Nagyon rég nem volt ilyen alacsony a magyar áramimport, mégis nőtt az energiafüggőség

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nagy zöldülést hozott 2025 a magyar energiaszektorban, miközben 13 éve nem volt ilyen alacsony az áramimport aránya. A kép azonban korántsem ennyire rózsás: bár a hazai árammix évről-évre egyre tisztábbá válik, az ország földgázfüggősége újra emelkedni kezdett, az energiaimport-függőség visszakapaszkodott 50% fölé, ráadásul a szélenergia továbbra is méltatlanul kis szerepet kap a hazai megújuló palettán.

A MEKH legfrissebb 2025-ös energiastatisztikai riportja alapján, az előzetes adatok azt mutatják, hogy a bruttó villamosenergia-termelés 4,6%-kal, 39 723 GWh-ra nőtt 2025-ben, miközben a hazai összes felhasználás gyakorlatilag stagnált 48 720 GWh-n. A két szám közötti olló záródása önmagában elmondja az év legfontosabb áramszektoros történetét: a többlettermelés nem többletfogyasztást szolgált ki, hanem importot váltott ki.

A NETTÓ ÁRAMIMPORT ARÁNYA A HAZAI FELHASZNÁLÁSON BELÜL 18,5%-RA CSÖKKENT, ami 13 ÉVE NEM VOLT ILYEN ALACSONY.

A termelés szerkezete közben tovább tolódott a karbonsemleges irányba. A megtermelt villamos energia 40,5%-a nukleáris, 35,1%-a megújuló, 23,3%-a fosszilisből származott - ami azt jelenti, hogy a fosszilis termelés részesedése éves alapon 3,9%-kal csökkent.

Forrás: MEKH

A megújuló oldal motorjai:

Napenergia: a termelés 16,5%-kal nőtt, a hajtóerő egyértelműen a kapacitásbővülés volt. A beépített naperőművi teljesítőképesség 2025 végére átlépte a 8 GW-ot. A megújuló árammixen belül a nap immár 76,9%-os súlyt képvisel.

a termelés 16,5%-kal nőtt, a hajtóerő egyértelműen a kapacitásbővülés volt. A beépített naperőművi teljesítőképesség 2025 végére átlépte a 8 GW-ot. A megújuló árammixen belül a nap immár 76,9%-os súlyt képvisel. Biomassza: a biomassza-alapú villamosenergia-termelés 38%-kal ugrott meg, amivel a második legnagyobb tétel volt a megújuló alapú áramtermelésben, 14%-os részaránnyal.

a biomassza-alapú villamosenergia-termelés 38%-kal ugrott meg, amivel a második legnagyobb tétel volt a megújuló alapú áramtermelésben, 14%-os részaránnyal. A többiek: a vízerőművek és a biogázüzemek termelése bővült, a kommunális hulladék megújuló részéből és geotermikus forrásból termelt mennyiség mérséklődött — ezek együtt is csak néhány százalékot tesznek ki a mixben.

Mindennek az eredménye, hogy

a megújuló áram részaránya a bruttó végső villamosenergia-fogyasztáson belül egyetlen év alatt 4,2 százalékponttal, 24,1%-ról 28,3%-ra nőtt.

Viszonyításképpen: ez a mutató 2019-ben még 10% volt, vagyis hat év alatt közel megháromszorozódott.

Forrás: MEKH

Egy kakukktojás a mixben: miközben gyakorlatilag minden megújuló technológia bővült,

a szélerőművek termelése 11,2%-kal esett vissza.

A MEKH-riport a visszaesés okát nem részletezi, és mivel érdemi új szélkapacitás évek óta nem épült a magyar rendszerben, a csökkenés mögött vélhetően az elöregedő, változatlan méretű erőműpark és a kedvezőtlenebb széljárás kombinációja állhat .

Tehát a szélnek a hazai megújuló mixben a maga 4,2%-os részarányával továbbra is csak statisztaszerep jut - azonban közel lehet a változás szele.

A gáz visszavág

Az áramszektor sikersztorija mellett az energiamérleg másik oldala jóval kevésbé mutatós. A primer belföldi felhasználás a korábbi évek csökkenő tendenciája után 1,1%-kal, 1 020 926 TJ-ra nőtt.

Ha ennek a növekménynek a forrását keressük, akkor azt találjuk, hogy

A növekmény oroszlánrészét a földgáz adta, amelynek felhasználása 5,4%-kal bővült.

Papíron ez akár strukturális trendfordulónak is kinézhetne, de érdemes egy pillanatra megállni. A fűtési igényeket jellemző fűtési napfokszám 11,6%-kal volt magasabb az előző évinél, vagyis a gázfogyasztás-bővülés jelentős részben egyszerűen a hidegebb fűtési szezon számlájára írható.

Az importszámokban azonban látszik a többletigény. A nettó földgázimport energiamennyiségben 20,3%-kal nőtt, és elérte a 234 687 TJ-t, a földgáz importfüggősége pedig 9,3 százalékponttal, 75%-ra emelkedett.

Ezzel együtt

AZ ORSZÁG TELJES ENERGIAIMPORT-FÜGGŐSÉGE A 2024-ES 48,7%-RÓL 50,9%-RA NŐTT.

Érdemes hozzátenni: a 2024-es 48,7% kifejezetten alacsony, kilenc év legjobb értéke volt, ezért az 50,9% historikus összevetésben nem kiugró (2022-ben még 63,8%-on állt a mutató).

Forrás: MEKH

A lignit végórái

A szén gyakorlatilag kiírja magát a magyar energiastatisztikából: a hazai széntermelést teljes egészében kitevő lignittermelés 44%-kal, a szén és széntermékek felhasználása 42,1%-kal esett vissza egyetlen év alatt.

A szén a bruttó villamosenergia-termelésnek már csak 3,2%-át adta.

Forrás: MEKH

A folyamat évek óta zajlik, 2025 inkább csak a tempót illusztrálja. Ami korábban évtizedes kifutásnak tűnt, az éves 40% feletti csökkenési ütem mellett néhány éven belül kerekítési hibává zsugorodik.

A 2025-ös statisztika így két, egymással ellentétes irányú történetet mesél el ugyanarról az évről. A villamosenergia-szektor dekarbonizációja látványos és mérhető: rekordzöld mix, zsugorodó fosszilis termelés, 13 éve nem látott importarány.

rekordzöld mix, zsugorodó fosszilis termelés, 13 éve nem látott importarány. Csakhogy a villamos energia az ország teljes energiafelhasználásának csak egy szelete: a hőtermelés 71,1%-a továbbra is fosszilis forrásból származik (és ez az arány még nőtt is), a primer mérlegben pedig a földgáz súlya emelkedett.

A nagy kérdés tehát már nem az, hogy zöldül-e a magyar energiarendszer, hanem az, hogy

a villamosenergia-szektorban elért eredmények milyen gyorsan tudnak átterjedni az energiafelhasználás többi területére.

A napenergia térnyerése, a szén visszaszorulása és az alacsonyabb áramimport egyértelmű sikertörténet, de amíg a fűtés, az ipar és az energiamix jelentős része továbbra is földgázra épül, addig az ország energiafüggetlensége és dekarbonizációja csak részben valósul meg.