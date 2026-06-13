Orbán Viktort szombaton 729 szavazattal újraválasztották a Fidesz elnökének a párt 32. tisztújító kongresszusán, ahol a négy alelnököt is megválasztották: Gál Kingát, Bóka Jánost, Gyopáros Alpárt és Kreicsi Bálintot. A Jobbik szintén megtartotta tisztújítását, Adorján Bélát erősítették meg az elnöki posztján újabb két évre. A DK-ban Varjú Lászlót választották elnökké, miután április 12-én Dobrev Klára és a teljes elnökség lemondott.

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32., tisztújító kongresszusán, Budapesten; a négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint lett.

Orbán Viktort - aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt - titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre.

Orbán Viktor 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, legutóbb a 2023 novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek.

A kongresszus megválasztotta a Fidesz négy alelnökét is: Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselőt újraválasztották, a három másik alelnök pedig Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, a Fidesz frakcióvezető-helyettese és Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere lett, akik Kubatov Gábort, Németh Szilárdot és Kósa Lajost váltják a tisztségben.

Adorján Béla a Jobbik elnöke

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre. A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyüs Attila lettek – tették hozzá.

Adorján Béla beszédében elmondta, hogy az elmúlt két év eredményei – hogy az ország minden részében ott van a Jobbik; hogy 104 választókerületben tudott jelöltet állítani; továbbá hogy aktivisták és tagok tértek vissza a párthoz - bizonyították, hogy az irány, amelyet a most leköszönő elnökség kitűzött, helyes volt. A Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a közéletben a magyar emberek képviseletében - szögezték le a közleményben.

A Jobbik pártként 2003-ban jelent meg a politikai térben, amikor létrehozása után négy évvel párttá alakult a Jobboldali Ifjúsági Közösség (Jobbik). Először a 2006-os választásokon indultak, a Magyar Igazság és Élet Pártjával (MIÉP) közösen, és a voksok 2,2 százalékát szerezték meg. Négy évvel később önállóan, a szavazatok 16 és fél százalékával jutottak az Országgyűlésbe, majd 2014-ben és 2018-ban is 20 százalék körüli listás eredményt értek el.

Négy éve az ellenzéki pártszövetség tagjaként mérettették meg magukat; 10 helyet szereztek a 199 tagú törvényhozásban. Tavaly az európai parlamenti választáson a szavazók egy százaléka támogatta a Jobbikot, amelynek idén, az országgyűlési választáson már országos listát sem sikerült állítani elegendő egyéni jelölt hiányában.

Varjú László a DK elnöke

Varjú Lászlót választották a DK elnökévé; emellett a párt kongresszusa szombaton megválasztotta az alelnököket és az elnökségi tagokat. A DK alelnöke lett Bakai-Nagy Zita, Bakk István, Kenéz István és Székely Dániel.

Elnökségi tagj lett Glázer Tímea, Kertész Éva, Szarkándiné Jerszi Katalin, Hrabovszki László, Nagy Richárd György, Nagy Szabolcs és Zsíros Alexander Zsombor - írták.

A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége - közölték. Az áprilisi országgyűlési választáson a DK az összes listás szavazat 1,1 százalékát szerezte meg, alig több mint 70 ezer voksot kapott.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán