Már egyetlen fotó is elég a visszaéléshez: félelmetes méreteket ölt az új internetes trend az Egyesült Államokban

A deepfake, azaz mélyhamisított pornográf tartalmak előállítása az utóbbi időben drasztikusan leegyszerűsödött. Amíg 2015 környékén, amikor a technológia először megjelent, még több száz vagy akár több ezer fotóra volt szükség egy-egy ilyen kompromittáló felvétel elkészítéséhez,
ma már egyetlen fénykép is elegendő ehhez a folyamathoz.
A George Mason Egyetem friss kutatásából kiderül, hogy az 557 megkérdezett amerikai tinédzser
- több mint fele használt már legalább egyszer ilyen alkalmazást,
- egyharmaduk ellen pedig követtek el visszaélést, azaz engedélyük nélkül készítettek és terjesztettek róluk meztelen képeket.
A probléma kiterjedtségét jól mutatja a Tech Transparency Project januári vizsgálata, amely szerint
az Apple és a Google online áruházaiban több mint száz ilyen típusú alkalmazás volt elérhető.
Ezeket összesen több mint 700 millió alkalommal töltötték le a felhasználók, mintegy 117 millió dolláros bevételt generálva a fejlesztőknek. Bár a Google májusban letiltotta a "nudify" keresőkifejezést az alkalmazásboltjában, és az Apple is hasonló korlátozásokat vezetett be, a szolgáltatások különböző weboldalakon és a közösségi médiában továbbra is könnyen hozzáférhetők. Az X platformon például egy 45 ezer fiókból álló, összehangoltan működő hálózat népszerűsíti ezeket az eszközöket.
A visszaéléseknek rendkívül súlyos következményei vannak.
Egy massachusettsi édesanya, Megan Mancini általános iskolás lányáról például egy iskolatársa készített mélyhamisított képet, amelyet aztán a Snapchaten terjesztettek az intézményben. A rendőrség a vizsgálat során jogi okokból nem tudta elektronikusan átadni a felvételt az anyának, mivel az kiskorút ábrázolt, így csupán egy fekete-fehér nyomtatott változatot kaphatott meg. Bár az elkövető fiú beismerte tettét, semmilyen iskolai büntetést nem kapott. Hasonlóan megdöbbentő eset történt egy indianapolisi tanárnővel, Angela Tiptonnal is, akiről saját nyolcadikos diákjai készítettek pornográf mélyhamisítványt, majd terjesztették el az egész iskolában. A pedagógus végül kénytelen volt munkahelyet váltani, és úgy döntött, hogy idén nyáron nevet változtatva egy másik államba költözik.
Sajnos a tragikus végkifejletek sem ritkák, hiszen a kiberbűnözők gyakran zsarolási célból, úgynevezett szextorzió keretében készítenek hamis meztelen képeket tinédzserekről, és pénzt követelnek a közzététel megakadályozásáért. Shannon Heacock 16 éves fia, Elijah például öngyilkosságot követett el, miután egy ismeretlen elkövető ezzel a módszerrel zsarolta meg. Az Internet Watch Foundation adatai szerint 2025-ben már több mint 3400 olyan, gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló videót regisztráltak, amelyet mesterséges intelligenciával készítettek, miközben 2024-ben még alig tucatnyi ilyen esettel találkoztak.
Az Egyesült Államokban idén májusban lépett hatályba a Take It Down Act nevű törvény, amely szövetségi bűncselekménnyé nyilvánítja a beleegyezés nélküli intim felvételek, köztük a mesterséges intelligenciával generált képek közzétételét, és 48 órás eltávolítási kötelezettséget ír elő az online platformoknak.
Eközben az Európai Unió a vetkőztető alkalmazások teljes betiltását fontolgatja.
Az érintett családok szerint ugyanakkor a jogszabályok a bizonyítás és a végrehajtás terhét továbbra is az áldozatokra hárítják, ráadásul nem fednek le minden terjesztési csatornát, például a zárt csoportos üzeneteket vagy a közvetlenül az eszközökre letöltött képeket. Carrie Goldberg, a terület egyik elismert szakjogásza kifejtette, hogy ezek a visszaélések továbbra is nagyrészt rejtve maradnak, a hatóságok nem vizsgálják ki őket kellő alapossággal, és csak ritkán jutnak el a vádemelés szakaszáig.
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