Így válhat Budapest a magyar gazdaság motorjává – a több pénz önmagában nem megoldás

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Budapest pénzügyei rendezésének nem a feltétel nélküli forrásbővítés a kulcsa, hanem az érdekeltségi rendszerek átalakítása. A cél, hogy a Fővárosi Önkormányzat valódi pénzügyi ösztönzőket kapjon a város gazdasági, lakhatási és infrastrukturális fejlődésében – hogy a városfejlesztés ne költségvetési teher, hanem középtávon megtérülő befektetés legyen.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026 Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunkon szó lesz támogatott hitelekről, kedvezményes forrásokról, kombinált konstrukciókról. Jöjjön el a következő állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást!

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozatom előző részében azt mutattam be, hogy Budapest pénzügyi válsága mögött mélyebb, intézményi probléma áll: a város nemcsak pénzt veszített, hanem fejlesztési érdekeltséget, végrehajtási kapacitást és kiszámítható állami partnerséget is. Ebből következik, hogy a megoldás sem lehet pusztán költségvetési. A kérdés nem az, mennyi pénzt kap a város, hanem hogy milyen ösztönzők mentén működik.

Ez nem fővárosi belügy. Budapest a magyar gazdasági teljesítmény közel 40%-át adja, és ha a centrum leáll, a periféria is megreked. A főváros stagnálása ezért az egész nemzetgazdaság felzárkózási pályáját fékezi. A tét az, hogy Budapest visszakerül-e arra a pályára, amelyen Prágával, Varsóval és Béccsel mérhető össze, vagy tartósan leszakad a régiós versenyben.

A pénzügyek rendezése ehhez szükséges, de nem elegendő. A mai Budapest jórészt ellátó és szabályozó intézményként működik; a cél viszont az, hogy aktív fejlesztő szereplővé váljon, amelynek a városfejlesztés megtérülő beruházást jelent. Ehhez intézményi és bevételi reformra van szükség.

A javaslatcsomag négy, egymásra épülő pillérre épül.

Az első egy törvényben rögzített állam-főváros együttműködési keret.

A második a mögötte álló szakmai végrehajtó kapacitás.

A harmadik egy fejlesztésösztönző bevételi szerkezet.

A negyedik a fővárosi működés mérhetővé tétele.

Minden további lépés ehhez a négyhez igazodik.

Együttműködési keret az állam és a főváros között

A hiányzó közös keretre a válasz egy közös döntéshozatali fórum lehet, amelyben az állam és a főváros – szükség esetén az érintett agglomerációs települések – együtt rögzíti a stratégiai irányokat és a konkrét vállalásokat. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa erre a célra már létezett és működött; nem új intézmény létrehozása a feladat, hanem a meglévő keret törvényi szintű megerősítése, hogy politikai döntéssel ne lehessen egyik napról a másikra kiüresíteni.

A fórum első feladata egy közös vízió megfogalmazása: milyen várost akar Budapest és az állam együtt felépíteni tematikus gazdaságfejlesztési, turisztikai, lakhatási, közlekedési célokkal. Ez a vízió adja meg azt a hivatkozási alapot, amelyhez a konkrét projektek, a finanszírozás és a szervezeti reform mind igazodni tud.

Erre épülhet a fejlesztési megállapodás: a közös vízióból következhetnek a stratégiai célok és az ezekhez rendelt eszközök, majd ezek alapján rögzíthető, hogy az egyes szereplők mit vállalnak, milyen határidővel és finanszírozási háttérrel. A megállapodás pénzügyi oldalát egy ciklusokon átívelő, elkülönített keret adhatja meg, amelynek arányait a központi költségvetésben és az önkormányzatok költségvetésében összehangoltan rögzítenek.

Erre van nemzetközi minta. Helsinkiben a várostérség stratégiai fejlesztési területeit az állam, a főváros és az agglomeráció települései tizenkét éves megállapodásokban rögzítik, amelyeket négyéves, célzott intézkedéscsomagok bontanak le. Ezek a MAL-megállapodások – a földhasználat, a lakhatás és a közlekedés finn szavainak rövidítése – egy közös keretben kezelik az egymással összefüggő területeket.

A modell persze nem súrlódásmentes – a sokszereplős egyeztetés lassú, a négyéves ütemezés eltérhet a hosszú távú megállapodástól –, de bevált eszköze a stratégiai együttműködésen alapuló várostérségi fejlesztésnek. Budapesten is működőképes lehet egy olyan modell, amelyben a hosszú távú, 12-15 éves stratégiai keret jelöli ki az irányokat, míg a vállalásokat középtávon 4-5 éves, számszerűsített intézkedéscsomagok bontják le.

