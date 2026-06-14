Tisza-kormány: körvonalazódnak az átfogó változások

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szombaton, feltárva a nyilvánosság előtt az előző kormány 2024-es tervét, amely egy migránstábor kialakítását készítette elő - miközben a kommunikációjában épp az ellenkezőjét állította. Eközben Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán tíz pontban elemezte pártja választási vereségét.

Orbán az értékelés során külön kitért a kampányüzenetek hibáira, a mozgósítási problémákra, a korrupciós vádak nem megfelelő kezelésére, valamint a párt digitális térben elszenvedett kudarcára.

Nagy visszhangot váltott ki a migránstábor terve – az intézményt egy vitnyéd-csermajori ingatlanon alakította volna ki az előző kormány. Az üggyel kapcsolatban a Széchenyi István Egyetem közleményt adott ki, amelyben tisztázta a szóban forgó terület tulajdonosi és vagyonkezelői hátterét.

A Magyar-kormány szombaton más ügyek mellett bejelentette a szakképzési intézmények vezetésének átalakítását, és jelentős lépések történtek az oktatásügy területén is: a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben oktatók idei bérkorrekcióját szabályozza. Ezzel párhuzamosan Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy a szakképzési centrumokban várhatóan felszámolják a kancellári rendszert, és a jelenlegi struktúrát egyszemélyi vezetés váltja fel. A nap folyamán fontos személyi döntések is születtek, miután Pósfai Gábor belügyminiszter új vezetőket nevezett ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére.