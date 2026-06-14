Hurráoptimizmus helyett felelősség: nem csak EU-pénz kell ahhoz, hogy Svájc legyünk

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Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az Ipsos 2026 májusi felmérése szerint a magyarok 62%-a úgy érzi, az ország jó irányba halad – és ez a havi 39 pontos optimizmusugrás az összes vizsgált ország közül az egyik legdrámaibb elmozdulás. Első hallásra ez jó hír. Egy társadalomnak szüksége van reményre, bizalomra és pozitív jövőképre, és senki nem kívánja, hogy a kilátástalanság váltsa fel a bizakodást.

Mégis érdemes egy pillanatra megállni, és feltenni a kérdést: mire épül ez az optimizmus?

A történelemben nem ritka, hogy a közhangulat és a gazdasági fundamentumok eltérő pályán mozognak. A pénzügyi piacokon ezt gyakran buborékok kialakulása előzi meg; a politikában pedig a teljesítményt megelőző, túlfűtött várakozások formájában jelenik meg. Az optimizmus önmagában érték, de csak akkor válik valódi fejlődési tényezővé, ha kézzelfogható intézményi és gazdasági változások támasztják alá. Ha nem, akkor előbb-utóbb kiábrándulásba fordul – és a kiábrándulás általában drágább, mint maga a pesszimizmus.

Pontosan ezért gondolkodtat el a mostani magyar optimizmusugrás. A bizakodás nem gazdaságpolitika. Az intézményi közgazdaságtan – Acemoglu, Robinson és North munkásságára támaszkodva – régóta hangsúlyozza, hogy a tartós jólét nem érzelmekre, hanem működő intézményekre, kiszámítható szabályokra és egyéni felelősségvállalásra épül. Azok az országok, amelyek ezt a sorrendet felcserélték – előbb ünnepelték a fordulatot, majd várták az eredményeket –, rendre csalódtak.

Ez a cikk nem a kormányt, nem az ellenzéket és nem Brüsszelt bírálja elsősorban. Egy mélyebb, generációk óta öröklődő kulturális és intézményi problémáról szól: a felelősség hiányáról.

A kommunizmus hosszú árnyéka

Közép-Kelet-Európában a tervgazdaság évtizedei nem csupán tőkét emésztettek fel, hanem viselkedési mintákat is átformáltak. A „mindenki az államtól várja a megoldást" attitűd, amelyet számos társadalomtudományi kutatás a szovjet örökség részeként azonosít, Magyarországon különösen mélyen gyökerezett – és nem azért, mert a magyarok valamilyen különleges hajlammal rendelkeznének a passzivitásra, hanem azért, mert évtizedeken át pontosan ez a magatartás volt racionális. Aki nem várt, hanem egyénileg cselekedett, azzal szemben a rendszer szankcionált.

Kornai János már az 1980-as években leírta a „puha költségvetési korlát" jelenségét: ha a veszteséges vállalatot úgyis megmenti az állam, miért vállaljon valódi kockázatot a menedzser vagy a tulajdonos? Miért gondolkodjon hosszú távon, ha a következményeket végül más viseli? Ez az ösztönzési struktúra nemcsak gazdasági hatékonyságot rombol, hanem morális normákat is átalakít: a felelősség fokozatosan külső szereplők – az állam, az EU, a körülmények – ügye lesz, nem az egyéné.

Ez a reflex ma is él – nem csupán a nagyvállalati szférában, hanem az egészségügyben, az oktatásban és a mindennapi gazdasági döntésekben is. A lakhatási problémákra sokan állami programokat várnak, a versenyképességi kihívásokra támogatásokat, a vállalkozások pedig gyakran pályázati forrásokban látják a fejlődés elsődleges útját – nem a piaci alkalmazkodásban vagy az innovációban.

Hasonló jelenség figyelhető meg a magyar sport egy részében is: számos szervezet az elmúlt másfél évtizedben jelentős állami támogatásokra építette működését, miközben kevés figyelmet fordított arra, hogy hosszabb távon piaci alapú bevételekre, szponzorációra vagy saját üzleti modellre támaszkodjon. Ennek következménye, hogy már a támogatási rendszer esetleges átalakulásának híre is komoly működési kockázatként jelenik meg, ami jól mutatja, milyen mélyre nyúlnak a külső forrásoktól való függőség gyökerei.

Önmagában az állami támogatás nem probléma, és nem is cél az, hogy az állam kivonuljon a gazdaságból. A gond ott kezdődik, amikor a siker elsődleges forrása mindig külső segítségként jelenik meg, és nem a saját teljesítmény, alkalmazkodóképesség vagy innováció eredményeként. A rendszerváltás óta több mint három évtized telt el, elegendő idő lett volna arra, hogy ezek a mintázatok fokozatosan eltűnjenek. Ennek ellenére számos területen tovább élnek, és részben magyarázatot adnak arra, hogy Magyarország miért küzd olyan problémákkal, amelyekkel több régiós versenytársa sikeresebben birkózik meg.

Kis piac, alacsony versenyképesség – és ami mögötte van

Gyakran hallani azt az érvet, hogy Magyarország egyszerűen túl kicsi ahhoz, hogy a világ legsikeresebb gazdaságai közé tartozzon. Ez kényelmes magyarázat, de nem meggyőző.

Svájc, Ausztria, Dánia vagy Finnország sem rendelkezik hatalmas belső piaccal, mégis a világ legversenyképesebb gazdaságai közé tartoznak. A különbség nem a méretben, hanem az intézményi minőségben, a kiszámítható szabályozási környezetben és az egyéni teljesítmény kultúrájában rejlik. Svájc nem a mérete ellenére sikeres, hanem részben a méretéből fakadó kényszerek miatt: a kis országok általában jobban rá vannak utalva az innovációra, az exportképességre és a hatékony intézményekre, mert a belső piac önmagában nem nyújt elegendő puffert.

A régióban Lengyelország, Csehország és egyre inkább Románia is több területen előrelépett, miközben Magyarország relatív pozíciója számos mutatóban stagnált vagy romlott.

Az okok természetesen összetettek, de az egyik legfontosabb tényező a torz ösztönzőrendszer. Ahol az állami támogatás, a közbeszerzési logika vagy a kapcsolati tőke felülírja a teljesítményalapú versenyt, ott az egyéni felelősségvállalásnak és az innovációnak kisebb a jutalma. A versenyképesség végső soron nem elsősorban pénzkérdés – bizalomkérdés. Bizalom a szabályok kiszámíthatóságában, a teljesítmény megbecsülésében és abban, hogy a hosszú távú befektetés megtérül.

Az EU-pénz illúziója

Az európai kohéziós és strukturális alapok fontos szerepet töltenek be a felzárkózásban, de önmagukban nem elegendők. Görögország esete jól mutatja ezt: az ország az EU-tagság évtizedei alatt jelentős transzferekben részesült, mégis súlyos adósságválságba sodródott 2010-re, részben azért, mert az intézményi alapok – az adómorál, a közigazgatási hatékonyság és a versenyképes magánszektor – nem fejlődtek ugyanabban az ütemben, amelyben a pénz érkezett. Az EU-forrásokat nem kísérte az a strukturális reform, amely nélkül az injektált tőke tartós növekedéssé nem konvertálható.

Ez nem az európai támogatások kritikája, hanem éppen ellenkezőleg: az EU-források akkor működnek igazán hatékonyan, ha olyan gazdasági és intézményi környezetbe érkeznek, amely képes tartós termelékenységnövekedést építeni rájuk. Magyarország esetében ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy érkezik-e pénz Brüsszelből, hanem az, hogy mit kezdünk vele.

Az EU-s források infrastruktúrát finanszírozhatnak, de nem pótolják a vállalkozói kultúrát, az adófizetési hajlandóságot vagy a közigazgatási hatékonyságot.

Ezek csak belülről, generációs szocializáción és intézményi reformokon keresztül épülhetnek fel – és ehhez sem jobb, sem bal oldali hurráoptimizmus nem jelent rövidebb utat.

Adómorál: a demokrácia ára

Az adó nem csupán jövedelemátvonás – az adófizetési kultúra a társadalmi szerződés egyik legfontosabb pillére. Ahol az állampolgár nem lát kapcsolatot saját hozzájárulása és a közszolgáltatások minősége között, ott az adóelkerülés könnyen válik racionális döntéssé. A bizalom hiánya végül alacsonyabb adófegyelmet, gyengébb közszolgáltatásokat és még nagyobb bizalmatlanságot eredményez – egy olyan negatív spirált, amelyből nagyon nehéz kitörni. Nem véletlen, hogy a magas adómorállal rendelkező országokban a korrupció érzékelt szintje jellemzően alacsonyabb, az állami intézmények iránti bizalom pedig magasabb:

az emberek könnyebben fizetnek adót, ha látják annak kézzel fogható eredményét.

