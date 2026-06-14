Készülnek a legrosszabbra a gazdag európai városban: bedeszkázott kirakatokkal várják a megmozdulást

Akár ötvenezren is utcára vonulhatnak Genfben június 14-én, vasárnap, hogy a franciaországi Évianba tervezett G7-csúcstalálkozó ellen tiltakozzanak. Az antiglobalista és kapitalizmusellenes demonstrációnak azért a svájci város ad otthont, mert a francia hatóságok a csúcs közvetlen közelében minden megmozdulást betiltottak.

A több tucatnyi szervezetet összefogó,

No G7 elnevezésű tömörülés által szervezett tüntetésnek kényszerűségből ad otthont az Éviantól nagyjából 50 kilométerre fekvő Genf.

A svájci város vezetése élesen bírálta a francia döntést, amellyel ellehetetlenítették a határ túloldalára tervezett megmozdulásokat. A genfi helyszínt az is indokolja, hogy a hétfőn kezdődő csúcstalálkozóra érkező állam- és kormányfők, valamint delegációik a földrajzi közelség miatt a helyi repülőteret használják.

A tervezett tömegdemonstráció miatt Genf belvárosában napok óta feszült a hangulat.

A zavargásoktól tartva luxusüzletek, bankfiókok, szállodák és áruházak százai barikádozták el és deszkázták be a kirakataikat. A lakosság félelme nem alaptalan, hiszen a 2003-as éviani csúcstalálkozó idején a tüntetők súlyos pusztítást végeztek a svájci városban. Az akkori zavargások során a randalírozók kirakatokat törtek be és üzleteket fosztottak ki, amivel több millió eurós kárt okoztak.

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