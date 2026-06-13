Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter - Bemutatta az előző kormány titkos tervét

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Üzent Magyar Péter
A Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált - vonta le a mostani bejelentések politikai következményét Magyar Péter, mert az előző kormány politikusai belehazudtak mindenki szemébe. A parlamentbe sem kéne már bejönniük a jövő héten - javasolta.
Ez nem a vége a történetnek, hétfőn folytatjuk a migrációs paktum vonatkozásában - vetítette előre Magyar Péter, majd felidézte, hogy a fideszes, KDNP-s politikusok hazudnak arról, hogy az új kormány mire készül az uniós migrációs paktum kapcsán.
Majd felidézte az emberkereskedők börtönből történő kiengedését, amelyet az előző kormány hagyott jóvá egy kormányrendelettel.
A jelenlegi kormány dolgozik azon, hogy az ítélet és annak következménye, a büntetés lezáruljon és már működő nemzetközi megoldásokat alkalmazzon a migrációs helyzet kezelése érdekében - fejtette ki kérdésre válaszolva Magyar Péter. Egy másik kérdésre válaszolva: a több milliárd forintot az előző kormány nem költötte el, csak 1 milliárd forintot, mert félbehagyták a beruházást, a számlák eltűntek. Nem valósult meg a birtokátadás, a kifizetést az egyetemen keresztül történt.
Kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a kormány felelőssége egyetemleges és egységes. A Portfolio azon kérdésére, hogy lesz-e ennek politikai vagy büntetőjogi következménye, vagy hogy lesz-e parlamenti vizsgálóbizottság, Magyar Péter kifejtette: nem zárható ki semmi, a vizsgálóbizottság létrehozását viszont csak parlamenti pártok kezdeményezhetik. Ezt sem zárná ki.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen 2026. június 13-án. Jobbról Köböl Anita kormányszóvivő. Forrás: MTI/Purger Tamás
2024 ősze
A vitnyédi tábor építése már bőven zajlik 2024 szeptemberében - folytatta Magyar Péter. Az előző kormány közben arról egyeztet a háttérben az Európai Bizottsággal, hogy hogyan feleljen meg az EU szabályozásainak az ország.
Ez az utolsó kormányülés, amikor az építkezés nyoma megjelenik. Utána ez a téma eltűnik - idézte fel Magyar Péter, aki szerint akkor szeptember 13-án tartott erről először ő sajtótájékoztatót.
Utána kezdődik az előző kormány részéről a folyamatos tagadás - sorolta.
Az ügy 2024 szeptemberében eszkalálódik, mert az osztrák fél felvetette a határ lezárását - mondta Magyar Péter.
2024 nyári események
2024. júlis 7-én és 25-én is összefoglalók készülnek az ítélet okozta helyzetről, hogyan hajtják végre azt az ítéletet, amiről korábban nyilvánosan azt kommunikálta az Orbán-kormány hogy nem hajtják végre.
A migrációs paktumot is tervezte végrehajtani az előző kormány, de ennek a részleteit a jövő héten mutatjuk be - ismertette Magyar Péter, majd egy idővonalat vetített fel, hogy ennek az ügynek mik voltak a fontosabb állomásai, amely az előző kormány hozzáállását érzékeltette.
Ismertetése szerint az első kormányülés után egy munkacsoport alakult az ítélet végrehajtására, melyben több minisztérium szerepet kapott.
A menedékkérőket a menekültügyi eljárás időtartamára a magyar-osztrálk határ közvetlen közelében, nyílt táborban (vagy olyan zárt táborban, amelyet bizonyos időszakokban lehetséges elhagyni), szükséges elhelyezni
- idézte Magyar Péter a prezentációjában az előző kormány üléséről készült feljegyzést.
A miniszterelnök ezzel azt mutatta be példákkal alátámasztva, hogy milyen ellentmondás volt az előző kormány nyilvános kommunikációja, valamint a háttérben zajló tényleges döntéselőkészítés között.
Majd jött a 2024. augusztus 21-i kormányülés: 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni - idézte fel a korábbi kormányülés egyik döntését Magyar Péter.
A kormány felhatalmazta a belügyminisztert a vitnyédi ingatlan kapcsán olyan beruházások megvalósítására, amelyek célja annak alkalmassá tétele menekültek fogadására - volt a prezentáción az előző kormány 2 évvel ezelőtti döntése. Itt volt az a döntés is, amikor megszüntették az ingatlan hasznosítását a kárpátaljai magyar menekültek számára, kiszorították őket innen akkor Magyar Péter szerint. Magyar Péter szerint megfenyegették az ukrán magyar menekülteket, hogy ha nem hagyják el az épületet, akkor visszatoloncolják őket Ukrajnába.
Majd 2024. augusztus 30-én volt egy belügyminisztériumi ülést, amelyben Pintér Sándort idézték, hogy a vitnyédi állami ingatlan felújításáról beszél, a menekültek befogadása céljából. A szeptember 11-i kormányülésre tervezték előkészíteni a döntést.
