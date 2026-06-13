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Tisza-kormány: hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter
Gazdaság

Tisza-kormány: hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter

Portfolio
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Magyar Péter ma reggel sajtótájékoztatót tart, amelyen állítása szerint az "az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról" lesz szó. A miniszerelnök pénteken azt is bejelentette, hogy Magyarország hivatalosan is megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaival kapcsolatban. A kormányfő emellett egy sor intézkedést bejelentett a napokban, beleértve a jelzáloghitelek kamatstopjának szeptember 30-ig való fenntartását, a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatásátnak meghosszabbítását, a javítási és fejlesztési program elindítását a legkritikusabb állapotú intézményekben, valamint a médiatörnyvény módosítását.
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Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz

Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.

"Az általunk megismert információk alapján a holnapi Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik. Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben" - írta tegnap Magyar Péter a mai sajtótájékoztatójával kapcsolatban.

(MTI, Portfolio)

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Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton

Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tart Magyar Péter június 13-án szombaton.

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Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton

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