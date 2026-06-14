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Azonnali átalakításokról döntött a kormány
Gazdaság

Azonnali átalakításokról döntött a kormány

Portfolio
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Hétköznapokat idézően izgalmas napja volt a kormányzati híreket figyelőknek szombaton: Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, miközben Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán tíz pontban elemezte pártja választási vereségét. Magyar feltárta a nyilvánosság előtt az előző kormány 2024-es tervét, amely egy migránstábor kialakítását készítette elő - miközben az a kommunikációjában épp az ellenkezőjét állította, a Tisza-kormány pedig számos további bejelentést is tett.

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