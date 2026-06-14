Az AI-t ki kellene tiltani az iskolákból – tanácsolja a Nobel-díjas közgazdász

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Az interjú első része itt olvasható.

Szabályozási óriás, költségvetési törpe

Simon Johnson: A teremtő rombolás szemszögéből nézve ön szerint a brexit káros lépés volt? Annak ellenére, hogy az Európai Uniónak talán könnyebb döntéseket hoznia az Egyesült Királyság nélkül, amely gyakran különutas politikát folytatott, ez a fajta súrlódás az EU-n belül abból a szempontból valójában értékes lehetett, hogy ez nyomást gyakorolt az uniós intézményekre és a brüsszeli elitekre.

Philippe Aghion: Bárcsak így lett volna, de nem vagyok biztos benne, hogy így volt. Érdekes, hogy az Egyesült Királyság nem kizárólag téves okokból lépett ki az EU-ból. Az egyik panaszuk az volt, hogy az EU-ban túl nagy a bürokrácia. Ebben a kritikában van némi igazság. Gyakran mondjuk, hogy Európa szabályozási óriás és költségvetési törpe – az Egyesült Királyság frusztrációja ezt a valóságot tükrözte. A túl sok brüsszeli szabályozás megtestesítette Hayek azon nézetét, miszerint a tagállamok politikai mozgásterét a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell.

Természetesen ezt az érvet a brit politikusok saját céljaikra használták fel, és a brit közvéleményt félrevezették a brexit gazdasági következményeivel kapcsolatban. Ma az Egyesült Királyságban sokan felismerték, hogy a brexit költségei sokkal magasabbak, mint amit elhitettek velük. A brexit mégis azt a vágyat tükrözte, hogy Európa inkább segítse, mintsem akadályozza az új projektekbe fogó embereket.

Reméltem, hogy a brexit ébresztőként fog szolgálni. De az igazi ébresztő később jött, Vlagyimir Putyintól, Donald Trumptól, valamint az USA-val és Kínával szemben növekvő technológiai lemaradásból. Itt jön képbe a Draghi-jelentés, amelynek az üzenete az, hogy Európának technológiai téren fel kell zárkóznia, hogy tiszteljék. Bárcsak Európa hamarabb felismerte volna ezt a problémát.

SJ: Mit gondol az euróról? Fontos része lesz-e Európa jövőjének? Szükséges, de nem elégséges, vagy inkább csak egy mellékes szál az ön által felvázolt szélesebb körű kihívásokhoz képest?

PA: Úgy vélem, az euró jó dolog. A Covid alatt például az eurózóna képes volt közösen hitelt felvenni, és ez nagyon hasznos lépés volt.

Van erő abban, ha egy valuta erős, különösen akkor, ha ez innovációval párosul. Az USA mindkettővel rendelkezik, míg Európának erős valutája van, de nem innovál eléggé. A kettő kombinációja ad erőt és befolyást.

Az euró más szempontból is segített nekünk. Nemrégiben az Egyesült Királyság egy súlyos költségvetési és pénzügyi válság szélén állt. Európában védve vagyunk az ilyen típusú sokkoktól.

De van hátránya is az eurónak. Úgy hat, mint egy érzéstelenítő, arra ösztönözve olyan országokat, mint Franciaország, hogy halasszák el a szükséges költségvetési kiigazításokat és strukturális reformokat, mert tudjuk, hogy van eurónk, és hogy az Európai Központi Bank mögöttünk áll. Tehát ez egy kétoldalú áldás.

Az AI új kapuőrei

SJ: Ön elég sokat írt az AI-ről, akárcsak jóbarátunk és kollégánk, Daron Acemoglu. Mindketten úgy közelítették meg a kérdést, ahogy szerintem helyes: a feladatok szintjén kezdték – mit csinálnak az emberek, mit tudnak az algoritmusok –, majd onnan haladtak tovább a makrogazdasági következmények felé.

De önök ketten nagyon különböző válaszokra jutottak. Daron meglehetősen pesszimista az AI termelékenységnövekedésre gyakorolt hatásait illetően, míg ön sokkal optimistább. El tudná magyarázni közérthetően, miért látják máshogy az AI gazdasági hatásait?

