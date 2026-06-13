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Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések
Gazdaság

Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések

Portfolio
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Magyar Péter ma reggel sajtótájékoztatót tart, amelyen állítása szerint az "az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról" lesz szó. A miniszerelnök pénteken azt is bejelentette, hogy Magyarország hivatalosan is megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaival kapcsolatban. A kormányfő emellett egy sor intézkedést bejelentett a napokban, beleértve a jelzáloghitelek kamatstopjának szeptember 30-ig való fenntartását, a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatásátnak meghosszabbítását, a javítási és fejlesztési program elindítását a legkritikusabb állapotú intézményekben, valamint a médiatörvény módosítását.
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Röpiratot írt Orbán Viktor

A Fidesz.hu-n megjelent röpirat szerint Orbán Viktor a Fidesz–KDNP 16 éves kormányzását a magyar szuverenitásért vívott „szabadságharcként” értelmezi. Szerinte Magyarország ugyan 1990 óta szabad ország, de a valódi szuverenitáshoz saját politikai, gazdasági és szellemi erőközpontokra van szükség.

A röpirat fő állítása, hogy ezt a rendszert a Fidesz építette fel, külső erőkkel szemben: Brüsszellel, Németországgal, a Soros-hálózattal, amerikai demokratákkal, Ukrajnával és multinacionális cégekkel szemben. Az EU-t ma a magyar szuverenitás legnagyobb veszélyének nevezi, mert szerinte Brüsszel 2015 után politikai központtá vált, amely jogállamisági és pénzügyi eszközökkel zsarolja a tagállamokat.

A vereség okaként nem elsősorban politikai hibát, hanem kulturális kudarcot jelöl meg.

Szerinte a Fidesz nem tudott olyan vonzó kulturális mintát adni, amely gazdasági nehézségek idején is megtartotta volna a többséget. Ezzel szemben egy internetes, indirekt módon politizáló kulturális elit képes volt a választók gondolkodását áthangolni - írja.

A záró üzenet harcias: Orbán szerint Magyarországon „liberális brüsszeli helytartó kormány” lépett hivatalba, amely feladja a stratégiai önállóságot, kiszolgálja Brüsszelt és a nemzetközi gazdasági érdekeket. A Fidesz azonban nem tekinti lezártnak a történetet, a szuverén Magyarország eszméjét továbbra is küldetésnek tartja, és folytatni akarja a küzdelmet.

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Új kormánybiztosokat nevezett ki Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá, Bódis Krisztát a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért felelős kormánybiztossá, Radnai Márkot a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztossá nevezi ki - jelent meg pénteken a Magyar Közlönyben.

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Új kormánybiztosokat nevezett ki Magyar Péter
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Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter

Különleges időpontban tart sajtótájékoztatót Magyar Péter: szombat reggel 9 órakor érkezik a rendkívüli bejelentés. Az eseményről élőben a helyszínről tudósítunk.

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Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter
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Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz

Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.

"Az általunk megismert információk alapján a holnapi Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik. Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben" - írta tegnap Magyar Péter a mai sajtótájékoztatójával kapcsolatban.

(MTI, Portfolio)

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Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton

Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tart Magyar Péter június 13-án szombaton.

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Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton

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