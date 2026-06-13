Szakképzés: megszűnik a kancellári rendszer

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy a szakképzés irányítási rendszerének átalakítása is szerepel a következő tanév legfontosabb feladatai között. A tervek szerint megszűnik a kancellári rendszer, és a jelenlegi kettős vezetési modellt egyszemélyi vezetés váltja fel a szakképzési centrumokban.

A miniszter Naderi Zsuzsannával, a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral tekintette át a tanév végéhez közeledve az ágazat helyzetét és a következő időszak feladatait. Az egyeztetésen egyetértettek abban, hogy a szakképzés stabil alapokon működik, ezért nem átfogó átalakításokra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség.

Változik az irányítás

A tervezett reform egyik legfontosabb eleme

a szakképzési centrumok vezetési rendszerének átalakítása.

Az elképzelések szerint az új modell szakmai alapokra helyezné a működést, miközben nagyobb átláthatóságot és felelős gazdálkodást biztosítana.

Erősödő centrumok

Az államtitkár szerint a következő években tovább erősödhetnek a szakképzési centrumok, valamint a vállalatokkal kialakított duális képzési partnerségek. Emellett nagyobb hangsúlyt kaphatnak azok az együttműködések is, amelyek a regionális gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódnak.

A rendelkezésre álló, illetve a jövőben felszabaduló uniós fejlesztési forrásokat hosszú távú stratégiai célok mentén kívánják felhasználni. A tervek szerint ezek a beruházások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok a munkaerőpiacon és a mindennapi életben egyaránt hasznosítható tudást és készségeket szerezzenek.

Több százezer érintett

A következő tanév előkészítésével kapcsolatban az államtitkár arra kérte az ágazat szereplőit, hogy a megszokott szakmai elkötelezettséggel végezzék munkájukat, és a változások végrehajtása során is az együttműködésre helyezzék a hangsúlyt.

A szakképzés jelentőségét jól mutatja, hogy a rendszerben jelenleg több mint 292 ezer fiatal és felnőtt vesz részt, miközben az idei szakmai vizsgákon közel 82 ezer technikumi és szakképző iskolai tanuló ad számot tudásáról.

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