PA: Úgy vélem, hogy a mesterséges intelligenciában jelentős növekedési potenciál rejlik, mert nemcsak a termékek és szolgáltatások előállításához kapcsolódó feladatokat automatizálja, hanem az ötletek előállítását is. Az AI sokkal könnyebbé teszi a régi ötletek újrakombinálását és új ötletek kidolgozását.

2025-ben megjelent tanulmányában Daron azzal érvelt, hogy a termelékenység növekedése négy tényezőtől függ: az AI-nak kitett feladatok arányától; azoknak a feladatoknak az arányától, amelyek nyereségesen automatizálhatók; a munka jövedelemből való részesedéséből; valamint a munkaerő-megtakarítás mértékétől. Simon Bunellel írt közös tanulmányunkban a termékek és szolgáltatások előállításával kapcsolatos feladatok automatizálásában megvizsgáltuk az AI szerepét. Ugyanazt a módszertant követtük, mint Daron, de az empirikus bizonyítékokat másképp értelmeztük. Becslésünk az éves teljes tényezőtermelékenység növekedésében körülbelül 0,7 százalékpontos többletet mutatott ki, míg Daron becslése 0,07 százalékpont körülit. Tehát a vita nem elvi, hanem empirikus kérdés.

Amit akkoriban egyikünk sem vett figyelembe, az az AI hatása az ötletek előállítására. Jelenleg Párizsban ezt tanulmányozzuk. Azért fontos ez, mert ezek a hatások tartósak lehetnek. Ha az AI megkönnyíti az innovációt, akkor tartósan növelheti az új ötletek születésének ütemét. Még nem számszerűsítettük teljes mértékben a hatásokat, de úgy véljük, hogy ez a tétel önmagában legalább 0,2 százalékponttal növelheti az éves növekedést.

Ami miatt kevésbé vagyok optimista, hogy kérdéses, a meglévő intézmények, különösen a versenypolitika képesek-e elég gyorsan alkalmazkodni.

Ha nem sikerül fenntartanunk a megfelelő versenyt, akkor megismétlődhet az, ami az IT-forradalom idején történt,

amikor a gyors növekedést olyan szupersztár cégek megjelenése kísérte, mint a Google, a Microsoft és az Amazon, ami végül visszafogta az új szereplők belépését.

SJ: Örülök , hogy ezt mondta, mert ez a kérdés lényegét érinti. Három vállalatot említett – a Google-t, a Microsoftot és az Amazont –, amelyek már jóval az AI megjelenése előtt erős piaci pozíciót építettek ki. De mivel elég agilisek voltak, az AI területén is domináns szereplőkké váltak.

Természetesen vannak új belépők, mint például az Anthropic, és Elon Musk is komolyan foglalkozik ezzel a területtel. De attól tartok, hogy ezek az óriási vállalatok annyira beágyazottá válnak majd, hogy végül elfojtják a teremtő rombolás folyamatát. Tetszik az ön elképzelése a versenybarát iparpolitikáról, de hogyan érhetjük el ezt, amikor a piac inkumbens szereplői ilyen nagy befolyással bírnak? És hogyan építhetjük be a versenyt az iparpolitikába?

PA: Ez valójában egy olyan terület, ahol Európa nagyon hasznos szerepet játszhat. Az EU előnye, hogy nem egyetlen kormány irányítása alatt áll.

Az EU versenypolitikájának azonban innovációorientáltabbá kell válnia, és figyelembe kell vennie az iparpolitika szükségességét olyan kulcsfontosságú területeken, mint a védelmi ipar, az AI, a biotechnológia és az energetikai átállás. Például elő kell mozdítanunk az adatmegosztást, építenünk kell a digitális piacokról szóló uniós jogszabályra, és ki kell terjesztenünk annak logikáját az AI értékláncára.

Szabályoznunk kell az AI-t, de nem túlzottan.

