Kritikus szinten a dollár, nagy mozgások jöhetnek

Nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni a dollár piacán. Miközben a piac többsége a dollár gyengülésére számít, az elmúlt napokban erősödött a zöldhasú.
Az iráni béke hírére sem láttunk eddig érdemi, és főleg nem folyamatos gyengülést. Jó példa erre a pénteki nap, amikor az olaj közel 4%-kal esett, miközben a dollár nem gyengült.
Jövő héten ráadásul amerikai kamatdöntés lesz, újonnan kinevezett jegybankelnökkel. Bár egyre biztosabbnak tűnik az iráni béke, a dollár esetében mégsem automatikus a gyengülés.
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