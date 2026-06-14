A kétharmad csapdájába került Magyarország – Így lehetne 36 év után végleg lezárni a rendszerváltást

Magyarországon a rendszerváltás után azért építettek erős közjogi fékeket a hatalom köré, hogy senki ne foglalhassa el egyedül az államot. Harmincöt évvel később mégis az látszik: a kétharmad, a hosszú intézményi mandátumok és a függetlennek szánt intézmények egy része nemcsak korlátozni, hanem bebetonozni is képes a politikai hatalmat. A Fidesz 2010 utáni alkotmányozása megmutatta, hogyan válhat a kivételes felhatalmazás tartós kormányzati technikává. Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogyan alakult ki ez a csapda, milyen szerepe volt benne az Alkotmánybíróság, az ügyészség, az Állami Számvevőszék és a bírósági rendszer átalakításának, és milyen intézményi garanciák kellenének ahhoz, hogy a következő kétharmad ne újraírja, hanem végre lezárja a rendszerváltást.

Az 1990-es rendszerváltás alkotmányos berendezkedése alapvetően félelemből és bizalmatlanságból született: az új pártok komolyan tartottak attól, hogy az állampárt győzelme esetén elindul egy visszarendeződési folyamat, amely érinti az államapparátust, a médiát, a fegyveres testületek és a gazdasági erőforrások ellenőrzését is. A korlátlan hatalom újbóli kialakulását elkerülendő, az Ellenzéki Kerekasztal és az állampárti oldal közötti Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon igyekeztek bebiztosítani azt, hogy senki ne tudja egyedül elfoglalni az államot.

Így jött létre a sok kétharmados (alkotmányerejű) törvény, az erős alkotmányos kontroll, a köztársasági elnökhöz delegált kinevezési jogkörök, és itt született meg az erős Alkotmánybíróság gondolata.

Az első szabad választást megnyerő Magyar Demokrata Fórum gyorsan szembesült azzal, hogy nemhogy gyors kormányzásra, de valójában zavartalan kormányzásra sem készülhet. Az egyszerű többség mellett a kormánypárt lényegében képtelen lett volna végrehajtani a programját. Ennek árnyékában született az Antall-Tölgyessy paktum, amely egyrészt szűkítette a kétharmados törvények körét, másrészt a miniszterelnök megerősítése érdekében bevezette a konstruktív bizalmatlansági indítványt (KBI), amely szerint a miniszterelnököt csak úgy lehet leváltani, ha az Országgyűlés egyidejűleg új kormányfőt is választ.

A korai Alkotmánybíróság azért kapott rendkívül nagy szerepet, mert az alkotmányos átmenet nem egy teljesen új, népszavazással megerősített alkotmányra épült, hanem a meglévő, 1949-es alkotmány radikális átírására. Az Alkotmánybíróság - mint a törvényhozás fölött álló jogállami mérce - széles normakontrollt gyakorolhatott, és az actio popularis révén gyakorlatilag bárki kezdeményezhette egy jogszabály alkotmányossági vizsgálatát. A Sólyom László vezette első testület ezt a felhatalmazást aktivista módon használta: az alkotmány szövegének hézagait alapjogi elvekkel, emberi méltósággal, jogállamisággal és az úgynevezett „láthatatlan alkotmány” gondolatával töltötte ki.

Erős kormány, erős ellensúlyokkal?

A rendszerváltás utáni magyar közjogi rendszer egy kormányozható, de alapvetően korlátozott hatalmú államot épített. A KBI-vel megerősített, valamint a többségi irányba eltolt, de alapvetően vegyes választási rendszer szinte mindig biztosította az abszolút többséget a kormányra kerülő pártnak, vagy pártkoalíciónak. Mivel a kormány a parlament bizalmától függött, ráadásul az 1990-es évek végére a pártfegyelem is megerősödött, így az Országgyűlés egyre kevésbé volt ellensúlya a kormánynak.

