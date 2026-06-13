Újraszámolták a vészforgatókönyveket: egyre rosszabb helyzetbe kerül Európa gazdasága

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Júniusi kamatdöntésével együtt az Európai Központi Bank (EKB) frissítette középtávú gazdasági előrejelzéseit is, amely a hagyományos reálgazdasági és inflációs kilátások mellett az energiaválság várható hatásaira is becslést ad egy szcenárióelemzés keretében. Bár az iráni háború lezárásáról érkező hírek az előrejelzéseket zárójelbe tehetik, legalább két okból mégis érdemes részletesen is foglalkozni velük.

Energiapiaci szakértők szerint az energiaválság a Hormuzi-szoros megnyitásával sem szűnne meg azonnal, azaz a magasabb energiaárak és az ellátási zavarok még hónapokig fennmaradhatnak. Az iráni háború helyzetéről napról napra egymásnak ellentmondó, sokszor homályos hírek jelentek meg. Ezek szerint a felek többször voltak már "nagyon közel" egy esetleges megállapodáshoz, amelyeket eddig rendre a konfliktus eszkalációja követett. Mindezek fényében érdemes lehet a mostani optimista híreket is némi fenntartással kezelni.

Az energiaellátási sokk hatásainak forgatókönyv-alapú vizsgálata márciusban kezdődött, az akkori becslésekről alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 25. Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára

Magasabb inflációt és alacsonyabb növekedést vár az EKB márciushoz képest

A most frissített makrogazdasági előrejelzéséből kiderül, hogy a rövid távú gazdasági mutatók az euróövezeti gazdasági növekedés lassulására utalnak. Az iráni háború miatt megemelkedett energiaárak ugyanis egyszerre csökkentik a háztartások reáljövedelmét, és rontják a fogyasztói bizalmat is. A háztartások fogyasztása, amely tavaly még a növekedés fő hajtóereje volt, éppen ezért idén jelentősen lassulhat - hangzott el az értékelés Christine Lagarde jegybankelnök szájából is a június 11-i kamatdöntés sajtótájékoztatóján.

Az alapforgatókönyv szerint az euróövezet reál-GDP-je 2026-ban 0,8 százalékkal, 2027-ben 1,2 százalékkal, 2028-ban pedig 1,5 százalékkal bővül.

A márciusi előrejelzéshez képest a szakemberek 2026-ra és 2027-re egyaránt 0,1 százalékpontos lefelé módosítást hajtottak végre a közel-keleti konfliktus vártnál erősebb hatásai miatt, míg 2028-ra vonatkozóan 0,1 százalékpontos felfelé korrekciót alkalmaztak.

Az euróövezet várható gazdasági növekedés az EKB alapforgatókönyve szerint. A piros oszlopok az ír GDP hozzájárulását, a sárgák a többi euróövezeti ország növekedési hozzájárulását mutatják. A frissített előrejelzést a sötétkék vonal mutatja. A zöld vonal az ír GDP torzító hatását kiszűrő növekedési előrejelzést ábrázolja, míg a világoskék vonal ugyanezen becslés három hónappal ezelőtti változatát mutatja. Forrás: ECB Staff Projections.

A gazdasági növekedés lassulása mellett a beérkező adatokból egyértelműen látszik az inflációs nyomás erősödése is az euróövezetben. Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az összesített érték az áremelkedés gyorsulására utal, az infláció összetevői eltérő pályát mutatnak. Ezidáig az energiaárak és a szolgáltatások terén volt tapasztalható jelentős gyorsulás, az ipari termékek körében gyakorlatilag stagnált, az élelmiszerek között pedig egyenesen csökkent az áremelkedés májusig.

Az EKB frissített előrejelzése szerint a harmonizált fogyasztóiár-indexszel (HICP) mért euróövezeti infláció 2026 harmadik és negyedik negyedévében érheti el a csúcspontját 3,4 százalékon, amit elsősorban a nyersolajárak üzemanyagárakba történő gyors begyűrűzése magyaráz.

Éves szinten a fogyasztóiár-index a tavalyi 2,1 százalékról idén 3,0 százalékra ugrik, majd 2027-ben 2,3 százalékra, 2028-ban pedig 2,0 százalékra mérséklődik.

A márciusi prognózishoz képest 2026-ra 0,4 százalékpontos, 2027-re pedig 0,3 százalékpontos felfelé módosítást hajtottak végre, főként a magasabb energia- és élelmiszerárak következtében.

