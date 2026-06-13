Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter

2024. júlis 7-én és 25-én is összefoglalók készülnek az ítélet okozta helyzetről, hogyan hajtják végre azt az ítéletet, amiről korábban nyilvánosan azt kommunikálta az Orbán-kormány hogy nem hajtják végre.

A migrációs paktumot is tervezte végrehajtani az előző kormány, de ennek a részleteit a jövő héten mutatjuk be - ismertette Magyar Péter, majd egy idővonalat vetített fel, hogy ennek az ügynek mik voltak a fontosabb állomásai, amely az előző kormány hozzáállását érzékeltette.

Ismertetése szerint az első kormányülés után egy munkacsoport alakult az ítélet végrehajtására, melyben több minisztérium szerepet kapott.

A menedékkérőket a menekültügyi eljárás időtartamára a magyar-osztrálk határ közvetlen közelében, nyílt táborban (vagy olyan zárt táborban, amelyet bizonyos időszakokban lehetséges elhagyni), szükséges elhelyezni

- idézte Magyar Péter a prezentációjában az előző kormány üléséről készült feljegyzést.

A miniszterelnök ezzel azt mutatta be példákkal alátámasztva, hogy milyen ellentmondás volt az előző kormány nyilvános kommunikációja, valamint a háttérben zajló tényleges döntéselőkészítés között.

Majd jött a 2024. augusztus 21-i kormányülés: 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni - idézte fel a korábbi kormányülés egyik döntését Magyar Péter.

A kormány felhatalmazta a belügyminisztert a vitnyédi ingatlan kapcsán olyan beruházások megvalósítására, amelyek célja annak alkalmassá tétele menekültek fogadására - volt a prezentáción az előző kormány 2 évvel ezelőtti döntése.

Majd 2024. augusztus 30-én volt egy belügyminisztériumi ülést, amelyben Pintér Sándort idézték, hogy a vitnyédi állami ingatlan felújításáról beszél, a menekültek befogadása céljából.