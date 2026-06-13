Szennyezhette a talajvizet egy iPhone-alkatrészeket gyártó üzem

A Reuters által megtekintett hatósági dokumentum szerint a dél-indiai Hoszúr városában működő üzem szennyvizet vezetett egy, a telephelyen belül kialakított esővízgyűjtő medencébe. A hatóság szerint a medence túlcsordult, és a szennyeződés a szomszédos földeken lévő kutak vizébe is bekerülhetett.
Az ügy előzménye, hogy a környék gazdálkodói hónapokon át arra panaszkodtak, hogy a gyárból származó szennyvíz a földjeikre jut, és a kutak vizét is veszélyezteti. A panaszok nyomán a hatóság 2025 decembere és 2026 májusa között öt alkalommal is ellenőrizte az üzemet.
Mivel a hatóság szerint a vállalat egy korábbi felszólítás után sem orvosolta a kifogásolt problémákat,
az üzem bezárását és áramellátásának megszüntetését is kilátásba helyezték.
A Tata Electronics közölte, hogy egy akkreditált laboratóriummal független vizsgálatot végeztetett, amely szerint a vállalat megfelel a környezetvédelmi előírásoknak. Az Apple nem reagált a Reuters megkeresésére, ahogy Tamilnádu állam kormánya sem.
A hoszúri üzem iPhone-okhoz készít hátlapokat és egyéb alkatrészeket. A Tata Electronics az Apple egyik legfontosabb indiai partnere, és a tajvani Foxconn után a második legnagyobb ázsiai gyártópartnere. A vállalat kulcsszerepet játszik abban, hogy az amerikai technológiai cég a termelés egy részét Kínán kívülre helyezze át.
Címlapkép forrása: Portfolio
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