Ezért kaptak különösen nagy jelentőséget a parlamenten kívüli vagy attól részben független intézményi fékek: az Alkotmánybíróság, az ombudsmanok, a bíróságok, az ügyészség, az Állami Számvevőszék, a köztársasági elnök, valamint a média- és választási intézmények.

Ezeknek az volt a feladatuk, hogy a demokratikusan megválasztott többség se gyakorolhasson korlátlan hatalmat.

Az Alkotmánybíróság erejét jól mutatta a Bokros-csomag ügye is: a testület több, családtámogatásokat és anyasági ellátásokat érintő megszorítást alkotmányellenesnek talált. Nem azt mondta ki, hogy a kormány nem alakíthatja át a szociális rendszert, hanem azt, hogy a már folyamatban lévő, rövid időtartamú ellátásokat — például a terhességi-gyermekágyi segélyt, GYED-et, GYES-t vagy GYET-et — nem lehet a jogbiztonságot és a szerzett jogokat sértve, egyik napról a másikra visszavágni.

A rendszer gyengesége volt ugyanakkor, hogy az alkotmányos szerkezet feltételezte: a kétharmad ritka kivétel marad, amely nagy alkotmányos kérdésekben konszenzust vagy legalábbis széles társadalmi-politikai támogatottságot vindikál. A fontos intézmények élére konszenzussal választanak vezetőket, az alkotmányozó parlamenti többséget élvező kormánypártok pedig nem próbálják meg saját hosszú távú politikai érdekeik szerint átírni a játékszabályokat.

A politikai rendszer polarizációja ugyanakkor pont azt eredményezte, amire valószínűleg az 1990-es években a kerekasztalnál ülő emberek nem gondoltak: az egyik tömb látványos összeomlása pillanatok alatt alkotmányozó többséget volt képes teremteni a következő választáson győztes oldalnak. A figyelmeztető jelek ott voltak: a 2010-ig tartó időszakban hat választásból kettő eredményezett kétharmados felhatalmazást, az 1994-es MSZP-SZDSZ koalíció, valamint 2010-ben a Fidesz-KDNP vehette kézbe az alkotmányozási jogköröket.

Hogyan csináljunk alapállapotot a kivételes felhatalmazásból?

Ma már azt látjuk: a Fidesz rekordgyorsaságú, a szélesebb társadalmi egyeztetést nélkülöző alkotmányozása olyan helyzetet teremtett, ahol a korábbi kivétel lényegében kormányzati alapállapottá vált. Bár a választási rendszer átalakítása, a többségi felhatalmazás túlzott arányú megerősítése már önmagában elegendő volt a kétharmad alapállapottá tételéhez, és ezzel átvitt értelemben a fékek és ellensúlyok kiüresítéséhez,

utóbbit konkrét törvényhozással is elősegítették.

A 2011 utáni választási rendszer egyértelműen többségi irányba tolódott: kisebb lett a parlament, ennek ellenére mégis nagyobb lett az egyéni körzetek súlya. Megszűnt a második forduló, amely segítette az ideológiailag közelebb álló pártok visszaléptetés-alkudozását. Nem mellesleg megjelent a győzteskompenzáció, amely a legerősebb párt mandátumarányát tovább növeli. Így a rendszer a szavazataránynál jóval nagyobb parlamenti többséget tud előállítani: a vt. elfogadása utáni négy országgyűlési választásból négy kétharmadot eredményezett — 2014-ben, 2018-ban, 2022-ben és 2026-ban is.

A választási rendszeren túl átalakultak a független intézmények személyi és hatásköri keretei, és számos szakpolitikai kérdést sarkalatos törvényekbe emeltek. A kormánytöbbség úgy tudta átalakítani és részben kiüresíteni a rendszert, hogy közben formálisan a jogszabályok között maradt: törvényeket fogadott el, alkotmányt módosított, intézményeket szervezett át. A kormányzó többségi akarat egyre kevésbé ütközött valódi intézményi ellenállásba.