Lehet, hogy még az uniós AI-jogszabály egyes részeit is felül kell vizsgálnunk, hogy ne akadályozzuk az új cégek piacra lépését. Ugyanakkor ki kell építenünk az AI-infrastruktúrát. Európában hatalmas mennyiségű adat áll rendelkezésre, de nincs elegendő számítási kapacitásunk az adatok elemzéséhez. Ez az a terület, ahol a versenypolitika és a DARPA-típusú iparpolitika kiegészítheti egymást, elősegítve a versenyt és segítve az új unikornisok megjelenését.

Hogyan kerülte el Kína a közepes jövedelmű országok csapdáját?

SJ: Kína is átment egy hosszú másolási és tőkefelhalmozási fázison az 1970-es évektől a 2000-es évekig. Azóta azonban úgy tűnik, hogy valami hasonlót tett, mint amit ön Európában javasol: a technológiai élvonalat vette célba, és jelentős összegeket fektetett be az innovációba. L. Rafael Reif, az MIT volt elnöke nemrégiben azt mondta, hogy 25 évvel ezelőtt gyakorlatilag minden általa követett technológiai szektorban Kína le volt maradva. Ma már ezen szektorok többségében az élen jár. Vajon Kína a teremtő rombolás okos alkalmazásával át fogja venni a vezető szerepet a világban?

PA: A teremtő rombolás gondolata valóban nagyon népszerű Kínában. Novemberben jártam ott, és amikor erről esik szó, az emberek nagyon izgatottá válnak.

Az egyik dolog, ami meglepett, az az, hogy Kínának sikerült összeegyeztetnie az iparpolitikát egy bizonyos mértékű versennyel. Ezt nem vártam.

Arra számítottam, hogy Kína a közepes jövedelmű országok csapdájába esik. Ehelyett megtalálta a módját, hogy miként ötvözze az állami támogatást a verseny jelentette nyomással.

Ennek egyik módja az volt, hogy bevezette azt, amit a közgazdászok yardstick versenynek neveznek: a kormányzat ösztönzi a régiókat és a vállalatokat, hogy versenyezzenek egymással. Több mint tíz évvel ezelőtt Ann Harrisonnal, Mathias Dewatriponttal és Patrick Legros-val közösen írtunk egy tanulmányt, amelyben kínai adatokat elemeztünk az ipari támogatások hatásainak vizsgálatához. Megállapítottuk, hogy amikor ugyanazon a területen több vállalat is támogatásban részesült, a növekedési hatások sokkal erőteljesebbek voltak. Más szóval: az iparpolitika hatékonyabb volt, amikor versenybarát módon alkalmazták.

SJ: Lehet, hogy a kínai gazdaságban létezik verseny, de a politikai életben sokkal kevesebb teremtő rombolás mutatható ki.

Felmerülhet a kérdés, hogy Kína nem automatizál-e túlzott mértékben. A bérek alacsonyabbak, mint Európában vagy az USA-ban, és Kína máris magas szintű automatizáltsággal rendelkezik a feldolgozóiparban, és egyre inkább automatizálja a gig gazdaságot is. Ez ugyan termelékenységnövekedést eredményezhet, de mi lesz az állásukat elvesztő munkavállalókkal? Mivel Kína modellje annyira felülről irányított, valamint a tőkefelhalmozást, az infrastruktúrát és a számítástechnikai teljesítményt hangsúlyozza, nem vagyok biztos benne, hogy elegendő jó munkahelyet tud-e teremteni ahhoz, hogy az emberek elégedettek legyenek, és a gazdasági növekedés fenntartható legyen.

PA: Sok jó munkahely van. A kérdés az, hogy Kína képes lesz-e az embereket ezek felé terelni. Továbbra is lesz igény vízvezeték-szerelőkre és más szakmunkásokra, valamint a robotikai rendszerek karbantartásával és működtetésével foglalkozó emberekre. Szükség lesz szakácsokra, ápolókra és gondozókra is – olyan munkákra, amelyek soft skilleket igényelnek, ahol szükség van az emberekre. Ahogy az emberek egyre tovább élnek, ezekre a munkákra is növekszik majd a kereslet.

Másrészt Kína népessége csökken. Ebben az értelemben az AI-forradalom üdvözlendő, hacsak a népességcsökkenést nem ellensúlyozza nagyobb mértékű bevándorlás. Kevesebb emberre, több AI-ra, vagy ideális esetben mindkettőre szükség van.

