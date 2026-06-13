Tisza-kormány: hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter

Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz
Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.
"Az általunk megismert információk alapján a holnapi Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik. Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben" - írta tegnap Magyar Péter a mai sajtótájékoztatójával kapcsolatban.
(MTI, Portfolio)
Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton
Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tart Magyar Péter június 13-án szombaton.
Megjelent a friss rangsor: ezek most a legbiztonságosabb országok a világon, ahova bátran utazhatsz nyaralni
Adunk pár tippet is, hogy mit érdemes ezekben az országokban megnézni.
Európa haláltusájáról beszélünk, de az öreg kontinens épp most kapott valódi erőre
Az EU-ról szóló fatalista versenyképességi diskurzust rossz oldalról nézzük.
Eltávolítják négy magyar titkosszolgálat vezetőjét
Magyar Péter felmenti őket.
Váratlan felfedezést tettek a csillagászok: átírhatja a fekete lyukakról szóló elméleteket
Az univerzum hajnalán született objektumot figyeltek meg.
Figyelmeztet Trump embere: lehet, hogy az utolsó pillanatban borul minden – Nem borítékolható a béke
Az esélyek ugyanakkor folyamatosan nőnek.
Kiszivárgott a nagy alku: lehet, hogy tényleg minden megváltozik majd a Közel-Keleten
Amerika nagy reményekkel áll neki a tárgyalásoknak.
Fokozott ellenőrzésre kell számítani az utakon: rendőrségi razzia indul Magyarországon
Egy hetes közúti ellenőrzést tartanak.
Drámai videó jött a népszerű magyar tóról: kritikus a helyzet, hamarosan teljesen ellehetetlenülhet a fürdés és a vitorlázás
A Velencei-tó nagyon gyorsan apad.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz
Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonba
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?