A fékek és ellensúlyok kiüresítése

Az Alkotmánybíróság átalakítása: az ellensúlyból kapuőr lett

A törvényhozással szemben is fellépni képes Alkotmánybíróság 2010 után több irányból is szűkebb pályára került: először a költségvetési és adóügyi törvények esetében csökkent a mozgástere. A közvetlen kiváltó ügy a 98 százalékos különadó volt: a kormány a magas összegű végkielégítéseket elkobzó hatású adóval, ráadásul visszamenőlegesen sújtotta volna. Az AB ezt megsemmisítette, mire a kormánytöbbség korlátozta a testület hatáskörét: amíg az államadósság meghaladja a GDP 50 százalékát, az AB a költségvetési és adóügyi törvényeket csak néhány kiemelt alapjog sérelme esetén semmisítheti meg. Mivel Magyarország államadóssága 1990 után lényegében soha nem ment 50 százalék alá, az átmenetinek tűnő korlát tartós szabállyá vált. Másrészt átalakult a hozzáférés rendszere is: megszűnt a bárki által indítható utólagos normakontroll, és a hangsúly az alkotmányjogi panaszra került át.

Az Alkotmánybíróság személyi függetlenségét több szabály együttes módosításával gyengítették. Egyfelől átalakították a jelölési rendszert: a korábbi jelölőbizottságban egyenlő létszámban voltak jelen a frakciók, ezt módosították a parlamenti erőviszonyoknak megfelelő bizottságra. Így a kétharmados Fidesz-KDNP pártszövetségnek nem kellett egyeztetni a bírák személyéről. Ezt követően a testület létszámát 11-ről 15 főre emelték, ami lehetővé tette több új bíró gyors megválasztását, ami a testület felhigításával járt. Végül az elnökválasztást is kivették az AB kezéből: a testület elnökét immár nem a bírák választják maguk közül, hanem az Országgyűlés.

Mindezek együtt nem megszüntették, hanem jelentősen átformálták az Alkotmánybíróság szerepét:

a korábbi erős ellensúlyból jóval óvatosabb, szűkebbmozgásterű intézmény lett.

Legfőbb Ügyészség

A Fidesz nem élt olyan konkrét beavatkozásokkal az ügyészség esetén, mint az AB-nál, de elérte, hogy a legfőbb ügyészi pozíciót hosszabb, nehezebben leváltható és politikailag tartósabb tisztséggé tette. 2010-ben a mandátum hosszát hat évről kilenc évre emelték, a megválasztást kétharmadhoz kötötték, és bevezették azt a logikát, hogy ha a megbízatása lejár, de nincs új kétharmados megállapodás az utódról, akkor a hivatalban lévő legfőbb ügyész tovább gyakorolhatja jogköreit az új legfőbb ügyész hivatalba lépéséig.

Vagyis egy kétharmaddal megválasztott vezető egy későbbi egyszerű többségű kormánnyal szemben is a helyén maradhat,

még a mandátum lejártát követően is.

Kúria

A fékek és ellensúlyok lebontása esetében nem lehet megkerülni Baka András ügyét. A Legfelsőbb Bíróság egykori elnökének mandátuma 2015-ig szólt, de miután bírálta a bírósági reformokat, a Fidesz egész egyszerűen (élve kétharmados felhatalmazásával) átnevezte az intézményt. Az átnevezéshez kapcsolt jogszabályok segítségével pedig Baka András elnöki mandátumának idő előtti megszűnését is elérték.

A szervezeti átalakítás másik nagy eleme az volt, hogy szétválasztották a Kúria szakmai csúcsszerepét és a bírósági igazgatás központi irányítását. A korábbi Országos Igazságszolgáltatási Tanács helyére létrejött az Országos Bírósági Hivatal, amelynek elnöke nagyon erős igazgatási jogosítványokat kapott: szerepe lett a bírósági felsővezetők kinevezésében, a bírói kinevezések előkészítésében, a bíróságok igazgatásában és költségvetési irányításában. Az OBH első elnöke Handó Tünde (Szájer József felesége) lett, a Kúria első új elnöke pedig Darák Péter, mindkét poszt kilencéves mandátumot kapott.