Magyar Péter ismertetése szerint a helyiek, akik az ingatlanhoz kapcsolódtak, vagy felújításban vettek részt, mind titoktartási nyilatkozatot írtak alá.
Akkoriban ez a terület a Győri Egyetem kakvájánka tulajdonában állt - részletezte Magyar Péter.
Első körben 100 fő befogadására alkalmas épületegyüttest terveztek létrehozni, majd ez 500 főre tudott volna bővölni.
A következő fontos állomás szeptember eleje, amikor megjelennek az első nyilvános hírek Vitnyédről. Közben a kormány a háttérben még mindig egyeztet arról, hogy hogyan hajtsák végre a bíróság ítéletét, a tábor építésével valamint jogszabályokkal.
Ekkor már megjelenik a tábor felépítésének lehetséges költsége, Magyar Péter szerint a tervek 5 milliárd forintról szóltak.
Felidézte, hogy szeptemberben megérkeztek az első hírek a Tisza Párthoz is, hogy mi történik Vitnyéden.
Büntetés
Valahol 1 milliárd euró körül jár a kártérítés az ítélet miatt - ismertette Magyar Péter.
Van olyan megoldás, amivel lehet teljesíteni az EU szabályokat büntetés nélkül és az illegális bevándorlók beengedésével - jelezte a miniszterelnök. A cél továbbra is, hogy ne legyenek migránstáborok Magyarországon és ne kelljen fizetni a büntetést - tette hozzá Magyar Péter, majd behozta Vitnyéd példáját, ahol van egy jelentős állami szállásegyüttes.
2022 után ezek az épületek a kárpátaljai magyar családok befogadását szolgálta - emlékeztetett. Ez az épületegyüttes 5 km-re van Vitnyédtől, egy erdő takarja el a lakott területtől - részletezte.
Majd sorolta a 2024-es eseményeket az akkori kormány lépéseit a háttérben.
Itt a bejelentés
Az előző kormány korábbi hazugságai közül az egyik lényegeset tervezem ismertetni. Jó, hogy ha ezek az információk még a Fidesz kongresszusa előtt hangzanak el - vezette fel a bejelentést a kormányfő.
A küldöttek meg tudják kérdezni a fideszes politikusoktól, hogy miért hazudtak az embereknek - mondta Magyar Péter, aki szerint az előző kormány hazudott a költségvetésről, az uniós pénzekről, az ukrán háborúról, a rezsicsökkenésről.
Volt egy téma, amit az előző kormány következetesen vitt. Ez az illegális migráció elleni küzdelem volt
- vezette fel.
2015 óta a migrációs válság kirobbanása óta az Orbán-kormány legfontosabb témája volt ez - emlékeztetett.
2024-ben történt egy fordulópont. Június 13-án hozott az Európai Bíróság egy súlyos ítéletet, amivel 200 millió euróra büntette Magyarországot és napi 1 milliót fizettetett az országgal, amíg nem hajtha végre az ítéletet - idézte fel a bírósági döntés lényegét Magyar Péter.
Videós összeállítást szeretnék mutatni, mit mondtak akkor az akkori fideszes politikusok - jelezte Magyar Péter.
Az akkori Orbán-kormány kommunikációs szinten visszautasította azt, hogy végrehajtsa az ítéletet - emlékeztetett.
Közben 2024 nyarán folyamatosan zajlott az egyeztetés, hogy mégis hogyan hajtja végre az Orbán-kormány az ítéletet - ismertette a háttérinformációt Magyar Péter, majd jelezte, hogy hamarosan idézni fog az akkori kormány kormányüléseiről szóló jegyzőkönyvekből.
A rövid videós összeállítás (melyben az előző kormány ítélettel kapcsolatos nyilvános megszólalásait idézték) után Magyar Péter folytatta.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Köböl Anita kormányszóvivő és Magyar Péter miniszterelnök van jelen.
Az előző kormány hazudott a magyaroknak többször, megtévesztette az embereket, pusztán haszonszerzés céljából - mondta Köböl Anita.
Prezentáció lesz
A helyszínen kihelyeztek egy nagy képernyős tévét, ami arra utal, hogy Magyar Péter valamilyen vetítésre, szemléltetésre, bemutatásra készül.
Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter
A rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztató meghívóját a Kormányzati Kommunikáció küldte ki péntek este fél 8-kor. Ebben szerepelt a szombat reggel 9 órás időpont, valamint az, hogy az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról lesz szó.
Nem sokkal később ezt Magyar Péter miniszterelnök annyival egészítette ki a Facebookon megjelent bejegyzésében, hogy szombaton reggel 9 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót tart az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról.
"Az általunk megismert információk alapján a holnapi Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik".
Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben
- írta akkor Magyar Péter.
Cikkünk frissül.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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