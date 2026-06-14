Új helyzet a munkaerőpiacon: így élhetik túl a vállalatok a szigorodó vendégmunkás-szabályozást

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Mit hoz az új szabályozás?

A kormányzati kommunikációból az tűnik ki, hogy a mostani szabályozás nem feltétlenül tekinthető végleges állapotnak. A döntéshozók egy hosszú távon fenntartható keretrendszer kialakításán dolgoznak, miközben olyan alternatív megoldásokat keresnek a munkaerőhiány kezelésére, amelyek egyszerre támogatják a gazdaság versenyképességét, a foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseket és a társadalmi elvárásokat.

Ennek ellenére a változás különösen érzékenyen érintheti azokat a vállalatokat, amelyek létszámgazdálkodásuk során a vendégmunkások által biztosított, rövid távon is rendelkezésre álló munkaerőre és szakértelemre építettek. A probléma akkor is jelentős, ha figyelembe vesszük, hogy a már jogszerűen itt tartózkodó és dolgozó külföldi munkavállalók az engedélyük lejártáig továbbra is a munkahelyükön maradhatnak, és a jogalkotó bizonyos jogcímeken továbbra is lehetővé teszi külföldi szakemberek vagy munkavállalók alkalmazását.

Az elmúlt napokban sokan megkongatták a vészharangot, jelezve, hogy az intézkedés számos ágazatban visszafogja a termelést, sőt, beruházásokat hiúsíthat meg. Kétségtelen, hogy a minősített munkaerő-kölcsönzőkön keresztül alkalmazott külföldi munkaerő sok vállalat számára hatékony és gyors megoldást jelentett a munkaerőhiány kezelésére. Az új helyzet azonban új válaszokat követel.

Ebben az átmeneti időszakban az érintett vállalatok számára különösen fontossá válik a stratégiai tervezés újragondolása és a közös gondolkodás. A következő hónapok várhatóan az alkalmazkodásról szólnak majd. A feladat nem csupán a kieső kapacitások pótlása, hanem

olyan megoldások megtalálása, amelyek egyaránt jogszerűek, működőképesek és üzletileg fenntarthatók.

Versenyelőnybe azok a vállalatok kerülhetnek, amelyek képesek gyorsan reagálni a változó környezetre, és a hatályos szabályok mellett is biztosítani tudják a termeléshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkaerő-kapacitást.

Stratégiai alternatívák a kényszerű átmenetben

Nem érdemes illúziókat kergetni: ilyen rövid határidő mellett tökéletes alternatíva aligha létezik. A helyzet összetett, és minden érintettől jelentős rugalmasságot követel. A megoldás várhatóan több eszköz együttes alkalmazásából áll majd össze:

a munkafolyamatok újraszervezéséből,

egyes tevékenységek kiszervezéséből,

valamint a belföldi munkaerő-tartalékok hatékonyabb aktivizálásából.

Ezek az intézkedések költségesek lehetnek, és eredményük sem jelentkezik azonnal, ugyanakkor még mindig kisebb kockázatot hordoznak, mint egy több évre szóló megrendelés elvesztése vagy a vállalt szerződéses kötelezettségek nem teljesítése.

A vállalatok alkalmazkodóképessége ismét felértékelődik – hasonlóan ahhoz, ahogyan az 2020-ban is történt. Akkor globális kihívással, a működési környezetnek a járványhelyzet okozta radikális megváltozásával álltunk szemben, most a hazai szabályozás változására kell gyors választ találnia a magyar gazdaság szereplőinek. A közeljövő egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a cégek milyen mértékben hajlandók felülvizsgálni korábbi gyakorlataikat, és milyen gyorsan tudják bevezetni a számukra megfelelő alternatívákat.

Többek között az is eldőlhet, hogy mennyire nyitottak az eddig túl kockázatosnak ítélt automatizációs és technológiai beruházások felé.

De kicsit szélesebb perspektívában szemlélve a tét nem kevesebb, mint az, hogy milyen irányban indul tovább, mennyi idő alatt képes strukturálisan átalakulni a magyar gazdaság a hazai és európai demográfiai trendek és a globális gazdasági erőviszonyok mellett.

Ennek az összetett problémakörnek a kezelése olyan összetett kompetenciákat követel meg, amelyek gyakran a nagyobb vállalatokban is csak hiányosan vannak jelen: egyszerre kell képesnek lenni valóban működő egyedi megoldáscsomagok kidolgozására, illetve a kapcsolódó operatív és adminisztratív folyamatok megfelelő kezelésére. Egyes esetekben le kell vezényelni bizonyos kiegészítő folyamatok kiszervezését (BPO) annak érdekében, hogy az így felszabadított belső munkaerő is a kulcstevékenységet erősítse, és az automatizációs projektek is komoly HR-támogatást igényelnek. Ezeken a képességeken akár a túlélés is múlhat mindaddig, amíg egy olyan, hosszú távon is kiszámítható vendégmunkás-szabályozás lép életbe, amely egyaránt figyelembe veszi a gazdasági szereplők és a társadalom igényeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images