Állami Számvevőszék: amikor az ellenőrzés politikai fegyverré válik

Az Állami Számvevőszék szerepe első látásra technikai: ellenőrzi a közpénzek felhasználását, az állami vagyon kezelését, az államháztartás gazdálkodását és a pártok pénzügyeit. Valójában azonban az ÁSZ az egyik legfontosabb intézményi eszköz lehetne a korrupciós visszaélések feltárására, mert ott kellene közbelépnie, ahol a politikai hatalom pénzzé, közbeszerzéssé, állami támogatássá vagy kampányfinanszírozássá válik.

Az intézmény elfoglalása és a kormányzati hatalom ellenőrzésének kiüresítése 2010 után alapvetően három fő pilléren keresztül valósult meg: a vezetői pozíciók politikai alapú feltöltésével, a törvényi keretek radikális átírásával, valamint később a szelektívnek tartott büntetési gyakorlat bevezetésével.

A 2010 utáni átalakulás első fontos pontja volt a pozíció tartós személyi-politikai rögzítése: 2010-ben a korábbi fideszes országgyűlési képviselő Domokos László került az ÁSZ élére, majd 2022-ben Windisch Lászlót választotta meg az Országgyűlés. Az ÁSZ-elnök mandátuma ráadásul jól illeszkedik a bebetonozás logikájába: tizenkét évre szól, újraválasztható, és ha az Országgyűlés nem választ utódot, a hivatalban lévő elnök a megbízatása lejárta után is a helyén marad.

Fontos különbséget tenni a pártpolitikai múlt és az intézményi szerepfelfogás között. Önmagában nem példátlan, hogy egy fontos közjogi tisztségre korábbi politikai szereplőt választanak (Göncz Árpád az SZDSZ fővárosi listavezetője volt, mielőtt köztársasági elnök lett, Szili Katalin pedig MSZP-s házelnökként volt az MSZP államfőjelöltje). A kérdés inkább az, hogy hivatalba lépése után képes-e elszakadni korábbi politikai kötődéseitől. Egy független intézmény vezetőjénél nem pusztán az számít, honnan érkezett, hanem az is, hogy döntéseivel erősíti vagy rombolja-e az intézmény pártatlanságába vetett bizalmat.

Ennek fontos, mai példája Varga Mihály, korábbi fideszes pénzügyminiszter, jelenlegi MNB-elnök esete, aki úgy tűnik képes és hajlandó együttműködni a Tisza-kormányzattal. Ehhez a "szükséges megbékéléshez" a nyilvánvaló gazdasági kockázatokon túl hozzájárulhatott az is, hogy a Matolcsy-féle MNB-ügy kivizsgálását már április 12-e előtt megkezdte az új jegybanki vezetőség.

Ugyanakkor ezért válhatott vitatottá például Polt Péter, Handó Tünde, vagy korábban Domokos László szerepe is, nem a korábbi kötődéseik, hanem az általuk vezetett intézmények működéséről kialakult közbizalmi vita miatt.

A törvényi keretek átírásának egyik legvitatottabb eleme, hogy a 2011. évi LXVI. törvény szerint az ÁSZ jelentései, megállapításai és következtetései bíróság vagy más hatóság előtt nem támadhatók meg. Ez különösen akkor problémás, ha az ÁSZ megállapításaiból pénzügyi jogkövetkezmények - például állami támogatás csökkentése vagy visszafizetési kötelezettség - keletkeznek. Ilyenkor a közpénzügyi ellenőrzés olyan hatósági súlyú következményekkel járhat, amelyek mögött nincs valódi, érdemi bírósági kontroll.

