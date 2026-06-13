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Tisza-kormány: közétették az Orbán kormány titkos terveit, változás jön a szakképzésben
Gazdaság

Tisza-kormány: közétették az Orbán kormány titkos terveit, változás jön a szakképzésben

Portfolio
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Magyar Péter egy reggeli sajtótájékoztatón azt állította, hogy az előző kormány 2024-ben egy, a Vitnyéd melletti Csermajorban létrehozandó migránstábor tervén dolgozott, miközben nyilvánosan ennek ellenkezőjét kommunikálta. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, hogy a szakképzési centrumokban megszűnhet a kancellári rendszer, és egyszemélyi vezetés válthatja fel a jelenlegi modellt. Pósfai Gábor belügyminiszter új vezetőket nevezett ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére. Eközben a Fidesz 32. kongresszusán Orbán Viktor tíz pontban összegezte a választási vereség okait, a párt pedig tovább értékeli a történteket.
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Civilek kérdezhettek a szociális és családügyi tárcától

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter beszámolója szerint Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár megtartotta első online partnerségi találkozóját a gyermekvédelemmel és gyermekjogokkal foglalkozó civil szervezetek képviselőivel. Az eseményen több mint száz résztvevő vett részt, a kezdeményezés célja pedig az aktív szakmai kapcsolat kialakítása és megerősítése volt a civil szektor szereplőivel.

A résztvevők összesen 287 kérdést juttattak el az államtitkársághoz, amelyeknek csak egy részére tudtak választ adni a rendelkezésre álló időkeretben.

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Szakképzés: megszűnik a kancellári rendszer

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy a szakképzés irányítási rendszerének átalakítása is szerepel a következő tanév legfontosabb feladatai között. A tervek szerint megszűnik a kancellári rendszer, és a jelenlegi kettős vezetési modellt egyszemélyi vezetés váltja fel a szakképzési centrumokban.

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Szakképzés: megszűnik a kancellári rendszer
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Itt van Magyar Péter reggeli bejelentése, röviden

Magyar Péter videóban foglalta össze a reggeli bejelentését, amely arról szólt, hogy az Orbán-kormány migránstábort hozott volna létre a Vitnyéd melletti Csermajorban.

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Orbán Viktor a választási vereség okait sorolja

Orbán Viktor tíz pontban foglalta össze a választási vereség okait a Fidesz 32. kongresszusán. A választási vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A politikus hozzátette, hogy a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ, emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette - sorolta.

(MTI, Portfolio)

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Új vezetőket nevezett ki a titkosszolgálatok élére a belügyminiszter

A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) új vezetőit - közölte szombaton a Belügyminisztérium.

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Új vezetőket nevezett ki a titkosszolgálatok élére a belügyminiszter
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A titkos terv

Magyar Péter a mai sajtótájékozatón az előző kormány 2024-es titkos tervét mutatta be, amivel egy migránstábort hoztak volna létre a Vitnyéd melletti Csermajorban. Magyar Péter szerint miközben az előző kormány azt hirdette nyilvánosan, hogy nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét, addig a háttérben titokban annak végrehajtásán dolgoztak. További részletek az alábbi cikkben.

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Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter - Bemutatta az előző kormány titkos tervét

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Röpiratot írt Orbán Viktor

A Fidesz.hu-n megjelent röpirat szerint Orbán Viktor a Fidesz–KDNP 16 éves kormányzását a magyar szuverenitásért vívott „szabadságharcként” értelmezi. Szerinte Magyarország ugyan 1990 óta szabad ország, de a valódi szuverenitáshoz saját politikai, gazdasági és szellemi erőközpontokra van szükség.

A röpirat fő állítása, hogy ezt a rendszert a Fidesz építette fel, külső erőkkel szemben: Brüsszellel, Németországgal, a Soros-hálózattal, amerikai demokratákkal, Ukrajnával és multinacionális cégekkel szemben. Az EU-t ma a magyar szuverenitás legnagyobb veszélyének nevezi, mert szerinte Brüsszel 2015 után politikai központtá vált, amely jogállamisági és pénzügyi eszközökkel zsarolja a tagállamokat.

A vereség okaként nem elsősorban politikai hibát, hanem kulturális kudarcot jelöl meg.

Szerinte a Fidesz nem tudott olyan vonzó kulturális mintát adni, amely gazdasági nehézségek idején is megtartotta volna a többséget. Ezzel szemben egy internetes, indirekt módon politizáló kulturális elit képes volt a választók gondolkodását áthangolni - írja.

A záró üzenet harcias: Orbán szerint Magyarországon „liberális brüsszeli helytartó kormány” lépett hivatalba, amely feladja a stratégiai önállóságot, kiszolgálja Brüsszelt és a nemzetközi gazdasági érdekeket. A Fidesz azonban nem tekinti lezártnak a történetet, a szuverén Magyarország eszméjét továbbra is küldetésnek tartja, és folytatni akarja a küzdelmet.

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Új kormánybiztosokat nevezett ki Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá, Bódis Krisztát a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért felelős kormánybiztossá, Radnai Márkot a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztossá nevezi ki - jelent meg pénteken a Magyar Közlönyben.

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Új kormánybiztosokat nevezett ki Magyar Péter
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Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter

Különleges időpontban tart sajtótájékoztatót Magyar Péter: szombat reggel 9 órakor érkezik a rendkívüli bejelentés. Az eseményről élőben a helyszínről tudósítunk.

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Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter
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Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz

Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.

"Az általunk megismert információk alapján a holnapi Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik. Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben" - írta tegnap Magyar Péter a mai sajtótájékoztatójával kapcsolatban.

(MTI, Portfolio)

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Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton

Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tart Magyar Péter június 13-án szombaton.

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Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton

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