Az előrejelzésekből kiderül, hogy az euróövezeti energiainfláció a határidős olajárak alapján 2027-ben negatív tartományba fordulhat, majd 2028-ban az Európai Unió második kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS2) bevezetése miatt ismét emelkedésnek indul. Ugyanakkor az energiaársokk fokozatosan begyűrűzik a nem energetikai termékek körébe is, így az energia- és élelmiszerárak kiszűrésével számolt maginfláció 2027 elején 2,7 százalékon tetőzhet.

Az euróövezeti infláció várható alakulása az EKB alapforgatókönyve szerint. A teljes inflációt a sötétkék színű folytonos vonal, míg az energiaipari termékek inflációs hozzájárulását a piros, az élelmiszerekét a zöld, az ipari termékekét a sárga, a szolgáltatásokét pedig a világoskék oszlopok jelölik. Forrás: ECB Staff Projections.

Az EKB szakértői ugyanakkor arra számítanak, hogy a közvetett és a másodkörös hatások mérsékeltebbek lesznek a 2021 és 2024 közötti inflációs hullámhoz képest, mivel a gyengébb belső kereslet, az euró erősödése és a kínai importverseny egyaránt fékezi az áremelkedés tovagyűrűzését.

Frissültek az alternatív forgatókönyvek is

Az előrejelzéseket a közel-keleti konfliktus alakulásától függően három alternatív forgatókönyv egészíti ki.

Ezen forgatókönyvek a közel-keleti háború által okozott energiaellátási sokk hatásait hivatott becsülni pár lehetséges forgatókönyv alapján. Mivel a világgazdaság továbbra is nagyon érzékeny az energiaellátásra és -árakra, az EKB stábja az árak lehetséges alakulása mentén vázolta fel a forgatókönyveket. Ahogy azt Christine Lagarde is megerősítette a június 11-i kamatdöntésen, a szcenáriók tartalma nem változott, az előrejelzés azonban a teljesség kedvéért kiegészült egy enyhébb (milder) eshetőséggel, amely az energiaárak normalizációjának és az inflációs-, valamint növekedési hatások gyors lecsengését feltételezi.

Az olaj- és gázárak alakulása az EKB alternatív forgatókönyveiben. A sötétkék vonal az alapforgatókönyvet jelöli, míg a világoszöld az "enyhébb" (milder), a sárga a "kedvezőtlen" (adverse), a piros vonal pedig a "súlyos" (adverse) szcenáriót jelöli. Forrás: ECB Staff Projections.

Az "enyhébb" (milder) változatban az olajárak gyorsabban normalizálódnak, így az infláció a 2027 és 2028 közötti időszakban a 2 százalékos cél alá süllyed, a gazdasági növekedés pedig a vártnál korábban élénkül meg. A "kedvezőtlen" (adverse) forgatókönyv tartósan magasabb energiaárakkal számol, aminek következtében az infláció 2027-ben 3,0 százalékon ragadhat, a GDP-bővülés pedig 0,9 százalékra lassulhat. A "súlyos" (severe) forgatókönyv szerint - amelyben a kőolaj ára hordónként 166 dollárra, a földgázé pedig megawattóránként 98 euróra emelkedik - a fogyasztóiár-index 2027-ben 6,3 százalékra ugrik, a GDP-növekedés pedig 0,4 százalékra esik vissza, miközben 2026 második felében akár negyedéves bázisú gazdasági visszaesés is bekövetkezhet.

Az euróövezeti reál GDP-növekedés várható alakulása az EKB alternatív forgatókönyveiben. A sötétkék vonal az alapforgatókönyvet jelöli, míg a világoszöld az "enyhébb" (milder), a sárga a "kedvezőtlen" (adverse), a piros vonal pedig a "súlyos" (adverse) szcenáriót jelöli. A kilátások változását a lila vonallal jelölt márciusi alapforgatókönyv pályája segíti. Forrás: ECB Staff Projections.

Az euróövezeti HICP-infláció (balra) és HICP-maginfláció (jobbra) várható alakulása az EKB alternatív forgatókönyveiben. A sötétkék vonal az alapforgatókönyvet jelöli, míg a világoszöld az "enyhébb" (milder), a sárga a "kedvezőtlen" (adverse), a piros vonal pedig a "súlyos" (adverse) szcenáriót jelöli. A kilátások változását a lila vonallal jelölt márciusi alapforgatókönyv pályája segíti. Forrás: ECB Staff Projections.