Az ÁSZ működését - különösen Domokos László elnöksége idején - gyakran érte kritika a szelektívnek tartott ellenőrzési és szankcionálási gyakorlat miatt. Az ellenzéki pártokkal szemben több alkalommal születtek súlyos, akár százmilliós nagyságrendű pénzügyi következményekkel járó megállapítások, miközben a kormánypárti kampányfinanszírozási gyakorlat, a kormányzati háttérkampányok és a kamupártok ügyeinek hasonló szigorú vizsgálatát rendszeresen számon kérték az intézményen.

Az ÁSZ esetében a bebetonozásnak van egy sajátos intézményi oldala is. Az ÁSZ elnöke nemcsak ellenőrzési jelentéseket készít, hanem tagja a Költségvetési Tanácsnak is, amelynek előzetes hozzájárulása szükséges a központi költségvetés elfogadásához. Vagyis egy kétharmaddal megválasztott ÁSZ-elnök nemcsak utólag ellenőrzi a közpénzek felhasználását, hanem közvetve a mindenkori kormány költségvetési mozgásterére is hatással lehet.

Az Alkotmánybíróság, az ügyészség, a bírósági igazgatás és az Állami Számvevőszék példája ugyanarra a mintára mutat rá: a kétharmad nemcsak szabályokat írhat át, hanem hosszú mandátumokon, személyi döntéseken és ellenőrzési jogosítványokon keresztül

a következő ciklusok politikai mozgásterét is korlátozni kívánja.

A Tisza-kormány dilemmája: lehet-e kétharmaddal önkorlátozni?

A jelenlegi rendszer problémája nemcsak az, hogy egy választási győzelemből könnyen alkotmányozó többség lesz, hanem az is, hogy ez a többség hosszú évekre szóló személyi döntéseket hozhat. A kulcspozíciók betöltői jellemzően 9, az alkotmánybírák 12 évre kapnak mandátumot, és több esetben a lejárt mandátum is tovább él az utód megválasztásáig. Ez a bebetonozás lényege: a kétharmad nemcsak szabályokat alkot, hanem olyan személyi örökséget hagy maga után, amelyet egy későbbi egyszerű többség már nem tud megváltoztatni.

A jogállami fordulatot ígérő új kormány legnagyobb dilemmája, hogy ugyanazzal a kétharmados eszközzel kellene helyreállítania a korlátozott hatalom rendszerét, amellyel korábban a hatalomkoncentráció kiépült.

Egy valódi jogállami korrekció esetén nem elég új embereket kinevezni a régi emberek helyére, olyan szabályokat kellene alkotni, amelyek a következő kormányt, sőt, a jelenlegit is korlátozzák. Ennek alapja a független intézmények vezetőinek átláthatóbb, konszenzusosabb kiválasztása, az alkotmányos szabályok valódi bebetonozása (vagyis ne lehessen társadalmi vita nélkül átírni).

A helyreállításnak nem személycserékből, hanem a játékszabályok megváltoztatásából kellene állnia.

Mik lehetnek a kezdő lépések?

Az Alkotmánybíróság esetében megfontolandó annak helyreállítása, hogy a testület valódi alkotmányos ellensúly legyen. Ehhez vissza kellene adni a költségvetési és adóügyi törvények érdemi felülvizsgálatának lehetőségét. Újra kellene gondolni az alkotmánybírók jelölését is: a jelenlegi rendszer helyett olyan megoldás kellene, amelyben a kormánytöbbség nem tud egyedül, ellenzéki és szakmai kontroll nélkül bírákat választani. Vissza kell adni a testület belső autonómiáját is - például azzal, hogy az elnököt ismét maguk az alkotmánybírák válasszák.

A cél az lenne, hogy az Alkotmánybíróság ne a mindenkori kétharmad alkotmányos pecsétje legyen, hanem az a fórum, amely a kétharmadnak is képes nemet mondani.