A jogi rögzítésre lehetőséget ad az új kormány által tervezett Budapest-törvény. Ez fontos lépés, mert intézményi súlyt és törvényi védettséget adhat a fővárosi szerepkörnek. A törvény önmagában viszont felülírható egy következő politikai többséggel – a tartós keretet az adja, ha mögötte közös akarat és stratégia áll, mérföldkövekkel, számszerű célokkal és kiszámítható finanszírozási ütemezéssel.

Ennek a logikának az erejét egy konkrét ügy mutatja meg a legélesebben: Rákosrendező. A projekt megvalósulása nagyban függ a 2025 szeptemberében aláírt állami infrastrukturális kötelezettségvállalások teljesítésétől. Ez ma az állam és a főváros közötti együttműködés legjobb próbája – ha a vállalások időben és tartalmilag teljesülnek, az új együttműködési keret első élő bizonyítéka lehet.

Intézményi kapacitás a nagy fejlesztések mögött

A megállapodás akkor válik valóra, ha a megvalósításhoz szükséges szakmai kapacitás is rendelkezésre áll. Ma Budapest várostérségében épp ez a képesség hiányzik. A nagy ügyek - közlekedés, lakhatás, gazdaságfejlesztés, turizmus – messze túlnőnek a Fővárosi Önkormányzat területi és hatásköri keretein, miközben nincs szakmai gazda, amely a központi várostérséget egységes fejlesztési térként kezelné. A nagy beruházások előkészítése szétaprózódik a szereplők között – ez okozza a sorozatos elakadást, újratervezést és kapacitásvesztést.

Erre adhat választ egy állami szintű, stratégiai-koordinációs és projektelőkészítő ügynökség, amely a budapesti várostérséget egyetlen fejlesztési egységként kezeli, és kapcsolatot teremt az előkészítés és a koordináció között.

Feladata hármas: stratégiai fejlesztési koncepciókat, akcióterületi mesterterveket és megvalósíthatósági tanulmányokat készít; rendszeres szakmai egyeztetést teremt az állami, önkormányzati és piaci szereplők között; és figyeli a stratégiai megállapodások teljesülését, a kiemelt projektek előrehaladását. Szerepe lehet a várostérség nemzetközi pozicionálásában és gazdaságfejlesztésében is (ennek részletes kifejtése azonban a sorozat gazdaságfejlesztési részére tartozik).

Erre van működő nemzetközi minta. Prágában ezt a szerepet részben az IPR Praha tölti be: a város szakmailag autonóm tervezési és fejlesztési intézete, amely a városfejlesztés, a térbeli tervezés, a közterület-fejlesztés és a stratégiai előkészítés tudásközpontjaként működik. Részt vesz a város hosszú távú fejlesztési dokumentumainak kidolgozásában, és több kiemelt átalakuló városi terület – köztük a nagy barnamezős zónák – szakmai előkészítésében is szerepet vállal.

A modell ereje abban áll, hogy a városnak saját, következetes, adat- és tervalapú szakmai pozíciót ad. Amikor Prága fejlesztőkkel vagy állami szereplőkkel tárgyal, nem pusztán reagál a külső szándékokra, hanem előkészített városi állásponttal ül az asztalhoz.

Fejlesztésösztönző bevételi szerkezet

Budapest esetében a megállapodás akkor lehet tartós, ha a bevételi szerkezet is a fejlesztés irányába tolja az ösztönzőket: ha a gazdasági növekedésből származó többletbevétel érdemi része helyben marad, és visszaforgatható a város modernizációjába. Ehhez több irányban érdemes átalakítani a bevételi oldalt.

A kulcs a bevételi szerkezet diverzifikálása: több, eltérő funkciójú csatornára van szükség, amelyek a város saját teljesítményéhez kötik a fejlesztési érdekeltséget. Ennek első lépése a helyi iparűzési adó és a szolidaritási hozzájárulás viszonyának felülvizsgálata. Ma a fővárosi gazdaság bővüléséből származó többletbevétel jelentős része központi elvonáson keresztül kikerül a városból. Ez gyakorlatilag felszámolja a növekedési ösztönzőt:

Budapest alig részesedik saját gazdasági teljesítményének javulásából.

A felülvizsgálat célja, hogy a HIPA-növekményből a jelenleginél lényegesen nagyobb hányad maradjon helyben, célzottan a város modernizációjába és fejlesztési feladataiba visszaforgatva. Ez azonban nem lehet feltétel nélküli forrásátadás: a helyben maradó bevételeket mérhető fővárosi fejlesztési és hatékonysági feltételekhez kell kötni.

Ugyanezt a logikát követheti a turizmusfejlesztési hozzájárulás helyben tartása, amelyet az új kormány programja már célként rögzít. A 4%-os TFH 2025-ben mintegy 111 milliárd forint bevételt hozott a központi költségvetésnek, ennek becslések szerint közel fele Budapesten keletkezett – fővárosi szinten ma mégis szinte semmi nem realizálódik belőle. Az 50%-os helyben tartás évente több mint 25 milliárd forintos fejlesztési forrást teremthetne, amelyet a város közterületi és közlekedési fejlesztésekbe forgathatna vissza.

A többlábú, fejlesztési érdekeltséget erősítő bevételi rendszerre működő példa London. A hasonlóan kétszintű önkormányzatiság mellett a fővárosi bevételi szerkezet több, egymást kiegészítő csatornából áll. Ezek egy része közvetlenül a gazdasági teljesítményhez kötődik, ilyen például a helyben tartott üzleti ingatlanadó, a retained business rates.

A nemzetközi gyakorlatban egyre nagyobb szerepet kapnak azok az eszközök, amelyek a fejlesztésekből keletkező értéknövekedés egy részét visszaforgatják a városi infrastruktúrába. Ez Budapesten különösen fontos lenne, mert ma az önkormányzatok az új beruházásokban gyakran először a terheket látják: a növekvő forgalmat, a többletinfrastruktúra költségét és a lakossági ellenállást. A haszonból viszont alig részesednek. Így a fejlesztés nem érdekeltségként, hanem politikai és üzemeltetési kockázatként jelenik meg.

Londonban ezzel szemben a fejlesztés a városnak is bevételi érdekeltséget teremt. Ha egy közberuházás – például egy metrófejlesztés vagy közterület-megújítás – felértékeli a környező ingatlanokat, a többletérték egy része visszacsatornázható a városi infrastruktúrába. Ezt szolgálja a Mayoral Community Infrastructure Levy is, amely az új fejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúraigény finanszírozásába vonja be a beruházókat. Hasonló logikát követett a Crossrail business rate supplement is, amely az Elizabeth Line várható gazdasági hasznát csatornázta előre magába a beruházásba.

Koppenhága a grundskyld nevű földadóval a telek értékét adóztatja. Ha egy új metróvonal vagy park felértékeli a környező telkeket, a közberuházás által létrehozott többletérték egy része automatikusan visszafolyik a városhoz. Mivel az adó a föld értékéhez, nem az ingatlanhoz igazodik, a tulajdonos saját felújítása nem növeli közvetlenül az adóterhet: a rendszer nem fékezi a magánberuházást, miközben a telkek jobb hasznosítására ösztönöz.

Budapesten vizsgálható eszköz lehet egy stratégiai városfejlesztési alap, amely a nagyobb fővárosi barnamező területek fejlesztéséhez kapcsolódhat, bevételeit pedig közvetlenül az érintett területek infrastruktúrájába forgatja vissza. (Az értéknövekedés-visszaforgatás projektszintű eszközeit a sorozat rozsdaövezeti része fejti ki részletesen.)

Ide kívánkozik még egy további eszköztípus: a tartósan kihasználatlan ingatlanokra kivetett, aktivizáló ösztönző, amely az alulhasznosított ingatlanokat lakhatási vagy fejlesztési célú hasznosítás felé tereli.

Rómában az IMU helyi ingatlanadó differenciált rendszerben működik: az állandó lakhatást kedvezményesen kezeli, a tartósan üres lakásokat és az alulhasznosított fejlesztési telkeket viszont magasabb kulccsal terheli. A modell buktatója az értékelési alap: az olasz kataszteri értékek – a hazaiakhoz hasonlóan – elavultak, így az adóteher nem mindig követi a valós piaci értéket.

Budapesten az adaptáció lényege egyszerű lehet: ha a tulajdonos fejleszt, felújít vagy lakáscélra kiadja az ingatlant, adókedvezményt kap; ha viszont az ingatlan tartósan üresen vagy alulhasznosítottan áll, magasabb adókulcs vonatkozik rá. Így az adórendszer nem pusztán a bevételszerzést szolgálná, hanem az ingatlanállomány aktivizálását és a lakhatási kínálat bővítését is ösztönözné.

Mérhetővé tétel és szervezeti reform

A bevételi szerkezet átalakítása csak akkor hoz valódi eredményt, ha a fővárosi működés is megújul.

A legfontosabb elv a feltételesség: a helyben maradó forrás nem feltétel nélküli juttatás, hanem fejlesztési mérföldkövekhez kötött finanszírozás. A főváros 2030-ig olyan vállalási csomagra építhet, amely rögzíti az átalakítás konkrét lépéseit és az átvállalt fejlesztési projekteket, a stratégiai megállapodás pedig ezekhez a mérföldkövekhez köti a forrást. A finanszírozás így nem pusztán a feladatellátást fedezi, hanem az elért eredményhez igazodik.

Az első lépés maga a szervezet. Az évtizedek óta szétaprózott, gyengén összehangolt szerkezetből integrált, mérhető teljesítményű modell építhető: a fővárosi cégekre kiterjeszthető a teljesítménymutatókkal alátámasztott éves üzleti terv, valamint a közép- és hosszú távú fejlesztési-modernizálási terv.

A reformnak a mindennapi működés szintjéig kell elérnie. A BKV járművezetőinek korszerűtlen pihenőhelyeitől az FKF rácsos hulladékgyűjtő kocsijaiig számos olyan tétel van, ahol a megújulásnak a munkavállalói körülmények és a technológiai modernizáció oldalán is kézzelfogható eredményt kell hoznia. Ugyanez igaz a fenntartási minőségre: a 4-es metró látszóbeton-felületein évek óta megtelepedett szennyeződéstől a frissen átadott közterületek gyors elhasználódásáig.

A helyben tartott bevétel első körben a város fizikai állapotának alapszintű rendezését szolgálhatja.

Budapest mai műszaki és esztétikai állapota egy közép-európai főváros mércéjével is messze elmarad, ennek rendbetétele pedig a nagyobb fejlesztési ambíciók előfeltétele.

Az úthálózat átfogó felújítása, a nagy csomópontok rendezése és az alapvető közterületi minőség – köztük az aluljárók – helyreállítása ütemezett, konkrét határidőkhöz kötött vállalási csomagba foglalható.

A reformnak a fővárosi intézmények szolgáltatási színvonaláig is el kell érnie. A vásárcsarnokok, a gyógyfürdők, a könyvtárak és a közösségi közlekedés ma sok ponton korszerűtlenül, az igényekhez lassan alkalmazkodva működnek. Az aktívabb, felhasználóbarát üzemeltetés és a jobb kihasználtság nemcsak a városlakók mindennapjait könnyíti meg, hanem a fővárosi szolgáltatások vonzerejét és bevételi képességét is. (A vagyongazdálkodás rendezését a sorozat erre szánt része fejti ki.)

A megállapodásnak nem szabad pusztán a jogszabályi megfelelésig terjednie: mérhető eredményekhez kell igazodnia. Éves, nyilvános audit és beszámoló mutassa meg, teljesültek-e a vállalt mérföldkövek, és hová került a helyben tartott forrás. Ez teszi a feltételes alkut valóságossá – e nélkül a reform és a forrás közötti kapcsolat csak ígéret marad.

Zárszó

Budapest fiskális és intézményi rendezése nem fővárosi ügy: a magyar gazdaság felzárkózási pályája nem állítható helyre Budapest nélkül. A régiós versenyben a következő évek döntik el, marad-e még számottevő mozgástér a felzárkózásra.

A forrás helyben tartása, a stratégiai együttműködési keret, a szakmai végrehajtó kapacitás és a teljesítményhez kötött szervezeti reform együtt teszi lehetővé, hogy Budapest visszakerüljön arra a regionális pályára, amelyen a kétezres évek elején még magabiztosan mozgott – és valóban a magyar nemzetgazdaság motorja legyen, ne túlélő üzemmódban működő nagyváros.

Mindez azonban csak az első lépés. A főváros működésének van egy alapkérdése, amelyet a fiskális és intézményi reform önmagában nem old meg: a főváros és a kerületek viszonya, a két szint közötti feladat- és felelősségmegosztás. Erről szól a sorozat következő része.

Az elemzés szakmai lektorálásáért köszönet illeti Petrovics Nándort, a Corvinus Egyetem oktatóját, az anyaggyűjtésben nyújtott segítségért pedig Gajdán Gergelyt, a HÉTFA munkatársát.