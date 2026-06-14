Nagyon rég nem volt ilyen alacsony a magyar áramimport, mégis nőtt az energiafüggőség

A MEKH legfrissebb 2025-ös energiastatisztikai riportja alapján, az előzetes adatok azt mutatják, hogy a bruttó villamosenergia-termelés 4,6%-kal, 39 723 GWh-ra nőtt 2025-ben, miközben a hazai összes felhasználás gyakorlatilag stagnált 48 720 GWh-n. A két szám közötti olló záródása önmagában elmondja az év legfontosabb áramszektoros történetét: a többlettermelés nem többletfogyasztást szolgált ki, hanem importot váltott ki.
A NETTÓ ÁRAMIMPORT ARÁNYA A HAZAI FELHASZNÁLÁSON BELÜL 18,5%-RA CSÖKKENT, ami 13 ÉVE NEM VOLT ILYEN ALACSONY.
A termelés szerkezete közben tovább tolódott a karbonsemleges irányba. A megtermelt villamos energia 40,5%-a nukleáris, 35,1%-a megújuló, 23,3%-a fosszilisből származott - ami azt jelenti, hogy a fosszilis termelés részesedése éves alapon 3,9%-kal csökkent.
A megújuló oldal motorjai:
- Napenergia: a termelés 16,5%-kal nőtt, a hajtóerő egyértelműen a kapacitásbővülés volt. A beépített naperőművi teljesítőképesség 2025 végére átlépte a 8 GW-ot. A megújuló árammixen belül a nap immár 76,9%-os súlyt képvisel.
- Biomassza: a biomassza-alapú villamosenergia-termelés 38%-kal ugrott meg, amivel a második legnagyobb tétel volt a megújuló alapú áramtermelésben, 14%-os részaránnyal.
- A többiek: a vízerőművek és a biogázüzemek termelése bővült, a kommunális hulladék megújuló részéből és geotermikus forrásból termelt mennyiség mérséklődött — ezek együtt is csak néhány százalékot tesznek ki a mixben.
Mindennek az eredménye, hogy
a megújuló áram részaránya a bruttó végső villamosenergia-fogyasztáson belül egyetlen év alatt 4,2 százalékponttal, 24,1%-ról 28,3%-ra nőtt.
Viszonyításképpen: ez a mutató 2019-ben még 10% volt, vagyis hat év alatt közel megháromszorozódott.
Egy kakukktojás a mixben: miközben gyakorlatilag minden megújuló technológia bővült,
a szélerőművek termelése 11,2%-kal esett vissza.
A MEKH-riport a visszaesés okát nem részletezi, és mivel érdemi új szélkapacitás évek óta nem épült a magyar rendszerben, a csökkenés mögött vélhetően az elöregedő, változatlan méretű erőműpark és a kedvezőtlenebb széljárás kombinációja állhat .
Tehát a szélnek a hazai megújuló mixben a maga 4,2%-os részarányával továbbra is csak statisztaszerep jut - azonban közel lehet a változás szele.
A gáz visszavág
Az áramszektor sikersztorija mellett az energiamérleg másik oldala jóval kevésbé mutatós. A primer belföldi felhasználás a korábbi évek csökkenő tendenciája után 1,1%-kal, 1 020 926 TJ-ra nőtt.
Ha ennek a növekménynek a forrását keressük, akkor azt találjuk, hogy
A növekmény oroszlánrészét a földgáz adta, amelynek felhasználása 5,4%-kal bővült.
Papíron ez akár strukturális trendfordulónak is kinézhetne, de érdemes egy pillanatra megállni. A fűtési igényeket jellemző fűtési napfokszám 11,6%-kal volt magasabb az előző évinél, vagyis a gázfogyasztás-bővülés jelentős részben egyszerűen a hidegebb fűtési szezon számlájára írható.
Az importszámokban azonban látszik a többletigény. A nettó földgázimport energiamennyiségben 20,3%-kal nőtt, és elérte a 234 687 TJ-t, a földgáz importfüggősége pedig 9,3 százalékponttal, 75%-ra emelkedett.
Ezzel együtt
AZ ORSZÁG TELJES ENERGIAIMPORT-FÜGGŐSÉGE A 2024-ES 48,7%-RÓL 50,9%-RA NŐTT.
Érdemes hozzátenni: a 2024-es 48,7% kifejezetten alacsony, kilenc év legjobb értéke volt, ezért az 50,9% historikus összevetésben nem kiugró (2022-ben még 63,8%-on állt a mutató).
A lignit végórái
A szén gyakorlatilag kiírja magát a magyar energiastatisztikából: a hazai széntermelést teljes egészében kitevő lignittermelés 44%-kal, a szén és széntermékek felhasználása 42,1%-kal esett vissza egyetlen év alatt.
A szén a bruttó villamosenergia-termelésnek már csak 3,2%-át adta.
A folyamat évek óta zajlik, 2025 inkább csak a tempót illusztrálja. Ami korábban évtizedes kifutásnak tűnt, az éves 40% feletti csökkenési ütem mellett néhány éven belül kerekítési hibává zsugorodik.
- A 2025-ös statisztika így két, egymással ellentétes irányú történetet mesél el ugyanarról az évről. A villamosenergia-szektor dekarbonizációja látványos és mérhető: rekordzöld mix, zsugorodó fosszilis termelés, 13 éve nem látott importarány.
- Csakhogy a villamos energia az ország teljes energiafelhasználásának csak egy szelete: a hőtermelés 71,1%-a továbbra is fosszilis forrásból származik (és ez az arány még nőtt is), a primer mérlegben pedig a földgáz súlya emelkedett.
A nagy kérdés tehát már nem az, hogy zöldül-e a magyar energiarendszer, hanem az, hogy
a villamosenergia-szektorban elért eredmények milyen gyorsan tudnak átterjedni az energiafelhasználás többi területére.
A napenergia térnyerése, a szén visszaszorulása és az alacsonyabb áramimport egyértelmű sikertörténet, de amíg a fűtés, az ipar és az energiamix jelentős része továbbra is földgázra épül, addig az ország energiafüggetlensége és dekarbonizációja csak részben valósul meg.
Közös szuperfegyverről tárgyalt Japán és Nagy-Britannia
A mesterséges intelligencia is szóba került.
Egyetlen aláírással magára haragította Zelenszkij Ukrajna legfőbb támogatóját – Példátlan lépés készül az ukrán elnök ellen
A kijevi döntés feltépte a múlt sebeit Lengyelországban.
Már Moszkvát is elérték az ukrán csapások, korlátozást vezettek be
Egyre nagyobb a hiány.
Megújuló energiaforrások Magyarországon: eljött az energiaközösségek ideje
Négy év alatt új korszakba léptünk.
Veszélyes fordulat a Közel-Keleten: Izrael a Hezbollah fellegvárát támadta
Továbbra is forró a helyzet.
Nem mindennapi időjárási rekord dőlt meg Magyarországon
Új országos csúcs Győrben.
Komoly vita után döntöttek a svájciak a szigorú bevándorlási korlátozásról
Katonai szolgálatról is szavaztak.
Az AI-t ki kellene tiltani az iskolákból – tanácsolja a Nobel-díjas közgazdász
Philippe Aghion a szintén Nobel-díjas Simon Johnsonnal beszélgetett technológiai kérdésekről.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Szeptember végén tényleg véget érhet a jelzáloghitelek kamatstopja
Hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata? Mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek? Milyen lehetőségek állnak az érintett adósok előtt? Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jo
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.