A forgatókönyvek megismerése után jogosan adódhat a kérdés, hogy az euróövezet gazdasága eddig melyik pályán is megy végig, Lagarde június 11-i sajtótájékoztatója alapján

a jegybank eddig a közepesen negatív, "kedvezőtlen" (adverse) forgatókönyv mellett tette le a voksát.

Az EKB elnökének szavai alapján ezt a következtetést egyelőre az energiaárak alakulása, a direkt inflációs hatások alakulása és a monetáris politikai válasz egyaránt alátámasztja.

Az EKB június 11-i szcenárióelemzésének eredményei az iráni háború gazdasági hatásaival kapcsolatban (minden mutató százalék) Gazdasági mutató Év 2026. márciusi alapforgatókönyv 2026. júniusi előrejelzések (alapforgatókönyv és alternatív forgatókönyvek) Alapforgatókönyv Enyhébb (milder) forgatókönyv Kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv Súlyos (severe) forgatókönyv Éves reál GDP-növekedés 2026 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 2027 1,3 1,2 1,4 0,9 0,4 2028 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 Éves infláció (HICP) 2026 2,6 3,0 2,9 3,3 4,0 2027 2,0 2,3 1,8 3,0 5,3 2028 2,1 2,0 1,8 2,3 3,0 Éves maginfláció (HICP) 2026 2,3 2,5 2,4 2,5 2,5 2027 2,2 2,5 2,3 2,7 3,8 2028 2,1 2,0 2,1 2,3 2,9 Forrás: EKB, Portfolio

Az EKB szakértői két további érzékenységvizsgálatot is elvégeztek a legsúlyosabb forgatókönyv keretein belül.

Az Öböl-térségből származó nyers- és finomított kőolajexport kiesése esetén az euróövezet energiakínálata 3 százalékkal csökkenne, ami 2026-ban és 2027-ben is mintegy 0,3 százalékpontos GDP-veszteséget okozna.

Másodsorban a kerozin súlyos hiánya és a légi szállítás 50 százalékos visszaesése további 0,1 százalékpontos növekedési kiesést és 0,2 százalékpontos többletinflációt eredményezne 2027-ben.

Fontos megjegyezni, hogy az alternatív szcenáriók és érzékenységi elemzések egyike sem számol olyan monetáris vagy költségvetési politikai ellenlépésekkel, amelyek a valóságban tompíthatnák ezeket a kedvezőtlen hatásokat.

Az EKB június 11-i szcenárióelemzésének feltételrendszere az iráni háború gazdasági hatásaival kapcsolatban Alapforgatókönyv Enyhébb (milder) forgatókönyv Kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv Súlyos (severe) forgatókönyv Energiaárak várható alakulása Az alapforgatókönyv technikai feltételezései alapján. Az energiaárak a piac által implikált valószínűségi eloszlások 25. percentilisét követik. Az energiaárak a piac által implikált valószínűségi eloszlások 75. percentilisét követik. Az energiaárak a piac által implikált valószínűségi eloszlások 95. percentilisét követik. Bizonytalansági szint A megfigyelt VIX-index alapján (a május 21-én kezdőd korrekcióig). Ugyanaz, mint az alapforgatókönyv esetén. 10 pontos növekedés a VIX-indexben 2026 őszéig, utána gyors normalizáció. 14 pontos növekedés a VIX-indexben, amely 2027 végéig jelentősen magasabb marad a 2025. 4. negyedévében látott értéknél. Közvetett és másodkörös hatások Korlátozott felfelé módosítás az energiasokk standard érzékenységi paramétereihez képest. Ugyanaz, mint az alapforgatókönyv esetén. Skálázott érzékenységi mutatók a standard és a 2021-2024-es időszakban tapasztalt adatok között. Skálázott érzékenységi mutatók a 2021-2024-es időszakban tapasztalt adatok és kiegészítő modellek eredményei alapján, a "Kedvezőtlen (adverse)" forgatókönyvnél erőteljesebb hatással. Fiskális és monetáris politikai reakció A rövid távú kamatlábak a technikai feltételezéseket követik. Az elemzés csak a jogszabályban rögzített vagy bejelentett, illetve pontosan meghatározott fiskális politikákat tükrözi. Ugyanaz, mint az alapforgatókönyv esetén. Ugyanaz, mint az alapforgatókönyv esetén. Ugyanaz, mint az alapforgatókönyv esetén. Forrás: EKB, Portfolio

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