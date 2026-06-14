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Baleset miatt terelik a forgalmat az egyik fontos magyar sztrádán – Mutatjuk, hol lehet kerülni
Gazdaság

Baleset miatt terelik a forgalmat az egyik fontos magyar sztrádán – Mutatjuk, hol lehet kerülni

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Baleset történt az M3-as autópályán a 187-es km-nél a főváros felé vezető oldalon. Emiatt megváltozott a forgalmi rend az érintett szakaszon, a járműveket az M35-ös autópályára terelik.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint

a főváros irányába tartókat a 187-es kilométerszelvénynél vezetik át az M35-ös autópályára.

Az elterelt autósok az M35-ös sztráda 14-es kilométerénél található Hajdúnánás-Balmazújváros csomópontban tudnak visszafordulni.

A baleset ugyanakkor nem bénítja meg teljesen a térség forgalmát, ugyanis

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az M35-ösről az M3-as autópályára vezető felhajtóágat az eset nem érinti,

így ott a közlekedés továbbra is zavartalan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János

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