Az ügyészség esetében a fő kérdés az, hogyan lehet egyszerre megőrizni a kormánytól való függetlenséget és megteremteni az elszámoltathatóságot. Ennek keretében megfontolás tárgya lehet a legfőbb ügyészi mandátum hossza és az újraválaszthatóság kérdése. A meghosszabbított hivatalban maradás csak olyan esetben elfogadható, ha az ügyész kiválasztásában széles körű egyeztetésen alapuló konszenzusos döntés született. Az ügyészi különállást erősíthetné egy ügyészi tanács létrehozása,

vagy a jelölés, illetve a megválasztás részleges átadása a szakmai önigazgatásnak.

A Kúria és a bírósági rendszer esetében a helyreállításnak abból kellene kiindulnia, hogy a bírói függetlenség nemcsak az egyes bíró ítélkezési szabadságát jelenti, hanem a bírósági igazgatás politikamentességét is. Baka András ügye megmutatta, hogyan lehet szervezeti reformnak álcázva személyi következményeket előidézni: ezért a jövőben különösen erős garanciák kellenek arra, hogy bírósági vezetők mandátumát ne lehessen politikai okból, intézményi átszervezésre hivatkozva idő előtt megszüntetni. Újra kellene gondolni az OBH elnökének jogosítványait, erősíteni az Országos Bírói Tanács érdemi ellenőrző szerepét, átláthatóvá tenni a vezetői pályázatokat és az ügyelosztási rendet. A Kúria elnökének kiválasztásánál szintén a szakmai legitimációt kellene előtérbe helyezni: ne lehessen a bírói kar bizalma nélkül, politikai többségi akarattal tartósan átformálni a bírósági csúcsintézményt.

Az Állami Számvevőszék esetében a cél az lenne, hogy a közpénzek ellenőrzése ne politikai fegyver, hanem valódi független kontroll legyen. Ehhez újra kellene gondolni az elnök kiválasztását, a tizenkét éves mandátumot, az újraválaszthatóságot és a lejárt mandátum továbbélését is. Indokolt lenne erősebb szakmai jelölési rendszer, szélesebb parlamenti konszenzus, hosszabb politikai „lehűlési idő” azoknál, akik korábban párt- vagy kormányzati tisztséget viseltek, valamint az alelnökök kinevezésének kivétele az elnök kizárólagos kezéből.

Az is megfontolandó, hogy indokolt-e az ÁSZ elnökének automatikus tagsága abban a Költségvetési Tanácsban, amelynek előzetes hozzájárulása szükséges a központi költségvetés elfogadásához. Ha ez a tagság megmarad, akkor is világosabban kellene szabályozni, hogy a Tanács csak szűken meghatározott, alkotmányos kockázatok esetén akadályozhassa a költségvetés elfogadását.

A pártfinanszírozási és kampánypénzügyi ellenőrzéseknél külön garancia kellene az azonos mércére: ugyanazt a szigort kellene alkalmazni az ellenzéki pártok kampányköltéseinél, a kormánypárti háttérkampányoknál és a kamupártok gyanús finanszírozási ügyeinél is.

Talán az egyik legfontosabb lépés az lenne, hogy az ÁSZ megállapításai visszakerüljenek az érdemi bírósági kontroll körébe: minden olyan döntésnél, amely pénzügyi szankcióhoz, visszafizetési kötelezettséghez vagy állami támogatás megvonásához vezethet, biztosítani kellene a független bírói felülvizsgálatot.

Az ÁSZ akkor töltené be Jogállami kritériumoknak megfelelő szerepét, ha nem a politikai verseny egyik szereplőjeként, hanem a közpénzek pártatlan őreként működne.

Stabilitás: hogyan lehetne lezárni végleg a rendszerváltást?

A magyar közjogi rendszer stabilizálásának első és legfontosabb feltétele, hogy a választási győzelem ne alakulhasson automatikusan alkotmányozó túlhatalommá. Ma a rendszer egyik legnagyobb kockázata, hogy egy erős, de nem alkotmányozó társadalmi támogatottságú politikai győzelem is kétharmados parlamenti többséget eredményezhet. Ezért a stabilizálás nem kezdődhet mással, mint a választási rendszer arányosabbá tételével: az egyéni körzetek túlsúlyának mérséklésével, a győzteskompenzáció megszüntetésével vagy korlátozásával, a választókerületek pártpolitikai torzításoktól mentes újrarajzolásával, és olyan mandátumelosztási szabályokkal, amelyek jobban követik a tényleges szavazatarányokat. A cél nem az, hogy valamelyik oldal ne nyerhessen választást, hanem az, hogy ne lehessen 45–50 százalék körüli politikai támogatottságból alkotmányozó hatalmat előállítani.

