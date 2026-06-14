Pattanásig feszült a helyzet Trump és az ázsiai kormányfő sorsdöntő találkozója előtt

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Rubio szombaton telefonon egyeztetett indiai kollégájával, Szubrahmanjam Dzsaisankar külügyminiszterrel, miután a halálesetek miatt India élesen tiltakozott.

India külügyminisztere, S Jaishankar

Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy a stratégiai fontosságú vízi út békéjének és biztonságának megőrzése érdekében

minden kereskedelmi hajónak haladéktalanul teljesítenie kell az amerikai fegyveres erők utasításait.

A miniszter egyúttal világossá tette, hogy Washington nem tolerálja az amerikai vezetésű tengeri blokád megsértését, sem pedig az iráni kőolaj illegális szállítását.

Dzsaisankar az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelezte, hogy személyesen tolmácsolta India aggályait Rubiónak, és megerősítette Újdelhi határozott tiltakozását a támadások miatt. Az indiai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy

a kereskedelmi hajózás elleni, halálos áldozatokkal járó katonai fellépés semmilyen módon nem indokolható.

A diplomáciai feszültség különösen kényes időpontban eszkalálódik, hiszen szerdán találkozik Narendra Modi indiai miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a franciaországi G7-csúcstalálkozó alkalmával, ahol a regionális biztonság és a tengeri kereskedelmi útvonalak kérdése várhatóan kiemelt szerepet kap majd a megbeszéléseken.

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