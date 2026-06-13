Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter - Bemutatta az előző kormány titkos tervét

2024. júlis 7-én és 25-én is összefoglalók készülnek az ítélet okozta helyzetről, hogyan hajtják végre azt az ítéletet, amiről korábban nyilvánosan azt kommunikálta az Orbán-kormány hogy nem hajtják végre.

A migrációs paktumot is tervezte végrehajtani az előző kormány, de ennek a részleteit a jövő héten mutatjuk be - ismertette Magyar Péter, majd egy idővonalat vetített fel, hogy ennek az ügynek mik voltak a fontosabb állomásai, amely az előző kormány hozzáállását érzékeltette.

Ismertetése szerint az első kormányülés után egy munkacsoport alakult az ítélet végrehajtására, melyben több minisztérium szerepet kapott.

A menedékkérőket a menekültügyi eljárás időtartamára a magyar-osztrálk határ közvetlen közelében, nyílt táborban (vagy olyan zárt táborban, amelyet bizonyos időszakokban lehetséges elhagyni), szükséges elhelyezni

- idézte Magyar Péter a prezentációjában az előző kormány üléséről készült feljegyzést.

A miniszterelnök ezzel azt mutatta be példákkal alátámasztva, hogy milyen ellentmondás volt az előző kormány nyilvános kommunikációja, valamint a háttérben zajló tényleges döntéselőkészítés között.

Majd jött a 2024. augusztus 21-i kormányülés: 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni - idézte fel a korábbi kormányülés egyik döntését Magyar Péter.

A kormány felhatalmazta a belügyminisztert a vitnyédi ingatlan kapcsán olyan beruházások megvalósítására, amelyek célja annak alkalmassá tétele menekültek fogadására - volt a prezentáción az előző kormány 2 évvel ezelőtti döntése. Itt volt az a döntés is, amikor megszüntették az ingatlan hasznosítását a kárpátaljai magyar menekültek számára, kiszorították őket innen akkor Magyar Péter szerint. Magyar Péter szerint megfenyegették az ukrán magyar menekülteket, hogy ha nem hagyják el az épületet, akkor visszatoloncolják őket Ukrajnába.

Majd 2024. augusztus 30-én volt egy belügyminisztériumi ülést, amelyben Pintér Sándort idézték, hogy a vitnyédi állami ingatlan felújításáról beszél, a menekültek befogadása céljából. A szeptember 11-i kormányülésre tervezték előkészíteni a döntést.

Magyar Péter ismertetése szerint a helyiek, akik az ingatlanhoz kapcsolódtak, vagy felújításban vettek részt, mind titoktartási nyilatkozatot írtak alá.

Akkoriban ez a terület a Győri Egyetem kakvájánka tulajdonában állt - részletezte Magyar Péter.

Első körben 100 fő befogadására alkalmas épületegyüttest terveztek létrehozni, majd ez 500 főre tudott volna bővölni.

A következő fontos állomás szeptember eleje, amikor megjelennek az első nyilvános hírek Vitnyédről. Közben a kormány a háttérben még mindig egyeztet arról, hogy hogyan hajtsák végre a bíróság ítéletét, a tábor építésével valamint jogszabályokkal.

Ekkor már megjelenik a tábor felépítésének lehetséges költsége, Magyar Péter szerint a tervek 5 milliárd forintról szóltak.

Felidézte, hogy szeptemberben megérkeztek az első hírek a Tisza Párthoz is, hogy mi történik Vitnyéden.