolta a 2024-es eseményeket az akkori kormány lépéseit a háttérben.

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Itt a bejelentés

Magyar Péter az előző kormány hazugságát ismertette. Jó, hogy ha ezek az információk még a Fidesz kongresszusa előtt hangzanak el - vezette fel a bejelentést a kormányfő.

A küldöttek meg tudják kérdezni a fideszes politikusoktól, hogy miért hazudtak az embereknek - mondta Magyar Péter, aki szerint az előző kormány hazudott a költségvetésről, az uniós pénzekről, az ukrán háborúról, a rezsicsökkenésről.

Volt egy téma, amit az előző kormány következetesen vitt. Ez az illegális migráció elleni küzdelem volt

- vezette fel.

2015 óta a migrációs válság kirobbanása óta az Orbán-kormány legfontosabb témája volt ez - emlékeztetett.

2024-ben történt egy fordulópont. Június 13-án hozott az Európai Bíróság egy súlyos ítéletet, amivel 200 millió euróra büntette Magyarországot és napi 1 milliót fizettetett az országgal, amíg nem hajtha végre az ítéletet - idézte fel a bírósági döntés lényegét Magyar Péter.

Videós összeállítást szeretnék mutatni, mit mondtak akkor az akkori fideszes politikusok - jelezte Magyar Péter.

Az akkori Orbán-kormány kommunikációs szinten visszautasította azt, hogy végrehajtsa az ítéletet - emlékeztetett.

Közben 2024 nyarán folyamatosan zajlott az egyeztetés, hogy mégis hogyan hajtja végre az Orbán-kormány az ítéletet - ismertette a háttérinformációt Magyar Péter, majd jelezte, hogy hamarosan idézni fog az akkori kormány kormányüléseiről szóló jegyzőkönyvekből.

A rövid videós összeállítás (melyben az előző kormány ítélettel kapcsolatos nyilvános megszólalásait idézték) után Magyar Péter folytatta.

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Kezdődik a sajtótájékoztató

Köböl Anita kormányszóvivő és Magyar Péter miniszterelnök van jelen.

Az előző kormány hazudott a magyaroknak többször, megtévesztette az embereket, pusztán haszonszerzés céljából - mondta Köböl Anita.

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Prezentáció lesz

A helyszínen kihelyeztek egy nagy képernyős tévét, ami arra utal, hogy Magyar Péter valamilyen vetítésre, szemléltetésre, bemutatásra készül.

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Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter

A rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztató meghívóját a Kormányzati Kommunikáció küldte ki péntek este fél 8-kor. Ebben szerepelt a szombat reggel 9 órás időpont, valamint az, hogy az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról lesz szó.

Nem sokkal később ezt Magyar Péter miniszterelnök annyival egészítette ki a Facebookon megjelent bejegyzésében, hogy szombaton reggel 9 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót tart az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról.

"Az általunk megismert információk alapján a holnapi Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik".

Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben

- írta akkor Magyar Péter.

Cikkünk frissül.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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