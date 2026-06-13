Teherán hűti Trump és a pakisztáni elnök optimizmusát

Ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárását célzó keretmegállapodás aláírásának időpontjáról. Miközben Washington és a közvetítő szerepét betöltő Pakisztán vasárnapra jelezte a megállapodás létrejöttét, Teherán cáfolta, hogy ilyen hamar sor kerülne az aláírásra.

Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök közölte, hogy a felek megállapodtak a békeegyezmény kereteiről, Iszlámábád pedig előkészítette a vasárnapi elektronikus aláírást, amelyet a jövő héten szakértői szintű tárgyalások követnének. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán szintén a vasárnapi időpontot jelölte meg, hozzátéve, hogy a megállapodást követően a hónapok óta iráni blokád alatt álló Hormuzi-szoros azonnal megnyílna a hajóforgalom előtt. Az iráni külügyi szóvivő, Eszmáíl Bagái ugyanakkor óvatosságra intett, és úgy fogalmazott, hogy az aláírás biztosan nem holnap történik meg, bár a következő napokban nem zárható ki.

A február 28-án amerikai-izraeli légicsapásokkal indult háború világpiaci szinten megemelte az energiaárakat, és ezrekkel növelte a halálos áldozatok számát, különösen Iránban és Libanonban, ahol az izraeli-Hezbollah konfliktus is kiújult.

A tervezett szándéknyilatkozat értelmében Irán megnyitná a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok pedig feloldaná az iráni kikötők tengeri blokádját.

Az iráni atomprogram kérdése – amelyre hivatkozva Trump megindította a háborút – egy ezt követő, hatvannapos tárgyalási szakaszban kerülne terítékre.

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó források szerint Washington a több milliárd dollárnyi befagyasztott iráni eszköz fokozatos felszabadítását és az olajexportra vonatkozó szankciók felfüggesztését ajánlja a szoros megnyitásáért cserébe. Bagái megerősítette, hogy a zárolt vagyon felszabadítása a megállapodás szerves része, ugyanakkor Irán ragaszkodik ahhoz, hogy a szorosban nyújtott szolgáltatásokért díjat számolhasson fel, valamint követeli a térségbeli külföldi katonai bázisok felszámolását.

Az atomprogram jövője továbbra is komoly vita tárgya

Amerikai részről megerősítették, hogy a végső cél Irán nukleáris programjának teljes felszámolása, beleértve a dúsított urán megsemmisítését és elszállítását. Abbász Arákcsi iráni külügyminiszter viszont leszögezte, hogy Teherán felhígított formában meg kívánja tartani az uránkészletét, és a források szerint a program teljes leállítását nem fogadta el. A javaslatok között szerepel az esetleges háborús jóvátétel megvitatása, valamint az iráni rakétaprogramra vonatkozó amerikai követelések elvetése is, bár ez utóbbit Washington cáfolta.

Benjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael nem lesz részese a megállapodásnak. Tel-Aviv és Washington között feszültséget okoz, hogy az amerikai kormányzat a libanoni izraeli katonai műveletek visszafogását sürgeti a Teheránnal kötendő alku érdekében. Arákcsi szerint a megállapodás véget vetne a libanoni háborúnak is, ami az izraeli erők kivonulását feltételezi a megszállt területekről, ám ezt az izraeli védelmi miniszter határozottan kizárta. Az iráni legfelsőbb vallási és politikai vezető, Ali Hámenei ajatollah a háború első napján, egy légicsapásban életét vesztette, utódjául pedig a fiát, Modzstabá Hámeneit nevezték ki. Hámenei temetési szertartása július 4-én kezdődik Teheránban, és július 9-én zárul szülővárosában, Meshedben.

Forrás: Reuters

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