Új kormánybiztosokat nevezett ki Magyar Péter

A határozat szerint Rost Andrea kormánybiztos feladata a magyar zenekultúra népszerűsítése, társadalmasítása, a magyar zene múltja, jelene és jövője támogatását és megbecsülését szolgáló programok, javaslatok kidolgozása. Feladata továbbá a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint a magyar előadóművészek itthoni és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jutását elősegítő stratégia megalkotása, javaslatok megfogalmazása - olvasható a határozatban, amely szombaton lép hatályba.
Bódis Kriszta feladata
kidolgozni a nemzeti társadalompolitikai stratégia alapjait,
ennek érdekében kapcsolatot tart és egyeztet a civil társadalom és a hatáskörrel, illetékességgel bíró hivatalos szervek képviselőivel, szakpolitikákon átívelő koncepciót dolgoz ki, az érintett miniszterekkel együttműködve elősegíti az oktatási, a szociális és az egészségügyi területeken folyó összehangolt szakmai tevékenységet a méltányos hozzáférés, az igazságos elosztás és az átlátható, számonkérhető intézményi működés megteremtésének elsődleges céljával - áll a határozatban.
Radnai Márk a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében az érintett miniszterekkel együttműködve koordinálja a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását, vizsgálja a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, valamint ezek alapján módszertani javaslatokat dolgoz ki a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére, valamint javaslatokat tesz a magyar emberek testi, lelki, gazdasági jólétének biztosítását célzó kormányzati intézkedésekre, nyomon követi és értékeli ezen kormányzati intézkedések megvalósulását és eredményeit és kapcsolatot tart kutatókkal, szociológusokkal, szakpolitikai elemzőkkel és civil szervezetekkel. Feladata lesz továbbá elemzéseket és javaslatokat készíteni a működő és emberséges Magyarország megvalósítását szolgálva - olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában.
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