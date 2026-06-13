CAN
Kanada 1 1 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
B csoport
USA
Egyesült Államok 4 1 Paraguay
PAR
 Vége
D csoport
QAT
Katar Svájc
SUI
 Ma 21:00
B csoport
BRA
Brazília Marokkó
MAR
 Vasárnap 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Súlyos megbetegedést okozó baktérium miatt hív vissza szalámit a Lidl
Gazdaság

Súlyos megbetegedést okozó baktérium miatt hív vissza szalámit a Lidl

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Esetleges coli baktérium jelenléte miatt a Dulano Artländer szelet 240 gramm megnevezésű szalámi fogyasztói visszahívását kezdeményezte a Lidl - közölte szombaton a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Azt írták,

a termékben nem zárható ki verotoxint és shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.

Ez a fajta baktérium verotoxint termelhet, ami az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat.

Az NKHF közleményében hozzátette, egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben, csecsemőknél vagy várandós nőknél súlyos lefolyású betegség is kialakulhat.

Még több Gazdaság

Az EU nem alkalmas az élvonalbeli innovációra? Nobel-díjas professzorok vitatták meg, miért döcög az európai gazdaság

Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések

Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter - Bemutatta az előző kormány titkos tervét

A Lidl által kezdeményezett megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát, azok megsemmisítését vagy elszállítását a NKFH nyomon követi - írták.

A Lidl honlapján arra hívja fel a figyelmet, hogy a visszahívásban azok a Dulano Artländer 240 gramm termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3. Hozzátették, arra kérik a vásárókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter - Bemutatta az előző kormány titkos tervét
Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések
Tisza-kormány: módosítanák a médiatörvényt, hivatalosan is megállapodás született a kárpátaljai kisebbségek jogairól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility