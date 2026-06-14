Magyar Péter videót tett közzé a vitnyédi beruházásról: "nekem csak az lenne a kérdésem, hogy miért titkolták el"?

Magyar Péter miniszterelnök a Fidesz magyarázatára válaszul - miszerint a vitnyédi migráns befogadó állomást igazából csak trükközésből kezdték el építeni 2024-ben - újra bemutatta szombaton publikált bizonyítékait egy Facebook-videóbanTovábbra is azt állítja: a kormányzati dokumentumok egyértelműen igazolják, hogy a kabinet 2024 nyarán egy 500 fő befogadására alkalmas menekülttábor kialakításáról döntött a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd-Csermajorban, amelyre már mintegy egymilliárd forintot el is költöttek a költségvetésből.

A bemutatott iratok alapján a kormány 2024. augusztus 21-én tartott ülésén – amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett Lázár János, Pintér Sándor, Gulyás Gergely és Szijjártó Péter is részt vett – született meg az első hivatalos döntés a vitnyédi beruházásról. A kabinet felhatalmazta a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az ingatlan menekültek fogadására való alkalmassá tételére.

"A kabinet által készített emlékeztető szerint a döntéshozók célja az volt, hogy a migráció kérdését politikai feszültségforrásként tartsák fenn a 2026-os választásokig" – mutatott rá Magyar Péter, utalva a kormányzati stratégia politikai vetületére. A táborral kapcsolatban megjegyezte:

Nekem csak az lenne a kérdésem, hogy miért titkolták ezt el. Miért tagadták le? Miért hazudtak bele a magyarok szemébe? Ki fizeti ki a “trükközés” árát?

– tette hozzá a miniszterelnök.

Ezt követően augusztus 30-án Pintér Sándor belügyminiszter egyeztetést hívott össze a tárca vezető tisztségviselői, köztük rendőrségi altábornagyok és dandártábornokok részvételével. A jegyzőkönyv szerint a belügyminiszter utasította az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot (OIF), hogy vegye át a csermajori épületegyüttest a győri Széchenyi István Egyetemet tulajdonló közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, avagy Kekvától. Pintér elrendelte a munkálatok azonnali megkezdését, sátrak és konténerek telepítését, valamint a területen 2022 óta tartózkodó mintegy 100 kárpátaljai menekült – köztük 42 gyermek – elhelyezésének megszüntetését. A belügyminiszter úgy vélte, a teljes felújítás megfelelő szervezéssel három hónap alatt kivitelezhető.

A szeptember 11-i kormányülésen – amelyen Rogán Antal, Tuzson Bence, Nagy Márton és Orbán Balázs politikai igazgató is jelen volt – a belügyminiszter jelezte, hogy a beruházásnak jelentős költségvetési forrásigénye lesz. A vonatkozó kormány-előterjesztés részletesen taglalja a Vitnyéd-Csermajorban tervezett bázis részleteit.

Bár a kabinet nyilvánosan tagadta a beruházást, a belső dokumentumok szerint a helyszínt kifejezetten azért találták alkalmasnak, mert távol esik a lakott területektől, és mindössze négy kilométerre fekszik az osztrák határtól

– emelte ki Magyar Péter.

Az előterjesztés szerint a meglévő épületek teljes gépészeti felújításra szorultak (víz-, csatorna-, gáz- és fűtési rendszerek cseréje). A projekt gyorsítása érdekében felmerült annak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítása is. A tervezett 500 fős kapacitás mellett az OIF állományát 87 fővel, a határvadászok létszámát pedig 42 fővel növelték volna. A teljes költségvetést több mint 5 milliárd forintra becsülték: ebből 2 milliárd 349 millió forintot a kezdeti beruházásra, míg évente közel 3 milliárd forintot a működtetésre szántak.

A bemutatott adatok alapján

a helyszínen mintegy egymilliárd forint értékben végeztek el munkálatokat,

beleértve a

háromméteres kerítés felhúzását,

felhúzását, antennarendszerek kiépítését és

kiépítését és a szállások berendezését.

Magyar Péter kifejtette, hogy a projektet végül azért állították le, mert a szeptember közepén nyilvánosságra került információk hazai és nemzetközi (főként osztrák) diplomáciai tiltakozást váltottak ki. Az érintett ingatlanon jelenleg egy iskola kezdi meg a működését. Az ügyhöz kapcsolódó dokumentumok a kormany.hu/igazságtétel oldalon érhetők el.

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