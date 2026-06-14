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Munkahelyi hőstressz? Évente már közel 20 ezren halnak meg emiatt
Gazdaság

Munkahelyi hőstressz? Évente már közel 20 ezren halnak meg emiatt

Gyors összefoglaló
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Heatflation, ökoszorongás, évi több tízezer elkerülhető haláleset és jelentős GDP-csökkenés – a klímaváltozás negatív hatásai mára nemcsak statisztikai adatokkal alátámasztható valósággá váltak, hanem egészen új típusú kihívások elé állítják a fizikai és mentális felkészültségünket is. Ennek pedig a munkaerőpiacon is súlyos következményei vannak.

2030-ra a globális munkaidő több mint 2%-a elveszhet a dolgozókat érő hőstressz miatt az ILO becslése szerint. 2024-ben csak Indiában 247 milliárd munkaóra vált a hőség martalékává, közel 200 milliárd dollár gazdasági veszteséget okozva ezzel az ázsiai országnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) tanulmánya szerint

20°C fölött minden 1°C melegedés 2–3% termelékenységcsökkenéssel jár.

Közben a 40, sőt az 50°C-ot is meghaladó nappali hőmérsékletek világszerte egyre gyakoribbak. „A munkahelyi hőstressz kezelése globális társadalmi kihívássá vált, amely már nem korlátozódik az Egyenlítő közelében fekvő országokra” – hívta fel a figyelmet Ko Barrett, a WMO főtitkárhelyettese. „A munkavállalók védelme a szélsőséges hőhatásokkal szemben nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági szempontból is elengedhetetlen.”

A globális klímaváltozás és az azzal járó extrém időjárási jelenségek, hőingadozások nemcsak teljes ágazatok működését sodorják veszélybe, hanem közvetlen és közvetett módon jelentős hatást gyakorolnak a munkavállalók mentális egészségére is.

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Heatflation és ökoszorongás túlmunkával megspékelve

Mivel a magas hőmérséklet károsítja a termést és korlátozza a kínálatot, a hiány miatt emelkednek az élelmiszerárak. Ezt a jelenséget egyre inkább a globális infláció egyik fő hajtóerejeként ismerik el. A heatflationt éppen ezért egyéni szinten is egyre gyakrabban kíséri krónikus aggodalom. 

Az emberek nem csak attól félnek, hogy hogyan fogják a fizetésükből kigazdálkodni az egyre drágább termékeket, de a folyamatosan emelkedő hőmérséklet vagy a gyakoribbá váló szélsőséges események megfigyelése is tartós bizonytalanságérzetet okozhat. 55 fok Indiában, a villámárvizek során földre zúduló csapadékot elvezetni képtelen infrastruktúra, az európai kultúrkörben a II. világháború óta gyakorlatilag ismeretlen áramszünetek és vízhiány egyre gyakoribb megjelenése mind-mind frusztráló gondolatok melegágya lehet.

A magas szintű ökoszorongás – azaz a klímaváltozás és annak hatásai miatti félelem – olyan tünetekkel járhat, mint a szomorúság, a düh, a tehetetlenség, a fáradtság, az álmatlanság vagy a depresszió kialakulása.

A szélsőséges időjárási események, hirtelen bekövetkező katasztrófák – viharok, árvizek, erdőtüzek – átélése azonnali, akut mentális problémákat okozhat nem csak a mentők, tűzoltók és a katasztrófavédelem munkatársai számára.

Egy-egy helyi szélsőséges esemény miatt a hiányzások növelik a munkában maradt kollégák terhelését, ami közvetve szintén mentális kimerültséghez és fokozódó stresszhez vezet. Emellett a saját tulajdonunkban keletkezett kár vagy a szeretteinkért való aggódás is rontja a koncentrációs képességet, beszűkítve a biztonságos munkavégzés lehetőségét.

A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kihívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.

Csúcsra jár a létbizonytalanság és még aludni sem tudunk

A munkakörülmények fokozatos változása – tartós hőhullámok, aszály – is jelentős stresszforrást jelenthet, hiába viszonylag lassú ez a folyamat. A hőség miatt megváltoztatott munkarend, például a hajnali vagy esti munkavégzés előtérbe kerülése rontja a munka-magánélet egyensúlyát, a mezőgazdaságban vagy az építőiparban pedig a szélsőséges időjárás miatt egyre gyakoribb az ideiglenes vagy végleges leállás. Az ebből fakadó jövedelemkiesés pedig a létbizonytalanság fokozódása miatt okoz komoly stresszt egyéni szinten is.

A zöld átállás sem feltétlenül zökkenőmentes, hiszen az nemcsak a hagyományos szektorokban – fosszilisenergia-ágazat, hagyományos autóipar – jár álláshelyek megszűnésével, de súlyos társadalmi konfliktusokat is generálhat. 

A hőség közvetlen hatással van a kognitív funkciókra: a magas hőmérséklet közvetlenül befolyásolja az agy működését és a hangulatot.

Csökken a koncentráció, romlik az összpontosítási képesség, a reakcióidő megnő, ami fokozza a balesetek kockázatát. A tartós hőség emellett alvászavarokhoz, ingerlékenységhez és krónikus kimerültséghez vezethet.

Öngyilkos spirálva keveredve

Tudományos kutatások eredményei a hőhullámokat egyre inkább összefüggésbe hozzák az öngyilkossági ráták emelkedésével, a mentális betegségek és az általános rossz mentális állapot kialakulásával is. 

Különösen nehéz helyzetben vannak azok a munkavállalók, akik születési helyükhöz képest egy másik égövön kénytelenek élni és dolgozni, lévén az ő adottságaik az alkalmazkodásra sokkal korlátozottabbak. Ugyanígy fokozott veszélynek vannak kitéve az alacsony jövedelműek vagy a már meglévő egészségügyi problémákkal élők.

Az ILO becslése szerint

a munkahelyi hőstressz globálisan évi 19 ezer halálesetért felelős közvetve vagy közvetlenül, és több mint 22 millió sérülés is a számlájára írható.

A hőség évente több mint 500 ezer ember életét követeli. Az El Niño pedig ráadásul idén a tudósok előrejelzése szerint várhatóan még jobban felerősíti a hőhullámokat, fokozza az aszályokat és árvizeket.

Az elvándorlás és a hűtés költségei is jelentősek
A szélsőséges éghajlati jelenségek miatt előfordulhat, hogy munkavállalók bizonyos csoportjai kénytelenek lesznek elhagyni korábbi lakhelyüket, így megborulhat a globális/regionális munkaerőpiaci dinamika.
Az extrém időjárási jelenségek olyan környezeti károkat okozhatnak, amelyek fizikailag is veszélyeztetik a munkahelyeket, a működésképtelenséggel és a helyreállítással járó költségek pedig igen jelentősek lehetnek. Hőstressz szempontjából különösen a kis- és az alacsony hatékonyságú cégek számítanak veszélyeztetettnek, de az extrém körülményeknek kitett infrastruktúra és a munkahelyi berendezések, hűtési rendszerek bárhol szorulhatnak nem tervezett javításra, cserére vagy korszerűsítésre, ami szintén komoly költségtényező.

A hőstressz egyszerre jelent munkabiztonsági és szociális védelmi kihívást. Ha nincs megfelelő balesetbiztosítási rendszer, jövedelemvédelem és korlátozott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, akkor a munkavállalók viselik a klímával kapcsolatos kockázatok szinte teljes terhét – mutatott rá Claire Courteille-Mulder, az ILO Arab Államok Regionális Irodájának helyettes igazgatója idén januárban  Rijádban egy nemzetközi munkaerőpiaci konferencián.

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