Amikor az innováció magára hagyja a választókat

SJ: Sok pozitív dolgot mondott az Egyesült Államokról, és bizonyos szempontból az ország példaként szolgál az ön által támogatott intézkedésekhez. De a második Trump-adminisztráció alatt az alapkutatásokra szánt források csökkentését láthattuk. Az egyetemek hatalmas nyomás alatt vannak, mind pénzügyi, mind ideológiai szempontból. Emellett a politikai spektrum bizonyos részein egyre növekszik az ellenszenv a tudomány, a tudósok és azon elképzelés iránt, hogy a tudományos szakértelemnek segítenie kellene a politika alakításában. Mindez ellentétes azzal az innovációvezérelt gazdasággal, amelyet ön támogat. Mekkora a baj az USA-ban?

PA: Egyszer viccelődve azt mondtam, hogy a Trump-adminisztráció biztosan elolvasta a Draghi-jelentést, és megsajnálta Európát. Ha Európa nem tudja ledolgozni a lemaradását az Egyesült Államokkal szemben, talán Amerika úgy döntött, hogy ő fogja ledolgozni azt azzal, hogy lemarad.

De komolyra fordítva a szót, szerintem valami mélyebb dologról van szó. Az Egyesült Államokban – és bizonyos mértékben Franciaországban is – sokan úgy érzik, hogy a rendszer nem az érdekükben működik, és ezért populista vezetők felé fordulnak. A probléma részben az, hogy az amerikai lakosság nagy részét azért érintette hátrányosan a globalizáció és az informatikai forradalom, mert nem voltak megfelelően azokra felkészülve. Talán a legbeszédesebb tünet az volt, amit Anne Case és Angus Deaton „a kétségbeesés haláleseteinek” neveztek. A politikusok nem vették komolyan ezt a válságot, ezért sok ilyen választó a populista jobboldalhoz fordult.

Hasonló problémával küzdünk Franciaországban is, ahol a társadalom azon része, amely kirekesztettnek és lenézettnek érzi magát, a populista mozgalmak felé fordult. Ezt a veszélyt nagyon komolyan kell vennünk. A demokraták nem fordítottak kellő figyelmet ezekre a választókra, és ezért veszítették el a 2024-es választást.

SJ: Ennek egyik következménye az USA-ban az AI elleni egyre erősödő ellenreakció.

PA: Ez azért van, mert az USA-ban nincsenek megfelelő munkaerő-piaci intézmények. Biztonsági hálókra van szükség. Ezek nélkül azt kockáztatjuk, hogy hatalmas ellenreakciót váltunk ki, és tápláljuk a populizmust. Dánia nem küzd ezzel a fenyegetéssel – sikerült megfékeznie a populizmust a megfelelő biztonsági hálók bevezetésével.

SJ: A Draghi-jelentéssel kapcsolatos vicce valóban nagyon találó. Úgy tűnik, az USA több fontos területen is teret veszít, leginkább a zöld átállás terén. Szövetségi szinten az USA nagyrészt feladta a tiszta energiára való átállás ösztönzését. Kihasználhatja-e Európa ezt a lehetőséget, és jelentős európai projektté teheti-e a tiszta energiát?

PA: Igaza van abban, hogy a zöld átállás olyan terület, ahol Európa vezető szerepet játszhatna, de realistának kell lennünk: Kína máris vezető szerepet tölt be a zöld iparágak közül sok szektorban, például a napelemek és az elektromos járművek terén. Európának arra kell összpontosítania, hogy olyan területeket találjon, ahol Kína még nem dominál, vagy olyan módszereket, amelyekkel profitálhat a technológiatranszferből.

Vannak olyan területek, ahol Európának valódi erősségei vannak. A nukleáris energia mellett, ahol Franciaország erős pozíciókkal rendelkezik, vannak lehetőségek a hidrogén, a fejlett nukleáris technológiák és az AI területén is.

Az európai országoknak azonban gyorsan kell cselekedniük, különben fennáll a veszélye annak, hogy más szektorokban is lehagyják őket.

Az AI miatt lemaradnak a fejlődő országok?

SJ: Mielőtt befejeznénk a beszélgetést, szeretnék kitérni arra, hogy az AI korában mit jelenthet a közepes jövedelmű országok csapdája. Ez egy bonyolult téma, és itt talán kevésbé tudunk biztosat mondani.

Az AI technológia rendkívül tőkeigényes, mégis gyorsan és szinte akadálytalanul terjed a viszonylag munkaerőintenzív közepes és alacsony jövedelmű gazdaságokban. Az aggodalmam az, hogy ezek az országok egyszerűen azért fogják automatizálni a folyamatokat, mert a technológia könnyen elérhető számukra. De lehet, hogy ez nem a megfelelő technológia számukra, tekintve a tőke-munka arányokat.

Ugyanakkor a globális kereskedelmi rendszer is változik. Mivel az amerikai vámokat egyhamar nem fogják kivezetni, felmerülhet a kérdés, hogy az AI nem nehezítheti-e meg még inkább a közepes és alacsony jövedelmű országok növekedését és a lakosságuk életszínvonalának emelését.

PA: Egyetértek. Ha ezek az országok vámokkal szembesülnek, miközben az AI-hoz való alkalmazkodással küzdenek, akkor a közepes jövedelmű országok csapdájába eshetnek. Éppen ezért olyan fontos támogatni az AI elterjedését a fejlődő gazdaságokban.

A nemzetközi intézményeknek fontos szerepük van abban, hogy segítsék a kevésbé fejlett országokat az AI saját körülményeikhez való igazításában, hogy ezen államok könnyebben felzárkózhassanak. Az oktatás is kritikus eleme lesz a sikeres innovációs politikának, ahogyan azt Ufuk Akcigit kutatása is mutatja.

Az erős oktatási rendszerrel rendelkező országok jobb helyzetben lesznek ezeknek az új technológiáknak a használatához. A közgazdaságtanban ezt „abszorpciós kapacitásnak” nevezzük. Ami aggaszt, az az, hogy évtizedek óta élvezzük Branko Milanovic úgynevezett „elefántgörbéjének” előnyeit: a globális szegénység és egyenlőtlenség csökkent, mert a nagy feltörekvő országok, különösen Kína és India, zárkóznak fel a gazdagabb gazdaságokhoz. Mára azonban ezek az országok erős ellenszélben vannak, amit a vámok, az AI gyors terjedése és az ahhoz való alkalmazkodás nehézségei jelentenek. Ez nem csak ezeket az országoknak érinti, hanem mindenki mást is.

SJ: Továbbra is aggódom amiatt, hogy az AI alááshatja az oktatási rendszereket és a kritikus gondolkodást. Segíthet-e az AI az embereknek abban, hogy emberibbé váljanak, ha elveszi a készségeiket és demotiválja őket?

PA: Éppen ezért olyan fontos az AI nélküli iskola. A diákoknak meg kell tanulniuk, hogyan kell önállóan olvasni, írni és matematikai feladatokat megoldani. Az AI nélküli oktatás azt jelenti, hogy a házi feladatot az iskolában végzik el, jó tanárok tanítanak, és kislétszámú osztályokban folyik a tanítás.

A veszélyt az jelenti, hogy túl korán és túl erőteljesen vezetjük be az AI-t az oktatási rendszerbe, és így végül egy olyan nemzedék nő fel, amely szellemileg elsorvad, és már nem képes önállóan gondolkodni.

Copyright: Project Syndicate, 2026.

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Philippe Aghion

A College de France és a London School of Economics Nobel-díjas közgazdászprofesszora. Kutatásai főként a növekedés közgazdaságtanára irányulnak, ezen belül is kiemelten kutatja a növekedési politikák kialakításának és a növekedési folyamatban betöltött állami szerep kérdését. A Nobel-díjat 2025-ben kapta meg.

Simon Johnson

Az MIT (Massachusetts Institute of Technology) Nobel-díjas közgazdászprofesszora. 2007-2008 között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza volt. Az Egyesült Királyság AI-nagykövete. Kutatásai a gazdasági fejlődés, a politikai gazdaságtan és a vállalati pénzügyek kérdéseit ölelik fel. A Nobel-díjat 2024-ben kapta meg.

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