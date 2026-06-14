Megszólalt a vagyonadóról a Tisza-kormány pénzügyminisztere

Napirenden van a vagyonadó bevezetése is: a részletszabályok kidolgozása érdekében a kormány szakmai szervezetekkel egyeztet, és elemzi a nemzetközi gyakorlatokat. A döntéshozók hangsúlyozzák, hogy

az új közteher nem büntetőadó, hanem a társadalmi szolidaritás tényleges eszköze lesz.

A kabinet döntése alapján 2026 novemberéig meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az előrejelzések szerint a hitelt felvevő párok mintegy húsz százaléka nem tudná teljesíteni a gyermekvállalási feltételeket a 2026-os határidőre. Számukra a támogatás június végén piaci kamatozású hitellé alakult volna át, a korábban igénybe vett kamattámogatást pedig egy összegben kellett volna visszafizetniük. A kormány a jövőben egy következetesebb rendszer kidolgozását tervezi, mivel

tapasztalataik szerint sokan nem rendeltetésszerűen használták fel az állami forrásokat.

A főváros anyagi helyzetének rendezése érdekében a kormány október 15-ig haladékot biztosít Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Ez a döntés egy jövő heti, 37,1 milliárd forintos, valamint egy július közepi, csaknem 12 milliárd forintos kötelezettséget érint. A haladék ideje alatt tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között egy tartós, mindkét fél számára elfogadható pénzügyi megoldás kidolgozására.

Jelenleg is tart az előző kabinet által hátrahagyott idei költségvetés átvilágítása. A felülvizsgálat a tervek szerint június végéig lezárul, a módosított büdzsé tervezetét pedig várhatóan szeptember elején terjesztik az Országgyűlés elé. A Tisza-kormány az év végéig meghosszabbítja a szabad felhasználású Diákhitel1 kamatstopját. Az intézkedés a 2024 végéig megkötött szerződésekre terjed ki, megvédve a hitelfelvevőket attól a drasztikus kamatemelkedéstől, amely az előző kormány hibás politikája miatt fenyegette őket.

Szintén érvényben marad szeptember 30-ig a jelzáloghitelek referenciakamat-stopja, amennyiben az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés is elfogadja. Ezt a korlátozást eredetileg 2022-ben vezették be, majd 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbították. Őszig a kormány társadalmi és szakmai egyeztetéseket indít, hogy a jövőben már csak a ténylegesen rászorulók kaphassanak célzott segítséget.

Végül társadalmi egyeztetésre bocsátják a kriptovaluta-kereskedelem új szabályozási tervezetét. A lépést az indokolja, hogy az Európai Bizottság 2026 elején kötelezettszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az uniós joggal ellentétes hazai szabályozás miatt. Az Orbán-kormány korábbi túlszabályozása több százezer piaci szereplőt és magánszemélyt érintett hátrányosan, a szigorítások miatt pedig több szolgáltató is felfüggesztette magyarországi tevékenységét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt