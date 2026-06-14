Kritikus szinten a dollár, nagy mozgások jöhetnek

Bár a piaci konszenzus a dollár gyengülésére számít, a zöldhasú az elmúlt napokban erősödést mutatott, és még az iráni béke híre sem hozott érdemi eladási nyomást. Az amerikai gazdaság kirobbanó formában van: a munkaerőpiaci adatok és a szolgáltatószektori mutatók egyaránt meglepően erősek, miközben az euróövezet gyengélkedik, az EKB pedig lefelé módosította növekedési várakozásait. A dollár sorsát jövő héten Kevin Warsh új jegybankelnök első kamatdöntése is befolyásolhatja, miközben az amerikai államadósság helyzete és az infláció további bizonytalanságot jelent.

Nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni a dollár piacán. Miközben a piac többsége a dollár gyengülésére számít, az elmúlt napokban erősödött a zöldhasú.

Az iráni béke hírére sem láttunk eddig érdemi, és főleg nem folyamatos gyengülést. Jó példa erre a pénteki nap, amikor az olaj közel 4%-kal esett, miközben a dollár nem gyengült.

Jövő héten ráadásul amerikai kamatdöntés lesz, újonnan kinevezett jegybankelnökkel. Bár egyre biztosabbnak tűnik az iráni béke, a dollár esetében mégsem automatikus a gyengülés.