A második garancia az alkotmánymódosítás eljárásának nehezítése lehetne. A magyar rendszerben a kétharmad túl közvetlen: ha egy parlamenti többség megvan, akár egyetlen cikluson belül is átírhatja az alkotmányos alapokat. Ezt ellensúlyozhatná, ha bizonyos tárgykörökben - például a választási rendszer, az Alkotmánybíróság, a bíróságok, az ügyészség, a médiarendszer vagy az alapjogok védelme esetében - az alkotmánymódosításhoz nemcsak egy parlamenti kétharmad kellene, hanem a következő Országgyűlés megerősítő döntése is (pl. Norvégia, Svédország, Belgium). Ugyanezt a célt szolgálná, ha az alkotmányozó többséget nem kizárólag mandátumarányban, hanem valamilyen módon társadalmi támogatottságban is mérnék: például meghatározott országos listás szavazatarányhoz, megerősítő népszavazáshoz vagy - merészebb megoldásként - egy, kizárólag alkotmányozási szerepkört betöltő második kamara (felsőház) jóváhagyásához kötnék. A lényeg minden esetben ugyanaz:

az alkotmányozás ne pillanatnyi parlamenti erőfölényből, hanem tartós és szélesebb társadalmi felhatalmazásból következzen.

Harmadik eszközként szóba jöhetnek az úgynevezett örök változtathatatlansági klauzulák, vagyis olyan alkotmányos rendelkezések, amelyeket még minősített többséggel sem lehetne eltörölni. Ilyen védelem alá kerülhetne például a többpártrendszer, a szabad és tisztességes választás, a bírói függetlenség, az alapvető jogok lényege, az emberi méltóság, a hatalmi ágak elválasztása vagy Magyarország köztársasági államformája. Ezzel azonban óvatosan kell bánni: ha túl sok mindent teszünk „örökkévalóvá”, akkor az alkotmány megmerevedik, és a jövő demokratikus többségeinek mozgástere indokolatlanul beszűkül. Ezért a változtathatatlansági klauzuláknak nem konkrét szakpolitikákat kellene védeniük, hanem csak a demokratikus jogállam legbelső magját.

Negyedik garancia lehetne az alkotmányozás lassítása és nyilvánossá tétele, valamint az előzetes alkotmányossági kontroll kötelezővé tétele. Ma az egyik fő probléma nemcsak az, hogy mit lehet módosítani, hanem az is, milyen gyorsan és milyen kevés társadalmi vita után. Be lehetne vezetni kötelező várakozási időt az alkotmánymódosítás benyújtása és elfogadása között, több olvasatot, kötelező szakmai véleményezést és társadalmi konzultációt. Kiegészítő intézkedésként megfontolandó annak lehetősége is, hogy minden alkotmánymódosítást még elfogadás előtt vizsgálhatna az Alkotmánybíróság abból a szempontból, hogy nem sérti-e az alkotmány változtathatatlan magját, az alapjogok lényeges tartalmát vagy az alkotmányozási eljárás szabályait. Ez nem politikai vétójogot adna a testületnek, hanem jogi kontrollt az alkotmányozó többség felett is.

