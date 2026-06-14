Fontos trend rajzolódik ki a feltörekvő piacokon: egyesek szerint Magyarország a nyertesek között van

Az elmúlt héten több fontos jegybanki döntés is ráirányította a figyelmet arra, hogy
egyre inkább eltérő irányba haladnak a monetáris politikák a feltörekvő piacokon.
Miközben Indonézia rendkívüli kamatemeléssel próbálta stabilizálni devizáját és megállítani a piaci eladási hullámot, addig Magyarországon és Lengyelországban a vártnál kedvezőbb inflációs adatok nyomán felmerült a kamatcsökkentések lehetősége - mutat rá a hírügynökség.
A piacok közben az amerikai és japán jegybanki döntésekre is figyelnek. A befektetők szerint Brazília a következő időszakban kamatot vághat, míg Chilében változatlan kamatszint maradhat.
A State Street vezető feltörekvő piaci stratégája szerint jelenleg a divergencia a meghatározó téma a piacokon, mivel
az egyes országok inflációs folyamatai és a jegybankok hitelessége jelentősen eltér egymástól.
A szakértő azoknak az országoknak a devizáit és kötvénypiacait részesíti előnyben, amelyek magas hozamot kínálnak hiteles monetáris politika és stabil fundamentumok mellett. Ezek között Brazília, Kolumbia, Dél-Afrika és Magyarország is szerepel.
A feltörekvő piacok közötti különbségeket tovább növeli a közel-keleti helyzet. Az iráni konfliktus és az olajár emelkedése különösen érzékenyen érinti az energiaimportőr országokat, miközben az energiaexportőrök kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. Egyes befektetők szerint ezért azok az országok lehetnek vonzóbbak, amelyek
- jelentős devizatartalékokkal rendelkeznek, és
- kevésbé függenek a közel-keleti energiaellátástól.
Az óvatosság ugyanakkor még a befektetők által kedvelt piacokon is erősödik. Brazília például idén az egyik legnépszerűbb feltörekvő piaci befektetés volt a 14,5 százalékos alapkamat miatt, ám az elmúlt hónapban a reál gyengült, a kamatvárakozások pedig emelkedtek az inflációs félelmek és az amerikai hozamok emelkedése miatt.
A befektetők egy része ezért egyre szelektívebben válogat a feltörekvő piacok között, és nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy az adott ország mennyire ellenálló a geopolitikai kockázatokkal és az emelkedő energiaárakkal szemben.
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