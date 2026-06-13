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Új kutatás jelent meg az egyik legfontosabb alapélelmiszerről
Gazdaság

Új kutatás jelent meg az egyik legfontosabb alapélelmiszerről

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A globális rizstermelés az 1960-as és a 2010-es évek között csaknem a kétszeresére nőtt. Az Illinois-i Egyetem új kutatása szerint ebben a folyamatban az éghajlatváltozás negatív hatásai ellenére a gazdálkodási döntések játszották a meghatározó szerepet - tudósított a Phys.org.

A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmány megfigyelési adatok és folyamatalapú modellezés ötvözésével vizsgálta, miként alakult a világ rizstermelése az elmúlt fél évszázadban. A korábbi vizsgálatoktól eltérően a szerzők átfogó megközelítést alkalmaztak, így az éghajlati hatások mellett figyelembe vették az öntözés bővítését, a nitrogénműtrágya- és szerves trágya használatát, a többszöri vetési időszakokat, valamint a különböző ültetési módszereket is.

Az eredmények szerint a termelés növekedését elsősorban az emberi beavatkozások ösztönözték, mint például az öntözés kiterjesztése, a tápanyag-utánpótlás növelése és a hatékonyabb gazdálkodási gyakorlatok elterjedése.

Az éghajlatváltozás ezzel szemben az egyetlen olyan vizsgált tényezőnek bizonyult, amely csökkentette a rizstermelést.

A 2006 és 2015 közötti időszakban a hőmérséklet-emelkedés, a hőstressz és a vízhiány becslések szerint mintegy 7 százalékkal vetette vissza a globális terméshozamot.

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A szén-dioxid-szint jót tett

A légköri szén-dioxid-szint emelkedése ugyanakkor ezzel ellentétes hatást váltott ki. A fotoszintézis serkentésével és a növények jobb vízfelhasználásával ez volt az a fő környezeti tényező, amely hozzájárult a termelés növekedéséhez. A kutatók szerint ez jól szemlélteti, hogy a környezeti változások milyen összetett és olykor egymással ellentétes módon befolyásolják a mezőgazdasági termelést.

A kutatás regionális különbségeket is feltárt, amelyek alapján

India szenvedte el a legnagyobb éghajlati eredetű termésveszteséget,

majd Indonézia és Kína következett a sorban. Mivel a világon termesztett rizs túlnyomó része Ázsiából, elsősorban Kínából, Indiából, valamint Dél- és Délkelet-Ázsiából származik, a kapott eredmények közvetlenül érintik több milliárd ember élelmezésbiztonságát.

A kutatócsoport a jövőben arra használja majd a kidolgozott modellkeretet, hogy meghatározza azokat a megoldásokat, amelyekkel a növekvő rizsigény a változó éghajlati feltételek mellett is kielégíthető. Céljuk, hogy a termelés üvegházhatású gázok kibocsátására és a vízkészletekre gyakorolt hatása fenntartható szinten maradjon.

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