Az állam persze időről időre megpróbálhatja kreatív eszközökkel áthidalni ezeket a problémákat. A Bethlen-korszak frankhamísítási botránya jól mutatja, milyen következményekkel járhat ez. Az 1925–26-os affér, amelyben magyar katonatisztek belga frankot hamisítottak nem csekély állami háttérrel, Népszövetségi vizsgálathoz, diplomáciai válsághoz és Bethlen lemondás-fenyegetéséhez vezetett. A történelmi helyzet természetesen más volt, de az alapvető tanulság ma is érvényes: sem az egyéni, sem az intézményi felelősséget nem lehet pénzügyi trükkökkel – vagy bármilyen más kreatív megoldással – tartósan helyettesíteni. Előbb-utóbb a valóság benyújtja a számlát.

A politika sem helyettesíti a reformokat

A jelenlegi optimizmus mögött részben politikai várakozások állnak. Sokan a változás lehetőségét látják a magyar politikában, és ezt a reményt az Ipsos-adatok is tükrözik. A remény önmagában természetesen nem probléma: sőt, a demokrácia működéséhez elengedhetetlen, hogy az állampolgárok higgyenek a változás lehetőségében.

A probléma akkor kezdődik, amikor a remény helyettesíteni kezdi a reformokat.

A devizahiteles ügyek újranyitásának ígérete például széles körben népszerű, és az érintett adósok valódi sérelmeit tükrözi. Ugyanakkor gazdasági szempontból kétélű fegyver: az egyéni felelősséget kollektív állami vállalásra hárítja, miközben a visszamenőleges szerződésmódosítás precedense alááshatja a jogbiztonságot – azt az alapot, amelyre a külföldi befektetések épülnek. A szándék és a következmény között itt komoly feszültség húzódik, amelyet az optimizmus önmagában nem old fel.

Magyarország történetében nem először jelenik meg az a várakozás, hogy egy új politikai szereplő, egy választás vagy egy kedvező nemzetközi fordulat önmagában képes lesz megoldani mélyen gyökerező strukturális problémákat. A tapasztalatok alapján azonban a gazdasági siker ritkán egyetlen politikai ciklus eredménye – sokkal inkább évtizedeken át következetesen végrehajtott intézményi reformoké, amelyek pártállástól és választási ciklusoktól függetlenül folytatódnak.

Mi lenne az alternatíva?

Az egyéni felelősség kultúrájának erősítése nem jelenti a szociális háló lebontását – ezt fontos leszögezni, mert a vita hajlamos ebbe a hamis dilemmába csúszni. A skandináv modell, amelyre sokan hivatkoznak, pontosan az ellenkezőjét bizonyítja:

az erős közszolgáltatások, a magas adómorál és az egyéni teljesítményelvárás nem kizárják, hanem kölcsönösen erősítik egymást.

A dán vagy finn munkavállalók nem azért fizetnek magas adót, mert kötelezik őket rá, hanem mert látják az ellenértékét, és ez a bizalmi kapcsolat az egész rendszer alapja.

Az oktatásban a kritikai gondolkodás, a vállalkozói szemlélet és a pénzügyi tudatosság fejlesztése;

a közigazgatásban a teljesítménymérés és az átláthatóság kultúrájának erősítése;

a gazdaságpolitikában pedig az állami támogatások versenyképességi feltételekhez kötése.

Ezek olyan reformok, amelyek túlmutatnak a napi politikai vitákon, és amelyekhez nem politikai bátorság, hanem intézményi következetesség szükséges.

Magyarország 2026-ban rekordoptimizmussal néz a jövőbe. De a +39 pontos hurráhangulat nem váltja fel az intézményi reformokat – legfeljebb egy ablakot nyit, amelyen át érdemes belépni. A tartós jólét mindig belülről épül, és ehhez az egyéni felelősség kulturális újratanulása éppoly szükséges, mint bármely kormányváltás vagy uniós pénzcsomag.

Ahogy Daron Acemoglu és James Robinson fogalmazott:

A nemzetek gazdagsága nem természeti erőforrásaiktól vagy földrajzi adottságaiktól függ elsősorban, hanem az intézményeiktől.

Ha valóban Svájcot szeretnénk utolérni, először nem a bankszámláinkat, hanem az intézményeinket kellene svájcivá tennünk.

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