Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések

A Fidesz.hu-n megjelent röpirat szerint Orbán Viktor a Fidesz–KDNP 16 éves kormányzását a magyar szuverenitásért vívott „szabadságharcként” értelmezi. Szerinte Magyarország ugyan 1990 óta szabad ország, de a valódi szuverenitáshoz saját politikai, gazdasági és szellemi erőközpontokra van szükség.

A röpirat fő állítása, hogy ezt a rendszert a Fidesz építette fel, külső erőkkel szemben: Brüsszellel, Németországgal, a Soros-hálózattal, amerikai demokratákkal, Ukrajnával és multinacionális cégekkel szemben. Az EU-t ma a magyar szuverenitás legnagyobb veszélyének nevezi, mert szerinte Brüsszel 2015 után politikai központtá vált, amely jogállamisági és pénzügyi eszközökkel zsarolja a tagállamokat.

A vereség okaként nem elsősorban politikai hibát, hanem kulturális kudarcot jelöl meg.

Szerinte a Fidesz nem tudott olyan vonzó kulturális mintát adni, amely gazdasági nehézségek idején is megtartotta volna a többséget. Ezzel szemben egy internetes, indirekt módon politizáló kulturális elit képes volt a választók gondolkodását áthangolni - írja.

A záró üzenet harcias: Orbán szerint Magyarországon „liberális brüsszeli helytartó kormány” lépett hivatalba, amely feladja a stratégiai önállóságot, kiszolgálja Brüsszelt és a nemzetközi gazdasági érdekeket. A Fidesz azonban nem tekinti lezártnak a történetet, a szuverén Magyarország eszméjét továbbra is küldetésnek tartja, és folytatni akarja a küzdelmet.