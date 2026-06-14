Komoly vita után döntöttek a svájciak a szigorú bevándorlási korlátozásról

A közszolgálati SRF televízió előrejelzése szerint
a szavazók 55 százaléka a javaslat ellen voksolt, míg 45 százalék támogatta azt.
A referendum hónapokon át tartó kampány végét jelentette, amelyben a jobboldali és bevándorlásellenes erők azzal érveltek, hogy Svájc gyors népességnövekedése túlterheli az ország infrastruktúráját, növeli a lakhatási költségeket és fokozza a zsúfoltságot.
A kezdeményezést elsősorban a Svájci Néppárt (SVP) támogatta, amely szerint az alpesi ország elérte természetes korlátait. A párt a magas lakbéreket, a zsúfolt közlekedést és a beépítések növekedését a bevándorlással hozta összefüggésbe.
A javaslattal szemben ugyanakkor a svájci kormány, a parlament többsége, valamint a nagyvállalatok is felsorakoztak. Az üzleti szereplők attól tartottak, hogy a szigorú korlátozás veszélyeztetné a külföldi munkaerő beáramlását, amelyre számos ágazatban szüksége van az országnak.
Monika Ruehl, a svájci üzleti szövetség, az Economiesuisse vezetője az SRF-nek úgy nyilatkozott:
Svájcnak továbbra is szüksége van a külföldről érkező szakképzett munkaerőre.
A vita túlmutat Svájc határain, hiszen a fejlett gazdaságok egyre gyakrabban szembesülnek azzal a dilemmával, miként egyensúlyozzanak a munkaerőigény és a bevándorlással kapcsolatos társadalmi aggályok között.
A hírügynökség szerint a vállalatok különösen azért kampányoltak a javaslat ellen, mert attól tartottak, hogy a népességplafon gyengítené a gazdasági növekedést és csökkentené az ország versenyképességét. A svájci kormány egyik tanulmánya arra jutott, hogy
az intézkedés elfogadása esetén a század végére a gazdaság teljesítménye akár 12 százalékkal is alacsonyabb lehetne.
A bevándorlás ugyanakkor továbbra is érzékeny politikai téma Svájcban. Az ország közvetlen demokráciájának keretében rendszeresen tartanak népszavazásokat bevándorlási kérdésekről, bár a korábbi kezdeményezések többsége elbukott, vagy végül enyhébb formában valósult meg.
A svájciak egy másik népszavazáson arról is döntöttek, hogy szigorítják a katonai szolgálat helyetti polgári szolgálat választásának feltételeit, miután a kormány szerint biztosítani kell a hadsereg megfelelő létszámát az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben.
Címlapkép forrása: EU
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