Ötödik elemként rendezni kellene a hosszú intézményi mandátumok problémáját. A független intézmények vezetőinek választási ciklusokon túlnyúló mandátuma önmagában indokolható: egy alkotmánybíró, legfőbb ügyész, Kúria-elnök, ÁSZ-elnök vagy médiahatósági vezető ne függjön közvetlenül a négyévente változó politikai többségtől. Csakhogy ha a mandátum túl hosszú, újraválasztható, és egyetlen politikai oldal tölti fel vele az intézményeket, akkor a függetlenségből bebetonozás lesz. Ezért érdemes lenne rövidebb vagy legalább kiegyensúlyozottabb mandátumokat kialakítani, és több kulcspozíciónál megtiltani az újraválasztást. Az egyszeri, nem megújítható mandátum csökkentené azt az ösztönzőt, hogy a tisztségviselő a következő újraválasztás reményében a politikai többséghez igazodjon.

Ehhez szorosan kapcsolódik a lejárt mandátum továbbélésének problémája. Több intézménynél az a szabály vagy gyakorlat alakult ki, hogy ha a mandátum lejár, de nincs kétharmados többség az utód megválasztására, akkor a hivatalban lévő vezető az utód megválasztásáig teljes jogkörrel a helyén marad. Ez elsőre technikai válságkezelésnek tűnik, valójában azonban az előző kétharmad hatalmát hosszabbíthatja meg határozatlan időre. Ennek alternatívája az ügyvivői modell lehetne: lejárt mandátum után a vezető csak korlátozott hatáskörrel működhessen tovább, rövid átmeneti időre, vagy automatikus, előre rögzített helyettesítési rend lépjen életbe.

Így a konszenzushiány nem válhatna a régi politikai kinevezettek végtelen meghosszabbításának eszközévé.

Végül a stabilizálásnak része kellene legyen a sarkalatos törvények körének radikális szűkítése is. Nem egészséges rendszer az, ahol egy parlamenti ciklus győztese évtizedekre rögzíthet adó-, család-, oktatás-, kultúr- vagy gazdaságpolitikai döntéseket. Kétharmados védelem csak azoknál a szabályoknál indokolt, amelyek magát a demokratikus versenyt és az állam semlegességét garantálják: választási alapelvek, bírósági függetlenség, alapjogvédelem, alkotmánybíráskodás, független intézmények minimumgaranciái. A szakpolitikai döntéseket vissza kellene adni az egyszerű többségi kormányzásnak. A cél tehát kettős: ne legyen könnyű kétharmadot szerezni, és ha mégis létrejön, akkor se lehessen vele korlátlanul újraírni az államot.

Legyőzni és nem megsemmisíteni

A közjogi rendszer végső próbája nem az, hogy hány intézményt nevez függetlennek, hány helyen ír elő kétharmadot, vagy milyen ünnepélyes mondatok szerepelnek az alkotmányban. A valódi kérdés az, hogy egy kormány békésen, tisztességes versenyben leváltható-e, és a leváltás után az állam működése nem omlik-e össze. A fékek és ellensúlyok rendszere éppen azért kell, hogy a hatalomváltás ne háború, hanem normális alkotmányos esemény legyen.

Egy stabil jogállamban egy kormányváltás nem jelentheti azt, hogy másnaptól újra kell írni az egész államot. A választók leválthatják a kormányt, de ettől még működnie kell az ügyészségnek, a bíróságoknak, az Alkotmánybíróságnak, a médiának, az önkormányzatoknak és a választási intézményeknek is —

nem az előző vagy a következő hatalom kiszolgálójaként, hanem a saját szabályaik szerint.

Egy polgárnak nem azt kellene mérlegelnie, hogy melyik kormány alatt melyik ügyészség nyomoz, melyik bíróság dönt, melyik médiahatóság felügyel vagy melyik választási bizottság számolja a szavazatokat. A cél ezért nem az, hogy „a mi embereink” váltsák „az ő embereiket”, hanem az, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyek mellett egyre kevésbé számít, kik ülnek az intézmények élén.

A jogállam akkor működik, ha a kormány leváltható — és nem azért nem fél a leváltástól, mert mindent bebetonozott maga után, hanem mert bízhat abban, hogy az állami intézményrendszer őt is meg fogja védeni a jogtalan "igazságtételtől".

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert