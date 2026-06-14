Készülnek a legrosszabbra a gazdag európai városban: bedeszkázott kirakatokkal várják a megmozdulást

A több tucatnyi szervezetet összefogó,
No G7 elnevezésű tömörülés által szervezett tüntetésnek kényszerűségből ad otthont az Éviantól nagyjából 50 kilométerre fekvő Genf.
A svájci város vezetése élesen bírálta a francia döntést, amellyel ellehetetlenítették a határ túloldalára tervezett megmozdulásokat. A genfi helyszínt az is indokolja, hogy a hétfőn kezdődő csúcstalálkozóra érkező állam- és kormányfők, valamint delegációik a földrajzi közelség miatt a helyi repülőteret használják.
A tervezett tömegdemonstráció miatt Genf belvárosában napok óta feszült a hangulat.
A zavargásoktól tartva luxusüzletek, bankfiókok, szállodák és áruházak százai barikádozták el és deszkázták be a kirakataikat. A lakosság félelme nem alaptalan, hiszen a 2003-as éviani csúcstalálkozó idején a tüntetők súlyos pusztítást végeztek a svájci városban. Az akkori zavargások során a randalírozók kirakatokat törtek be és üzleteket fosztottak ki, amivel több millió eurós kárt okoztak.
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