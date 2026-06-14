HAI
Haiti 0 1 Skócia
SCO
 Vége
C csoport
AUS
Ausztrália 2 0 Törökország
TUR
 Vége
D csoport
GER
Németország Curaçao
CUW
 Ma 19:00
E csoport
NED
Hollandia Japán
JPN
 Ma 22:00
F csoport
  • Megjelenítés
Pattanásig feszült a helyzet Trump és az ázsiai kormányfő sorsdöntő találkozója előtt
Gazdaság

Pattanásig feszült a helyzet Trump és az ázsiai kormányfő sorsdöntő találkozója előtt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Marco Rubio amerikai külügyminiszter megvédte az USA Hormuzi-szorosban képviselt álláspontját, miután az amerikai haditengerészet csapásaiban három indiai tengerész életét vesztette - jelentette a Bloomberg.

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Rubio szombaton telefonon egyeztetett indiai kollégájával, Szubrahmanjam Dzsaisankar külügyminiszterrel, miután a halálesetek miatt India élesen tiltakozott.

India külügyminisztere, S Jaishankar

Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy a stratégiai fontosságú vízi út békéjének és biztonságának megőrzése érdekében

minden kereskedelmi hajónak haladéktalanul teljesítenie kell az amerikai fegyveres erők utasításait.

A miniszter egyúttal világossá tette, hogy Washington nem tolerálja az amerikai vezetésű tengeri blokád megsértését, sem pedig az iráni kőolaj illegális szállítását.

Még több Gazdaság

Kritikus szinten a dollár, nagy mozgások jöhetnek

Készülnek a legrosszabbra a gazdag európai városban: bedeszkázott kirakatokkal várják a megmozdulást

Azonnali átalakításokról döntött a kormány

Dzsaisankar az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelezte, hogy személyesen tolmácsolta India aggályait Rubiónak, és megerősítette Újdelhi határozott tiltakozását a támadások miatt. Az indiai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy

a kereskedelmi hajózás elleni, halálos áldozatokkal járó katonai fellépés semmilyen módon nem indokolható.

A diplomáciai feszültség különösen kényes időpontban eszkalálódik, hiszen szerdán találkozik Narendra Modi indiai miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a franciaországi G7-csúcstalálkozó alkalmával, ahol a regionális biztonság és a tengeri kereskedelmi útvonalak kérdése várhatóan kiemelt szerepet kap majd a megbeszéléseken.

Kapcsolódó cikkünk

Készülnek a legrosszabbra a gazdag európai városban: bedeszkázott kirakatokkal várják a megmozdulást

Mozgalmas lesz a jövő heti G7-csúcs

Kibukott a titkos haditerv: Trump az utolsó pillanatban állította le a háború fellángolását

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszámolta az Európai Bizottság, mit hozhatnak Magyarországon a rég várt helyreállítási pénzek
Azonnali átalakításokról döntött a kormány
Rendkívüli sajtótájékoztatón beszél Magyar Péter - Bemutatta az előző kormány titkos tervét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility