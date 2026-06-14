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Tisza-kormány: körvonalazódnak az átfogó változások
Gazdaság

Tisza-kormány: körvonalazódnak az átfogó változások

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Hétköznapokat idézően izgalmas napja volt a kormányzati híreket figyelőknek szombaton: Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, miközben Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán tíz pontban elemezte pártja választási vereségét. Vasárnap a terrorelhárítás várható átszabásáról írt a Telex.
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Megszólalt a vagyonadóról a Tisza-kormány pénzügyminisztere

A kormány a vagyonadó részketeiről egyeztet, és legújabb döntései értelmében meghosszabbítják a babaváró támogatás, a diákhitel és a lakossági jelzáloghitelek kamatstopját, valamint haladékot adnak Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Emellett felülvizsgálják az idei költségvetést, egyeztetéseket kezdeményeznek egy új vagyonadó bevezetéséről, és enyhítik a kriptovaluta-kereskedelem eddigi szigorú szabályozását is - számolt be a Tisza-kormány pénzügyminisztere, Kármán András egy Facebook-bejegyzésben.

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Megszólalt a vagyonadóról a Tisza-kormány pénzügyminisztere
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Vége az egykori "magánhadseregnek"? Teljesen átszabnák a magyar terrorelhárítást

A Magyar Péter vezette kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) gyökeres átalakítását tervezi, így a szervezetet a jelenlegi formájában felszámolhatják, a feladatait pedig más szervek között oszthatják szét. Bár a Belügyminisztérium egyelőre nem erősítette meg a részleteket, a szakmai egyeztetések már zajlanak - jelentette a Telex.

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Vége az egykori
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A szombati események: Magyar Péter sajtótájékoztató, Fidesz-kongresszus

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szombaton, feltárva a nyilvánosság előtt az előző kormány 2024-es tervét, amely egy migránstábor kialakítását készítette elő - miközben a kommunikációjában épp az ellenkezőjét állította.  Eközben Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán tíz pontban elemezte pártja választási vereségét.

Orbán az értékelés során külön kitért a kampányüzenetek hibáira, a mozgósítási problémákra, a korrupciós vádak nem megfelelő kezelésére, valamint a párt digitális térben elszenvedett kudarcára.

Nagy visszhangot váltott ki a migránstábor terve – az intézményt egy vitnyéd-csermajori ingatlanon alakította volna ki az előző kormány. Az üggyel kapcsolatban a Széchenyi István Egyetem közleményt adott ki, amelyben tisztázta a szóban forgó terület tulajdonosi és vagyonkezelői hátterét.

A Magyar-kormány szombaton más ügyek mellett bejelentette a szakképzési intézmények vezetésének átalakítását, és jelentős lépések történtek az oktatásügy területén is: a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben oktatók idei bérkorrekcióját szabályozza. Ezzel párhuzamosan Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy a szakképzési centrumokban várhatóan felszámolják a kancellári rendszert, és a jelenlegi struktúrát egyszemélyi vezetés váltja fel. A nap folyamán fontos személyi döntések is születtek, miután Pósfai Gábor belügyminiszter új vezetőket nevezett ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére.

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