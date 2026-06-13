Teljesen leállt a forgalom az egyik magyar határátkelőn, több főút is elesett

A 4-es főút végpontjánál található záhonyi közúti határátkelőhelyen műszaki meghibásodás miatt szünetel az átléptetés, így a forgalmat teljesen megállították.
A 7-es főút Székesfehérvárt elkerülő szakaszán baleset történt, miután a Szárazréti csomópont előtt egy személygépkocsi szalagkorlátnak ütközött. A 75-ös kilométerszelvénynél, a Szárazrét felé vezető oldalon a külső sávot lezárták.
A 68-as főúton, Barcs belterületén csőtörés akadályozza a haladást. Az Erkel Ferenc utcában, az 1-es kilométerszelvénynél félpályás útlezárást vezettek be.
Az 52-es főúton két szakaszon is korlátozásokra kell számítani. Solt és Fülöpszállás között, a 34-es és az 51-es kilométerszelvények közötti útfelújítás miatt váltakozó irányban haladhatnak a járművek, ami jelentős lassulást és torlódást okoz.
Emellett az M5-ös autópálya csomópontjánál hídépítési munkálatok kezdődtek, emiatt az 5-ös kilométernél lezárták a Kecskemét centruma, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat.
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